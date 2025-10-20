október 20., hétfő

Megviselték a történtek

19 perce

Gróf Dávid még nincs túl a vasárnapon – videóban vallott, menyire megviseli, ami történt

Vasárnap este az Újpest a Ferencvárossal csapott össze. Gróf Dávid a ráadásban fellökte az egyik újpesti labdaszedőt, amiért a játékvezető kiállította. A kapus most videóban vallotta be mennyire bánja tettét.

Feol.hu

A vasárnapi Újpest–Ferencváros mérkőzés 1-1-gyel ért véget, azonban a mérkőzés nem az eredmény miatt marad emlékezetes. A találkozó ráadásában az FTC kapusa, Gróf Dávid egy kirugás során gyorsan játékba akarta hozni a labdát, amit nem kapott meg azonnal az egyik újpesti labdaszedőtől, ezért nemes egyszerűséggel fellökte a kissrácot, aki a fizikai kontaktus hatására legalább egy métert "repült". Az esetet követően a játékvezető killította a zöld-fehérek kapusát.

Gróf Dávidot rendkívül sportszerűtlen viselkedés miatt állították ki a derbin
Forrás:  Magyar Nemzet

Gróf Dávid: Én is apa vagyok

A mérkőzés másnapján a Ferencváros a Facebook oldalán közzé tett egy videót, amiben Gróf Dávid elnézést kért a labdaszedő fiútól. Elárulta, hogy a meccs hevében cselekedett, nem akart sérülést okozni a kissrácnak.

Én is apa vagyok, hibáztam, túl hevesen indultam el

– nyilatkozta Gróf Dávid. 

A teljes bocsánatkérés az alábbi videóban tekinthető meg.

 

