október 31., péntek

Farkas névnap

13°
+21
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Külonleges mérkőzések

1 órája

Jelmezben a lelátón

Címkék#FEHA19#Csíkszereda#Erste Liga#halloween

Péntek este különleges élményben lehet része a jégkorong szerelmeseinek. Halloween alkalmából több Erste Liga csapat is, köztük a FEHA19-el tematikus mérkőzést rendez.

Kelemen Kornél

Halloween alkalmából új köntösbe borul az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok, hiszen a FEHA19 különleges programokkal készül a pénteki Csíkszereda elleni meccsre. 

Halloweeni köntösbe burkolózik az Erste Liga
Halloweeni köntösbe burkolózik az Erste Liga
Forrás: ersteliga.hu

Halloween a lelátón

A két csapat Erste Liga mérkőzése 18.30-kor kezdődik. A Fejér vármegyeiek jelezték, hogy aki jelmezben érkezik a csarnokhoz, annak ingyenes lesz a belépés, emelett lesz jelmezbemutató és fotófal is a találkozón. A szünetekben sem fognak unatkozni a szurkolók, hiszen különböző játékokkal készülnek a szervezők. A körítésre sem lesz panasz, hiszen lesz halloweeni tökkiállítás is. 

A FEHA19 kiemelte, hogy a csarnokban lesz kihelyezett gyűjtőpont, amelyekbe takarókat gyűjtenek a Krízis Központ számára, így a szórakozás mellett apró jótékonyságra is lesz lehetőség.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu