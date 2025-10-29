1 órája
Gólparádét rendeztek több pályán
A vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában Északon a Lovasberény magabiztos, a Söréd pedig riválisa, az Iszkaszentgyörgy ellen nagyarányú győzelemmel zárt. Keleten a Rácalmás zsinórban hatodik győzelmét aratta, és fellépett a dobogó második fokára, a Szabadegyháza hétgólos összecsapáson nyert Pusztaszabolcson, a Tordas-Gyúró Egyetértés rangadót nyer a Pázmánd-Kápolnásnyék II. ellen. Délen a listavezető Sárbogárd II. nem adott esélyt a Cece együttesének, míg a Kőszárhegy tízet vágott a Dégnek.
A Tordas csapata (világoskék) három góllal múlta felül a Pázmánd-Kápolnásnyék II. együttesét
Fotó: Kricskovics Antal
ÉSZAKI CSOPORT
Magyaralmás (5.) – Pátka II. (8.) 3–1 (2–0)
Vezette: Herczeg Dominik.
Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Szántó, Simicska – Perina L., Krajcsovics, Kalapács, Pap, Szabados - Mészáros M., Tóth M. (Fang).
Pátka II.: Pőcze – Tóth K., Finián, Tóth M. (Kovács Z.), Balazsek (Zalka) - Csidei (Dobosi), Szabó B., Gyenei (Farid), Rottman - Sági, Berkeszi. Vezetőedző: Takács Bence Gergő.
Gól: Krajcsovics (12., 17., 51.), ill. Dobosi (68.).
Iszkaszentgyörgy (4.) – Söréd (3.) 3–8 (2–5)
Vezette: Stamber Martin.
Iszkaszentgyörgy: Parrag (Németh Zs.) – Gál Dániel, Néma, Somogyi Sz., Winkelman - Papp K., Hársádi, Balla K., Nyers - Fábián, Szakács.
Söréd: Dicső – Rédl, Boros M. (Kiss M.), Hajas, Kovács M. (Ember) - Farkas B., Németh II. Dávid Oláh (Balázs), Németh I. Dávid - Hollósi, Tábi (Skuba).
Csapatvezető: Kovács Ákos.
Gól: Hársádi (10., 45.), Gál Dániel (87.), ill. Boros M. (5., 12., 35., 37., 56.), Oláh (32.), Hollósi (82.), Skuba (89.).
Kiállítva: Farkas B. (66.).
Csókakő (9.) – Lovasberény (1.) 1–5 (1–1)
Vezette: Cérna János.
Csókakő: Weiger – Kovács A. (Varga Z.), Virág (Engler), Jakab, Pintér B. - Kovács B. (Szabó L.), Szabó Sz., Király B., Németh L. - Kabáczy, Kasó (Falusi). Csapatvezető: Farkas István.
Lovasberény: Mohl (Berkeszi) – Szegvári, Soós, Király Á. (Magyar Zs.), Fessler - Mátyus (Pályi), Rácz, Tóth D., Bőhm - Nyizsnyik, Hollósi (Potornai). Csapatvezető: Paudics Péter Attila.
Gól: Király B. (20.), ill. Bőhm (75. 79., 93.), Mátyus (45.), Nyizsnyik (70.).
Mány II.-Csabdi (2.) – Etyek II. (7.) 2–0 (0–0)
Vezette: Szalkai Gergely.
Mány II.-Csabdi: Csutor – Schmidt, Juhász L., Radovics D., Bécsi - Ferenczik, Radovics M., Bokros, Sipos (Földes) - Palkovics (Mészáros M.), Huszárovics.
Etyek II.: Zorkóczy V. – Nagy N., Papp B., Glück, Szikszay (Bartha) - Kállai, Heller (Moharos), Fodor Sz. Dzsezsenyák - Komlósi, Puskás.
Gól: Radovics M. (65.), Schmidt (95.).
Kiállítva: Radovics M. (80.), ill. Nagy Nimean (80.).
Szabadnapos: Újbarok (6.).
