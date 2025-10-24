Megye II. 1 órája

Hatpontos meccs Venyimen

A 8. forduló következik a vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban. Északon a listavezető Mór II. Válon gyarapíthatja pontjai számát, míg üldözője az Etyek csapata a sereghatót fogadja. Délen a tabella éllovasa, a Beloiannisz legénysége győzelmi reményekkel lép pályára az Előszállás ellen, az idén remeklő Aba Sárvíz pedig Nagyvenyimen játszik ki-ki meccset.

A pirosban játszó Etyek csapata (piros) egy győzelemmel akár visszatérhet a tabella élére Fotó: Kricskovics Antal

ÉSZAKI CSOPORT 2025. október 25, szombat, 14:30

Velence (11.) – Mányi TK (10.)

2025. október 26., vasárnap, 13:30

Pusztavám-Jüllich (8.) – Szár KSE (4.), Etyek (2.) – Bodajk SE (12.), Vál (9.) – Mór II. (1.), Pátka (5.) – Bakonycsernye (6.), Fehérvárcsurgó (7.) – Puskás Akadémia III. (3.). DÉLI CSOPORT 2025. október 26., vasárnap, 13:30

Beloiannisz (1.) – Előszállás (12.), Baracs SE (8.) – Kisláng (6.), Seregélyes-Sárosd II. (10.) – Nagykarácsony (9.), Pákozd (11.) – LMSK (3.), Nagyvenyim (5.) – Aba-Sárvíz (2.), Lajoskomárom II. (7.) – Polgárdi VSE (4.)

Szabadnapos: Sárszentmihály-Masterplast (13.).

