1 órája
Ez lett Gróf Dávid büntetése, életre szóló leckét kapott
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) meghozta döntését. Lezárult a Gróf Dávid ügy, a szövetség nem bánt kesztyűs kézzel vele.
Ahogy arról beszámoltunk, a vasárnapi Újpest–Ferencváros mérkőzésen Gróf Dávid fellökött egy labdaszedő fiút, amiért a játékvezető kiállította.
Óriási felháborodás Gróf Dávid körül, végül hatalmas büntetést kapott
Megkérdeztük a feol.hu olvasóit, mekkora büntetéssel sújtanák a Ferencváros kapusát. A válaszokből kiderült, hogy a futballkedvelők többsége legalább 3-6 meccs közötti eltiltást adna, azonban rengetegen legalább egy évig eltiltották volna – ennek részleteit IDE KATTINTVA tekintheti meg – az FTC portását.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szerdán közölte, milyen mértékű büntetés vár Gróf Dávidra.
– Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült – olvasható az MLSZ határozatában.