A góllövőlista állása:
1. Radovics Márton (Mány II.-Csabdi) 9 gól
2. Boros Márton (Söréd), Bőhm Levente (Lovasberény), Krajcsovics Péter (Magyaralmás), Nyers Zsolt (Iszkaszentgyörgy), Potornai Máté (Lovasberény), Schmidt Viktor (Mány II.-Csabdi) 6-6 gól
KELETI CSOPORT
Besnyő (10.) – Dinnyés (7.) 1–2 (0–1)
Vezette: Gebei Báliint.
Besnyő: Králl – Kurucz L. (Szabó A.), Nap, Györki, Beri A. - Koller (Majer), Tálas (Kurucz M.), Böjte, Kurucz Gy. - Beri K., Král. Csapatvezető: Petkes András.
Dinnyés: Dimitrov – Hajdu, Csicsári, Pintér Á., Hideg - Csík, Bengyik, Baki, Major - Baksa, Lakatos (Kovács M.). Csapatvezető: Hercsik Zalán.
Gól: Beri A. (50.), ill. Lakatos (41.), Pintér Á. (67.).
Baracska (5.)-Kajászó – Kulcs (12.) 11–1 (5–1)
Vezette: Farkas István.
Baracska-Kajászó: Varga A. – Csik, Pintér R., Budai, Földesi - Farsang, Pfeiffer, Pintér B., Kóti L. - Tejfel (Bélley), Kóti B. Csapatvezető: Hőlakiné Lakner Anikó.
Kulcs: Kolmankó (Krucsai) – Varga Zs., Mészáros R., Tomor (Szabó B.), Kovács D. - Herczog D., Seres, Nagy L., Sebestyén - Tokai, Herczog M.
Gól: Pfeiffer (12., 65., 72., 80.), Kóti L. (19., 66., 89.), Farsang (7., 32.), Pintér B. (43.), Pintér R. (62.), ill. Varga Zs. (11.).
Rácalmás (2.) – Zichyújfalu (11.) 3–0 (2–0)
Vezette: Zámbó Csaba.
Rácalmás: Berek – Nagy B., Pinte, Gurisatti (Törő), Balogh R. (Horváth R.) - Juhos, Morva (Dobos), Czinkon, Jeney - Molnár V. (Lampert), Tóth Z. Csapatvezető: Papp Péter.
Zichyújfalu: Ács (Bakonyi) – Kovács M., Sebestyén, Horváth N., Szaniszló - Pápai, Szonda, Bars, Nagy R. (Fábián) - Majzer (Teker), Fehérvári.
Gól: Nagy B. (22.), Juhos (30.), Balogh R. (70.).
Pusztaszabolcs (6.) – Szabadegyháza (1.) 3–4 (1–1)
Vezette: Kovács Benjamin Dominik.
Pusztaszabolcs: Szentmihályi – Baka, Molnár N., Szakolczi, Balogh Z. - Dankó, Víg (Fülöp), Kovács D., Majer (Miskei) - Boronyai, Dascal. Csapatvezető: Tórh Balázs.
Szabadegyháza: Árkus – Tóth D., Sági, Koncz, Fekete - Vida, Horváth Á. (Karbacz), Józsa, Rátkai - Virág, Horváth T. Csapatvezető: Paksi Péter.
Gól: Víg (9.), Boronyai (53.), Dascal (70.), ill. Vida (83., 92.), Koncz (45.), Karbacz (90.).
Kiállítva: Molnár N. (75.), ill. Horváth T. (82.).
MPF-Ráckeresztúr (9.) – Velence II. (8.) 2–0 (2–0)
Vezette: Papik Gábor.
MPF-Ráckeresztúr: Joó – Pintér O., Ragályi, Gajdó, Banó - Elek (Szabó Gy.), Nagy I., Borsos, Gutyina - Regdony (Kucsera), Pintér L.
Velence II.: Oláh P. (Tóth B.) – Kővári K. (Bruck), Bíró (Sudár), Beke, Tőzsér - Ács, Koszti, Badics, Kőrösi - Oláh D., Pándi.
Gól: Banó (6., 23.).
Tordas-Gyúró Egyetértés (3.) – Pázmánd-Kápolnásnyék II. (4.) 3–0 (2–0)
Vezette: Berényi Ádám.
Tordas-Gyúró Egyetértés: Vadas (Varga D.) – Huszár, Dara (Kerényi), Hermann, Csáky - Győri, Oláh (Csóti), Serák (Baranyai), Vetró - Varga L., Szilágyi (Kovács D.). Csapatvezető: Serák Tamás.
