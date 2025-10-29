október 29., szerda

Nárcisz névnap

16°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megye III.

1 órája

Gólparádét rendeztek több pályán

Címkék#megyefoci#football#foci

A vármegyei III. osztályú labdarúgó bajnokság 7. fordulójában Északon a Lovasberény magabiztos, a Söréd pedig riválisa, az Iszkaszentgyörgy ellen nagyarányú győzelemmel zárt. Keleten a Rácalmás zsinórban hatodik győzelmét aratta, és fellépett a dobogó második fokára, a Szabadegyháza hétgólos összecsapáson nyert Pusztaszabolcson, a Tordas-Gyúró Egyetértés rangadót nyer a Pázmánd-Kápolnásnyék II. ellen. Délen a listavezető Sárbogárd II. nem adott esélyt a Cece együttesének, míg a Kőszárhegy tízet vágott a Dégnek.

Káldor András
Gólparádét rendeztek több pályán

A Tordas csapata (világoskék) három góllal múlta felül a Pázmánd-Kápolnásnyék II. együttesét

Fotó: Kricskovics Antal

ÉSZAKI CSOPORT

Magyaralmás (5.) – Pátka II. (8.) 3–1 (2–0)

Vezette: Herczeg Dominik.

Magyaralmás: Rideg – Ruzsinkó, Szántó, Simicska – Perina L., Krajcsovics, Kalapács, Pap, Szabados - Mészáros M., Tóth M. (Fang).

Pátka II.: Pőcze – Tóth K., Finián, Tóth M. (Kovács Z.), Balazsek (Zalka) - Csidei (Dobosi), Szabó B., Gyenei (Farid), Rottman - Sági, Berkeszi. Vezetőedző: Takács Bence Gergő.

Gól: Krajcsovics (12., 17., 51.), ill. Dobosi (68.).

Iszkaszentgyörgy (4.) – Söréd (3.) 3–8 (2–5)

Vezette: Stamber Martin.

Iszkaszentgyörgy: Parrag (Németh Zs.) – Gál Dániel, Néma, Somogyi Sz., Winkelman - Papp K., Hársádi, Balla K., Nyers - Fábián, Szakács.

Söréd: Dicső – Rédl, Boros M. (Kiss M.), Hajas, Kovács M. (Ember) - Farkas B., Németh II. Dávid Oláh (Balázs), Németh I. Dávid - Hollósi, Tábi (Skuba).

Csapatvezető: Kovács Ákos.

Gól: Hársádi (10., 45.), Gál Dániel (87.), ill. Boros M. (5., 12., 35., 37., 56.), Oláh (32.), Hollósi (82.), Skuba (89.).

Kiállítva: Farkas B. (66.).

Csókakő (9.) – Lovasberény (1.) 1–5 (1–1)

Vezette: Cérna János.

Csókakő: Weiger – Kovács A. (Varga Z.), Virág (Engler), Jakab, Pintér B. - Kovács B. (Szabó L.), Szabó Sz., Király B., Németh L. - Kabáczy, Kasó (Falusi). Csapatvezető: Farkas István.

Lovasberény: Mohl (Berkeszi) – Szegvári, Soós, Király Á. (Magyar Zs.), Fessler - Mátyus (Pályi), Rácz, Tóth D., Bőhm - Nyizsnyik, Hollósi (Potornai). Csapatvezető: Paudics Péter Attila.  

Gól: Király B. (20.), ill. Bőhm (75. 79., 93.), Mátyus (45.), Nyizsnyik (70.).

Mány II.-Csabdi (2.) – Etyek II. (7.) 2–0 (0–0)

Vezette: Szalkai Gergely.

Mány II.-Csabdi: Csutor – Schmidt, Juhász L., Radovics D., Bécsi - Ferenczik, Radovics M., Bokros, Sipos (Földes) - Palkovics (Mészáros M.), Huszárovics.

Etyek II.: Zorkóczy V. – Nagy N., Papp B., Glück, Szikszay (Bartha) - Kállai, Heller (Moharos), Fodor Sz. Dzsezsenyák - Komlósi, Puskás.

Gól: Radovics M. (65.), Schmidt (95.).

Kiállítva: Radovics M. (80.), ill. Nagy Nimean (80.).

Szabadnapos: Újbarok (6.).  

A góllövőlista állása:

1. Radovics Márton (Mány II.-Csabdi) 9 gól

2. Boros Márton (Söréd), Bőhm Levente (Lovasberény), Krajcsovics Péter (Magyaralmás), Nyers Zsolt (Iszkaszentgyörgy), Potornai Máté (Lovasberény), Schmidt Viktor (Mány II.-Csabdi) 6-6 gól

KELETI CSOPORT

Besnyő (10.) – Dinnyés (7.) 1–2 (0–1)

Vezette: Gebei Báliint.

Besnyő: Králl – Kurucz L. (Szabó A.), Nap, Györki, Beri A. - Koller (Majer), Tálas (Kurucz M.), Böjte, Kurucz Gy. - Beri K., Král. Csapatvezető: Petkes András.

Dinnyés: Dimitrov – Hajdu, Csicsári, Pintér Á., Hideg - Csík, Bengyik, Baki, Major - Baksa, Lakatos (Kovács M.). Csapatvezető: Hercsik Zalán.

Gól: Beri A. (50.), ill. Lakatos (41.), Pintér Á. (67.).

Baracska (5.)-Kajászó – Kulcs (12.) 11–1 (5–1)

Vezette: Farkas István.

Baracska-Kajászó: Varga A. – Csik, Pintér R., Budai, Földesi - Farsang, Pfeiffer, Pintér B., Kóti L. - Tejfel (Bélley), Kóti B. Csapatvezető: Hőlakiné Lakner Anikó.

Kulcs: Kolmankó (Krucsai) – Varga Zs., Mészáros R., Tomor (Szabó B.), Kovács D. - Herczog D., Seres, Nagy L., Sebestyén - Tokai, Herczog M.

Gól: Pfeiffer (12., 65., 72., 80.), Kóti L. (19., 66., 89.), Farsang (7., 32.), Pintér B. (43.), Pintér R. (62.), ill. Varga Zs. (11.).

Rácalmás (2.) – Zichyújfalu (11.) 3–0 (2–0)

Vezette: Zámbó Csaba.

Rácalmás: Berek – Nagy B., Pinte, Gurisatti (Törő), Balogh R. (Horváth R.) - Juhos, Morva (Dobos), Czinkon, Jeney - Molnár V. (Lampert), Tóth Z. Csapatvezető: Papp Péter.

Zichyújfalu: Ács (Bakonyi) – Kovács M., Sebestyén, Horváth N., Szaniszló - Pápai, Szonda, Bars, Nagy R. (Fábián) - Majzer (Teker), Fehérvári.

Gól: Nagy B. (22.), Juhos (30.), Balogh R. (70.).

Pusztaszabolcs (6.) – Szabadegyháza (1.) 3–4 (1–1)

Vezette: Kovács Benjamin Dominik.

Pusztaszabolcs: Szentmihályi – Baka, Molnár N., Szakolczi, Balogh Z. - Dankó, Víg (Fülöp), Kovács D., Majer (Miskei) - Boronyai, Dascal. Csapatvezető: Tórh Balázs.

Szabadegyháza: Árkus – Tóth D., Sági, Koncz, Fekete - Vida, Horváth Á. (Karbacz), Józsa, Rátkai - Virág, Horváth T. Csapatvezető: Paksi Péter.

Gól: Víg (9.), Boronyai (53.), Dascal (70.), ill. Vida (83., 92.), Koncz (45.), Karbacz (90.).

Kiállítva: Molnár N. (75.), ill. Horváth T. (82.).

MPF-Ráckeresztúr (9.) – Velence II. (8.) 2–0 (2–0)

Vezette: Papik Gábor.

MPF-Ráckeresztúr: Joó – Pintér O., Ragályi, Gajdó, Banó - Elek (Szabó Gy.), Nagy I., Borsos, Gutyina - Regdony (Kucsera), Pintér L.

Velence II.: Oláh P. (Tóth B.) – Kővári K. (Bruck), Bíró (Sudár), Beke, Tőzsér - Ács, Koszti, Badics, Kőrösi - Oláh D., Pándi.

Gól: Banó (6., 23.).

Tordas-Gyúró Egyetértés (3.) – Pázmánd-Kápolnásnyék II. (4.) 3–0 (2–0)

Vezette: Berényi Ádám.

