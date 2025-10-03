Három éve folyamatosan dobálják a vasgolyókat

– A golyók halk koppanása, a levegőben vibráló izgalom és a pályán felszabadultan játszó gyerekek és felnőttek öröme fontos számunkra. Így kezdődött Székesfehérváron a pétanque története, amely az elmúlt három évben igazi sikertörténetté nőtte ki magát - mondja Kékesi Mihály, aki a Honvéd Szondi György Sportegyesület tömegsport szakosztályát 1999-től, a pétanque sportolóit pedig 2022 óta vezeti. - Úgy gondolom, utóbbi szakosztályunk mára a város egyik legaktívabb és legeredményesebb közösségévé vált. Lepsényi Klára Vilma mutatta meg a játékot a tömegsport szakosztály néhány tagjának 2021 nyarán. Ő fehérvári születésű, mégis egy másik klub színeiben, a Veszprémi Honvéd Sportegyesület kötelékében lett válogatott. Nagyon megtetszett a sportág, úgy döntöttünk, a Szondiban megalakítjuk szakosztályt. Az egyesület elnökének engedélyével, egy évvel később ez meg is történt.

A pétanque francia eredetű golyós sportág. A játék során a saját golyót közelebb kell dobni egy kisebb, élénk színű fából készült célgolyóhoz, aminek öcsi a neve. A cél az, hogy a csapat golyói közelebb helyezkedjenek el az öcsihez, mint az ellenfélé. A mérkőzés alatta saját, az ellenfél golyóját és az öcsit is el lehet mozdítani, ki lehet lőni a pályáról. A meccset 13 pont eléréséig játsszák. A mérkőzés formációja lehet egyéni (fejenként 3-3 golyó), duplett (fejenként 3-3 golyó és triplett (fejenként 2-2 golyó).

Fehérváron régebben két általános iskolában, a Vörösmartyban és a Vasváriban a testnevelő tanárok oktatták a játékot. Országos Diákolimpiára vitték a tanulóikat, ahol eredményesen szerepeltek.

Jobbról balra Daróczi Tamás (Szondi), Bereczki Marcell (BPSE), Fabian Clerc szövetségi edző, Tóth-Kútszegi Flóra (Szomód SE), Bukodi Rita (Szondi), Fail Szofia (Szomód)

Forrás: H. Szondi SE

– Versenyszerűen Székesfehérváron ezt a játékot csak Kodak Csaba űzte. Az ő kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával 2021-ben a Palotavárosi tavaknál elkészült két, 4x15 méteres versenypálya. A városban más egyesületben, versenyszerűen nem művelik. A Szondi SE-nek a jelenben 14 szakosztálya van, asztalitenisz, atlétika, birkózás, honvédelmi ifjúsági, íjász és lövész, judó, közelharc-és kézitusa, military, ökölvívás, pétanque, tenisz, természetbarát, tömegsport és triatlon. A kezdetekben csak néhány kíváncsi sportbarát próbálta ki a pétanque-ot, mára azonban 75 taggal működik a szakosztály, köztük 56, utánpótláskorú versenyzővel. Úgy gondolom, Fehérvár a pétanque egyik hazai bástyájává vált. Nálunk 72 sportoló rendelkezik versenyengedéllyel, mindenki amatőr státuszú. Az országos bajnokságokon csak igazolt sportolók indulhatnak. A többi versenyre bárki nevezhet.

A sportág előnye, hogy olcsó, kortól, nemtől függetlenül bárki űzheti. Főleg szabadban zajlanak a gyakorlások és a mérkőzések, aszfalt, beton kivételével minden talajon játszhatják. A szakosztály vezetője szerint tökéletes rekreációs időtöltés, közösséget építő, jó hangulatot teremtő játék.