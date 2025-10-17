Megye III. 1 órája

Hatpontos meccs Berényben

A vármegyei III. osztály Északi csoportjában a 7. fordulóban Északon az azonos ponttal álló listavezető Mány II-Csabdi és a trónkövetelő Lovasberény találkozik, Keleten ismét gólokban gazdag forduló elé néznek a csapatok, kérdés, hogy ezúttal melyik legénység jár majd ebben az élen? Délen pedig a Kőszárhegy sárbogárdi látogatása érdemel különös figyelmet.

A Lovasberény csapata (fekete) amennyiben legyőzi a listavezető Mány II.-Csabdi gárdáját a tabella élére állhat Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

ÉSZAKI CSOPORT 2025. október 19., vasárnap, 14:30

Pátka II. (8.) – Iszkaszentgyörgy (3.), Újbarok (5.) – Magyaralmás (6.), Lovasberény (2.) – Mány II.-Csabdi (1.), Söréd (4.) – Csókakő (9.).

Szabadnapos: Etyek II. (1.) KELETI CSOPORT 2025. október 18., szombat, 14:30 Besnyő (9.) – Rácalmás (4.)

2025. október 19., vasárnap, 14:30

Szabadegyháza (1.) – MPF-Ráckeresztúr (10.), Zichyújfalu (11.) – Pusztaszabolcs (6.), Tordas-Gyúró Egyetértés (2.) – Kulcs (12.), Velence II. (8.) – Baracska-Kajászó (5.), Dinnyés (7.) – Pázmánd-Kápolnásnyék II. (3.) DÉLI CSOPORT 2025. október 19., vasárnap, 14:30

Dég (4.) – Vajta (6.), Alap (7.) – Sárszentágota (9.), Káloz (2.) – Tác-Csősz (5.), Sárbogárd II. (3.) – Kőszárhegy (1.). Szabadnapos: Cece (8.).

