Gróf Dávid még nincs túl a vasárnapon – videóban vallott, menyire megviseli, ami történt
Vasárnap este az Újpest a Ferencvárossal csapott össze. Gróf Dávid a ráadásban fellökte az egyik újpesti labdaszedőt, amiért a játékvezető kiállította. A kapus most videóban vallotta be mennyire bánja tettét.
A vasárnapi Újpest–Ferencváros mérkőzés 1-1-gyel ért véget, azonban a mérkőzés nem az eredmény miatt marad emlékezetes. A találkozó ráadásában az FTC kapusa, Gróf Dávid egy kirugás során gyorsan játékba akarta hozni a labdát, amit nem kapott meg azonnal az egyik újpesti labdaszedőtől, ezért nemes egyszerűséggel fellökte a kissrácot, aki a fizikai kontaktus hatására legalább egy métert "repült". Az esetet követően a játékvezető killította a zöld-fehérek kapusát.
Gróf Dávid: Én is apa vagyok
A mérkőzés másnapján a Ferencváros a Facebook oldalán közzé tett egy videót, amiben Gróf Dávid elnézést kért a labdaszedő fiútól. Elárulta, hogy a meccs hevében cselekedett, nem akart sérülést okozni a kissrácnak.
Én is apa vagyok, hibáztam, túl hevesen indultam el
– nyilatkozta Gróf Dávid.
