Ez lett Gróf Dávid büntetése, életre szóló leckét kapott

Ahogy arról beszámoltunk, a vasárnapi Újpest–Ferencváros mérkőzésen Gróf Dávid fellökött egy labdaszedő fiút, amiért a játékvezető kiállította.

Gróf Dávid komoly büntetést kapott

Forrás: FMH Archív / Nagy Norbert

Óriási felháborodás Gróf Dávid körül, végül hatalmas büntetést kapott

Megkérdeztük a feol.hu olvasóit, mekkora büntetéssel sújtanák a Ferencváros kapusát. A válaszokből kiderült, hogy a futballkedvelők többsége legalább 3-6 meccs közötti eltiltást adna, azonban rengetegen legalább egy évig eltiltották volna – ennek részleteit IDE KATTINTVA tekintheti meg – az FTC portását.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szerdán közölte, milyen mértékű büntetés vár Gróf Dávidra.

– Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült – olvasható az MLSZ határozatában.