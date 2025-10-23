október 23., csütörtök

Gyász

2 órája

Egész Dunaújváros gyászol, elhunyt a főorvos

Elhunyt a kiváló orvos, dr. Frank József. Egész Dunaújváros gyászba borult.

Feol.hu

Csütörtökön, 67 éves korában elhunyt dr. Frank József főorvos. A kiváló szakember évtizedeken át dolgozott különböző dunaújvárosi csapatok orvosaként, megélve a nagy nemzetközi és hazai sikereket – írja a duol.hu. Egész Dunaújváros gyászol.

Gyászol egész Dunaújváros, elhunyt a főorvos
Gyászolja a kiváló orvost a sporttársadalom

A hírről először a Dunaújváros FC számolt be a hivatalos közösségi oldalán, hogy elhunyt a Szent Pantaleon Kórházban dolgozó traumatológus főorvos. A futballcsapat mellett a Dunaferr és a DKKA női, valamint a Dunaferrr férfi kézilabdacsapatánál is szerepet vállalt a dicsőséges időszakban, de az NB I-es futsalcsapatot is segítette.

Dr. Frank József egyszer majdnem lemaradt a repülőrő, amikor 2004-ben egy spanyolországi BL mérkőzésre utaztak a női kézicsapattal. A teljes történetet, valamint azt, hogyan búcsúztak tőle a klubok IDE KATTINTVA olvashatja el.

Dr. Frank József 67 éves korában hunyt el
Forrás: Dunaújváros FC/Facebook

 

 

