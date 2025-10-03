2 órája
Három éve folyamatosan dobálják a vasgolyókat
Szorgalmasan hajigálják a vasgolyókat, három éve alapították a pétanque szakosztályt Fehérváron. Azóta szállítják az eredményeket a Honvéd Szondi György Sportegyesület versenyzői.
A fehérváriak küldöttsége az idei diákolimpián
Forrás: H. Szondi SE
– A golyók halk koppanása, a levegőben vibráló izgalom és a pályán felszabadultan játszó gyerekek és felnőttek öröme fontos számunkra. Így kezdődött Székesfehérváron a pétanque története, amely az elmúlt három évben igazi sikertörténetté nőtte ki magát - mondja Kékesi Mihály, aki a Honvéd Szondi György Sportegyesület tömegsport szakosztályát 1999-től, a pétanque sportolóit pedig 2022 óta vezeti. - Úgy gondolom, utóbbi szakosztályunk mára a város egyik legaktívabb és legeredményesebb közösségévé vált. Lepsényi Klára Vilma mutatta meg a játékot a tömegsport szakosztály néhány tagjának 2021 nyarán. Ő fehérvári születésű, mégis egy másik klub színeiben, a Veszprémi Honvéd Sportegyesület kötelékében lett válogatott. Nagyon megtetszett a sportág, úgy döntöttünk, a Szondiban megalakítjuk szakosztályt. Az egyesület elnökének engedélyével, egy évvel később ez meg is történt.
A pétanque francia eredetű golyós sportág. A játék során a saját golyót közelebb kell dobni egy kisebb, élénk színű fából készült célgolyóhoz, aminek öcsi a neve. A cél az, hogy a csapat golyói közelebb helyezkedjenek el az öcsihez, mint az ellenfélé. A mérkőzés alatta saját, az ellenfél golyóját és az öcsit is el lehet mozdítani, ki lehet lőni a pályáról. A meccset 13 pont eléréséig játsszák. A mérkőzés formációja lehet egyéni (fejenként 3-3 golyó), duplett (fejenként 3-3 golyó és triplett (fejenként 2-2 golyó).
Fehérváron régebben két általános iskolában, a Vörösmartyban és a Vasváriban a testnevelő tanárok oktatták a játékot. Országos Diákolimpiára vitték a tanulóikat, ahol eredményesen szerepeltek.
– Versenyszerűen Székesfehérváron ezt a játékot csak Kodak Csaba űzte. Az ő kezdeményezésére, az önkormányzat támogatásával 2021-ben a Palotavárosi tavaknál elkészült két, 4x15 méteres versenypálya. A városban más egyesületben, versenyszerűen nem művelik. A Szondi SE-nek a jelenben 14 szakosztálya van, asztalitenisz, atlétika, birkózás, honvédelmi ifjúsági, íjász és lövész, judó, közelharc-és kézitusa, military, ökölvívás, pétanque, tenisz, természetbarát, tömegsport és triatlon. A kezdetekben csak néhány kíváncsi sportbarát próbálta ki a pétanque-ot, mára azonban 75 taggal működik a szakosztály, köztük 56, utánpótláskorú versenyzővel. Úgy gondolom, Fehérvár a pétanque egyik hazai bástyájává vált. Nálunk 72 sportoló rendelkezik versenyengedéllyel, mindenki amatőr státuszú. Az országos bajnokságokon csak igazolt sportolók indulhatnak. A többi versenyre bárki nevezhet.
A sportág előnye, hogy olcsó, kortól, nemtől függetlenül bárki űzheti. Főleg szabadban zajlanak a gyakorlások és a mérkőzések, aszfalt, beton kivételével minden talajon játszhatják. A szakosztály vezetője szerint tökéletes rekreációs időtöltés, közösséget építő, jó hangulatot teremtő játék.
– Az elmúlt években sorra születtek a sikerek, gyerek, serdülő és ifi kategóriában egyaránt szereztünk dobogós helyezéseket, sőt, több utánpótláskorú játékosunk meghívót kapott a válogatottba. A legjobb serdülőnek és gyermeknek járó országos elismerést is több alkalommal vitték haza a szondis fiatalok. Az idei év különösen emlékezetes, három játékosunk – Bukodi Rita, Daróczi Tamás és Kravaricsek Milán – már a nemzeti együttesben is bizonyíthatott nemzetközi versenyeken. Megalakulásunk óta komoly eredményeket értük el, 2023-ban a Magyar Petanque Szövetség rangsora alapján a legjobb gyermek versenyző Molnár Gergely, a legjobb serdülő versenyző pedig Kravaricsek Milán lett. Egy évvel később a legjobb gyermek versenyzőnek Kravaricsek Márkot, serdülő versenyzőnek Kravaricsek Milánt találták.
Az országos bajnokságok mellett a hazai diákbajnokságokon is jól szerepeltek a szondisok, illetve a bázis iskola, a Székesfehérvári István Király Általános Iskola tanulói. A területi selejtezőkön és az Országos Diákolimpiai döntőjében is a fehérváriak vettek részt a legnagyobb létszámmal. Több, hazai amatőr versenyen jól szerepeltek, valamint külföldi viadalokon is bizonyíthattak.
– Az év elején a honi szövetség, a MAPESZ a legjobb utánpótlás korú versenyzőknek Tatán, fedett pályán szervezett összetartó edzéseket. A teljesítmény alapján a Szondiból három játékost invitáltak az ifjúsági válogatottba. Bukodi Rita, Daróczi Tamás és Kravaricsek Milán kapott meghívót, idén már négy alkalommal indultak nemzetközi viadalon. A tavasszal, Svájcban Bukodi és Daróczi, Belgiumban mindhárman szóhoz jutottak, júliusban, Párizsban Bukodi és Daróczi, augusztusban, Lengyelországban szintén Bukodi és Daróczi állt rajthoz. Spanyolországban, az október 23-tól 26-ig Isla Cristinában következő ifjúsági világbajnokságon a fehérvári klubot Bukodi Rita képviseli. Érdekesség, hogy Rita és Tomi 13, Milán mindössze 12 esztendős. Mindhárman 2022-ben ismerkedtek meg a játékkal. Az utánpótlás versenyzőknek elsősorban az István Király Általános Iskolában tartják a tréningeket, a foglalkozásokat Kodak Csaba vezeti. Alkalmanként Rácz Katalin és én segítek neki – teszi hozzá Kékesi Mihály.
A felnőtt versenyzők zömében hétvégénként a Palotavárosi tavaknál, a versenypályákon edzenek, tavaly december óta, rossz időjárás esetén fedett helyen gyakorolhatnak és versenyezhetnek. Az irányított gyakorlások mellett a tagság zöme önállóan, vagy családi körben is tréningezik.
– A legnagyobb, utánpótlás korú létszámmal mi rendelkezünk hazánkban. Három év alatt sikerült válogatott versenyzőt kinevelnünk, reményeink szerint a közeljövőben többen is bemutatkozhatnak a nemzeti együttesben. Tagjaink nem csupán a dobogóért játszanak, ez a sportág a közösségről, a barátságokról és a jó hangulatról is szól. A következő évek célja világos: tovább erősíteni a közösséget, újabb tehetségeket kinevelni, talán egyszer majd világverseny dobogójára is felléphet fehérvári játékos.