Egész Dunaújváros gyászol, elhunyt a főorvos

Csütörtökön, 67 éves korában elhunyt dr. Frank József főorvos. A kiváló szakember évtizedeken át dolgozott különböző dunaújvárosi csapatok orvosaként, megélve a nagy nemzetközi és hazai sikereket – írja a duol.hu. Egész Dunaújváros gyászol.

Gyászol egész Dunaújváros, elhunyt a főorvos

Forrás: feol.hu

Gyászolja a kiváló orvost a sporttársadalom

A hírről először a Dunaújváros FC számolt be a hivatalos közösségi oldalán, hogy elhunyt a Szent Pantaleon Kórházban dolgozó traumatológus főorvos. A futballcsapat mellett a Dunaferr és a DKKA női, valamint a Dunaferrr férfi kézilabdacsapatánál is szerepet vállalt a dicsőséges időszakban, de az NB I-es futsalcsapatot is segítette.