Pázmánd - Kápolnásnyék II.: Márta – Lángi, Szilágyi, Lőrincz B., Mocsári (Czakó) - Kutai (Nagy Zs.), Matacz (Vagyóczki), Kocsis V., Varga J. - Őri, Tóth O. Csapatvezető: Domonics Zoltán.
Gól: Oláh (38., 70.), Vetró (19.).
A góllövőlista állása:
1. Horváth Ádám (Szabadegyháza), Oláh Béla (Tordas-Gyúró Egyetértés) 15-15 gól
2. Porvázsnyik Máté (Pázmánd-Kápolnásnyék II.) 12 gól
3. Pfeiffer Róbert (Baracska-Kajászó) 11 gól
DÉLI CSOPORT
Sárbogárd II. (1.) – Cece (8.) 5–2 (5–1)
Vezette: Jónás Péter.
Sárbogárd II.: Berta – Vámosi G. (Deák), Gráczer Bence (Gábris T.), Hegedűs Gy. (Horváth B.), Gráczer G. (Sáfrány) - Demeter, Gráczer Bálint, Horváth Zs., Vámosi D. (Gábris R.) - Rigó, Már.
Cece: Tóth I. (Kristóf) – Tábori, Lak, Bagi (Potyondi), Böröcz (Budai P.) - Büki (Hersics), Kovács Z., Budai K., Nagy B. – Boros G., Klazer.
Gól: Vámosi G. (13., 43.), Horváth Zs. (18.), Gráczer G. (23.), Demeter (27.), ill. Kovács Z. (2.), Nagy B. (62.).
Kiállítva: Boros G. (66.).
Kőszárhegy (2.) – Dég (4.) 10–0 (7–0)
Vezette: Rózsa Ádám.
Kőszárhegy: Mohácsi – Szép (Gyügyi), Marcz, Andrásy, Vágner T. - Vágner V., Pereczes I., Pereczes P. (Chrisztóf), László (Potyondi) - Balogh R. (Csornai), Horváth B.
Dég: Sümegi – Baki, Rostás, Hechlovszki, Farkas T., Sörös R. (Sörös D.), Takács, Kovács Á. (Talkovics), Grega, Bacsi, Varga A. Csapatvezető: Tóth Zoltán.
Gól: Vágner V. (33., 43., 62., 73.), Andrásy (13., 26., 40.), Balogh R. (24., 37.), Horváth B. (63.).
Vajta (7.) – Káloz (3.) 5–1 (2–1)
Vezette: Takács Róbert.
Vajta: Sebestyén – Csajági, Balogh K., Kovács A., Tángli - Kovács D. (Németh J.), Kovács N., Bogdán, Farkas J. (Mészáros T.) - Rupa, Csányi.
Káloz: Sipőcz – Takács T., Rábai (Varga Z.), Kassai, Luta (Gál Sz.) - Mayer, Szabó J., Hegedüs P., Tóth B. – Pál P. (Cövek), Keszei (Gál B.).
Gól: Kovács D. (8., 45., 56.), Kovács N.(8.), Balogh K. (85.), ill. Mayer (42.).
Tác-Csősz (5.) – Alap (6.) 2–3 (2–1)
Vezette: Kovács Zoltán.
Tác-Csősz: Szopori – Bindics, Kovács J. (Farkasréti), Müller, Kisari - Pájer, Illó (Méreg), Réti, Baráth (Magda) - Szeidenléder, Farádi.
Alap: Szemler – Kisari (Lakatos), Lengyel (Madarasi), Vargyas, Őri - Kiss M., Kaszás P. (Major), Debreczeni, Varjas - Kaszás M., Rafaisz.
Gól: Baráth (8.), Szeidenléder (33.), ill. Lengyel (6.), Varjas (61.), Őri (81.).
Kiállítva: Szeidenléder (63.).
Szabadnapos: Sárszentágota (9.)
A góllövőlista állása:
1. Mayer Dávid (Káloz) 14 gól
2. Vágner Viktor (Kőszárhegy) 13 gól
3. Andrásy Márk (Kőszárhegy) 7 gól