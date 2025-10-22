október 22., szerda

Elrettentő példa

2 órája

Ez lett Gróf Dávid büntetése, életre szóló leckét kapott

Címkék#Gróf Dávid#MLSZ#Újpest#Ferencváros#büntetés

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) meghozta döntését. Lezárult a Gróf Dávid ügy, a szövetség nem bánt kesztyűs kézzel vele.

Kelemen Kornél

Ahogy arról beszámoltunk, a vasárnapi Újpest–Ferencváros mérkőzésen Gróf Dávid fellökött egy labdaszedő fiút, amiért a játékvezető kiállította. 

Gróf Dávid komoly büntetést kapott
Gróf Dávid komoly büntetést kapott
Forrás: FMH Archív / Nagy Norbert

Óriási felháborodás Gróf Dávid körül, végül hatalmas büntetést kapott

Megkérdeztük a feol.hu olvasóit, mekkora büntetéssel sújtanák a Ferencváros kapusát. A válaszokből kiderült, hogy a futballkedvelők többsége legalább 3-6 meccs közötti eltiltást adna, azonban rengetegen legalább egy évig eltiltották volna – ennek részleteit IDE KATTINTVA tekintheti meg – az FTC portását. 

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) szerdán közölte, milyen mértékű büntetés vár Gróf Dávidra.

– Gróf Dávid Attila (FTC) súlyos sportszerűtlenség miatt 4 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltásban és pénzbüntetésben részesült – olvasható az MLSZ határozatában

 

