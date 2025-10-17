október 17., péntek

Jégkorong

1 órája

Haraptak a cápák, de nem okoztak maradandó sérülést

Hosszabbítást követően nyert a Volán. A Hydro Fehérvár AV19 az Innsbruck otthonából hozott el két pontot.

Kelemen Kornél
Trevor Cheek (fehérben) készítette elő Terbócs István gólját.

Fotó: Nagy Norbert

A Hydro Fehérvár AV19 annak az Innsbrucknak az otthonába látogatott, amely ellen már játszott egy kiélezett meccset az idényben, amelyet végül 5-4-re nyertek meg a fehérváriak.

A szeptemberi mérkőzéshez hasonlóan a kezdés itt sem volt rossz, a 6. percben Terbócs István kapáslövésével került előnybe a Volán, 0-1. Nem volt sok idő az örömködésre, hiszen alig másfél perccel később Jonas Dobnig egy szép szóló végén egyenlített, 1-1. Ezt követően mindkét csapat előtt adódtak kisebb-nagyobb helyzetek, azonban a kapusok remekeltek, így a szünetig nem született több gól. 

A fordulást követően is nagyjából kiegyenlített volt a játék, de azért leheletnyivel jobb és veszélyesebb volt a Fehérvár AV19, de gólt így sem tudott szerezni. 

A harmadik harmadra sem változott a találkozó képe, a Volán igyekezett diktálni a tempót, viszont a cápák remekül kontráztak, óriási szükség volt Rasmus Reijola bravúrjaira. A találkozó olyannyira kiegyenlített volt, hogy a rendes játékidőben nem is született döntés. 

A ráadás nem indult jól, hiszen Joel Messnert kiállította a játékvezető, így Kiss Dávid legénysége emberhátrányba került. A vendégek alaposan összezártak, így meg is úszták kapott gól nélkül. A kiegészülést követően azonnal támadásba is lendültek, aminek meg is lett az eredménye, éppen Joel Messner talált be, ezzel eldöntve a meccset, 1-2

 

