Gólparádét rendeztek több pályán

ÉSZAKI CSOPORT

Magyaralmás (5.) – Pátka II. (8.) 3–1 (2–0)

Vezette: Herczeg Dominik.

Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Szántó, Simicska – Perina L., Krajcsovics, Kalapács, Pap, Szabados - Mészáros M., Tóth M. (Fang).

Pátka II.: Pőcze – Tóth K., Finián, Tóth M. (Kovács Z.), Balazsek (Zalka) - Csidei (Dobosi), Szabó B., Gyenei (Farid), Rottman - Sági, Berkeszi. Vezetőedző: Takács Bence Gergő.

Gól: Krajcsovics (12., 17., 51.), ill. Dobosi (68.).

Iszkaszentgyörgy (4.) – Söréd (3.) 3–8 (2–5)

Vezette: Stamber Martin.

Iszkaszentgyörgy: Parrag (Németh Zs.) – Gál Dániel, Néma, Somogyi Sz., Winkelman - Papp K., Hársádi, Balla K., Nyers - Fábián, Szakács.

Söréd: Dicső – Rédl, Boros M. (Kiss M.), Hajas, Kovács M. (Ember) - Farkas B., Németh II. Dávid Oláh (Balázs), Németh I. Dávid - Hollósi, Tábi (Skuba).

Csapatvezető: Kovács Ákos.

Gól: Hársádi (10., 45.), Gál Dániel (87.), ill. Boros M. (5., 12., 35., 37., 56.), Oláh (32.), Hollósi (82.), Skuba (89.).

Kiállítva: Farkas B. (66.).

Csókakő (9.) – Lovasberény (1.) 1–5 (1–1)

Vezette: Cérna János.

Csókakő: Weiger – Kovács A. (Varga Z.), Virág (Engler), Jakab, Pintér B. - Kovács B. (Szabó L.), Szabó Sz., Király B., Németh L. - Kabáczy, Kasó (Falusi). Csapatvezető: Farkas István.

Lovasberény: Mohl (Berkeszi) – Szegvári, Soós, Király Á. (Magyar Zs.), Fessler - Mátyus (Pályi), Rácz, Tóth D., Bőhm - Nyizsnyik, Hollósi (Potornai). Csapatvezető: Paudics Péter Attila.

Gól: Király B. (20.), ill. Bőhm (75. 79., 93.), Mátyus (45.), Nyizsnyik (70.).

Mány II.-Csabdi (2.) – Etyek II. (7.) 2–0 (0–0)

Vezette: Szalkai Gergely.

Mány II.-Csabdi: Csutor – Schmidt, Juhász L., Radovics D., Bécsi - Ferenczik, Radovics M., Bokros, Sipos (Földes) - Palkovics (Mészáros M.), Huszárovics.

Etyek II.: Zorkóczy V. – Nagy N., Papp B., Glück, Szikszay (Bartha) - Kállai, Heller (Moharos), Fodor Sz. Dzsezsenyák - Komlósi, Puskás.

Gól: Radovics M. (65.), Schmidt (95.).

Kiállítva: Radovics M. (80.), ill. Nagy Nimean (80.).

Szabadnapos: Újbarok (6.).

A góllövőlista állása:

1. Radovics Márton (Mány II.-Csabdi) 9 gól