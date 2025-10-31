Jelmezben a lelátón

Halloween alkalmából új köntösbe borul az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, hiszen a FEHA19 különleges programokkal készül a pénteki Csíkszereda elleni meccsre.

Halloweeni köntösbe burkolózik az Erste Liga

Forrás: ersteliga.hu

Halloween a lelátón

A két csapat Erste Liga mérkőzése 18.30-kor kezdődik. A Fejér vármegyeiek jelezték, hogy aki jelmezben érkezik a csarnokhoz, annak ingyenes lesz a belépés, emelett lesz jelmezbemutató és fotófal is a találkozón. A szünetekben sem fognak unatkozni a szurkolók, hiszen különböző játékokkal készülnek a szervezők. A körítésre sem lesz panasz, hiszen lesz halloweeni tökkiállítás is.

A FEHA19 kiemelte, hogy a csarnokban lesz kihelyezett gyűjtőpont, amelyekbe takarókat gyűjtenek a Krízis Központ számára, így a szórakozás mellett apró jótékonyságra is lesz lehetőség.