Tordas-Gyúró Egyetértés: Vadas (Varga D.) – Huszár, Dara (Kerényi), Hermann, Csáky - Győri, Oláh (Csóti), Serák (Baranyai), Vetró - Varga L., Szilágyi (Kovács D.). Csapatvezető: Serák Tamás.

Pázmánd - Kápolnásnyék II.: Márta – Lángi, Szilágyi, Lőrincz B., Mocsári (Czakó) - Kutai (Nagy Zs.), Matacz (Vagyóczki), Kocsis V., Varga J. - Őri, Tóth O. Csapatvezető: Domonics Zoltán.

Gól: Oláh (38., 70.), Vetró (19.).

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Szabadegyháza), Oláh Béla (Tordas-Gyúró Egyetértés) 15-15 gól

2. Porvázsnyik Máté (Pázmánd-Kápolnásnyék II.) 12 gól

3. Pfeiffer Róbert (Baracska-Kajászó) 11 gól

DÉLI CSOPORT

Sárbogárd II. (1.) – Cece (8.) 5–2 (5–1)

Vezette: Jónás Péter.

Sárbogárd II.: Berta – Vámosi G. (Deák), Gráczer Bence (Gábris T.), Hegedűs Gy. (Horváth B.), Gráczer G. (Sáfrány) - Demeter, Gráczer Bálint, Horváth Zs., Vámosi D. (Gábris R.) - Rigó, Már.

Cece: Tóth I. (Kristóf) – Tábori, Lak, Bagi (Potyondi), Böröcz (Budai P.) - Büki (Hersics), Kovács Z., Budai K., Nagy B. – Boros G., Klazer.

Gól: Vámosi G. (13., 43.), Horváth Zs. (18.), Gráczer G. (23.), Demeter (27.), ill. Kovács Z. (2.), Nagy B. (62.).

Kiállítva: Boros G. (66.).

Kőszárhegy (2.) – Dég (4.) 10–0 (7–0)

Vezette: Rózsa Ádám.

Kőszárhegy: Mohácsi – Szép (Gyügyi), Marcz, Andrásy, Vágner T. - Vágner V., Pereczes I., Pereczes P. (Chrisztóf), László (Potyondi) - Balogh R. (Csornai), Horváth B.

Dég: Sümegi – Baki, Rostás, Hechlovszki, Farkas T., Sörös R. (Sörös D.), Takács, Kovács Á. (Talkovics), Grega, Bacsi, Varga A. Csapatvezető: Tóth Zoltán.

Gól: Vágner V. (33., 43., 62., 73.), Andrásy (13., 26., 40.), Balogh R. (24., 37.), Horváth B. (63.).

Vajta (7.) – Káloz (3.) 5–1 (2–1)

Vezette: Takács Róbert.

Vajta: Sebestyén – Csajági, Balogh K., Kovács A., Tángli - Kovács D. (Németh J.), Kovács N., Bogdán, Farkas J. (Mészáros T.) - Rupa, Csányi.

Káloz: Sipőcz – Takács T., Rábai (Varga Z.), Kassai, Luta (Gál Sz.) - Mayer, Szabó J., Hegedüs P., Tóth B. – Pál P. (Cövek), Keszei (Gál B.).

Gól: Kovács D. (8., 45., 56.), Kovács N.(8.), Balogh K. (85.), ill. Mayer (42.).

Tác-Csősz (5.) – Alap (6.) 2–3 (2–1)

Vezette: Kovács Zoltán.

Tác-Csősz: Szopori – Bindics, Kovács J. (Farkasréti), Müller, Kisari - Pájer, Illó (Méreg), Réti, Baráth (Magda) - Szeidenléder, Farádi.

Alap: Szemler – Kisari (Lakatos), Lengyel (Madarasi), Vargyas, Őri - Kiss M., Kaszás P. (Major), Debreczeni, Varjas - Kaszás M., Rafaisz.

Gól: Baráth (8.), Szeidenléder (33.), ill. Lengyel (6.), Varjas (61.), Őri (81.).

Kiállítva: Szeidenléder (63.).

Szabadnapos: Sárszentágota (9.)

A góllövőlista állása:

1. Mayer Dávid (Káloz) 14 gól

2. Vágner Viktor (Kőszárhegy) 13 gól

3. Andrásy Márk (Kőszárhegy) 7 gól

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu