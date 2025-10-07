Világbajnoki címeket szereztek a gárdonyi táncosok

A gárdonyi táncoslányok több kategóriában is indultak a megmérettetésen. Már az első napon elkápráztatták a nemzetközi zsűrit és a közönséget. A nap végén az Arabian Nights formáció 3. helyezést ért el, míg Hogenádler Kíra 6. lett. Másnap, az ifjú tehetség, Oláh Lara, az open mini kategóriában egy rendkívül erős mezőnyben táncolta be magát a dobogóra, és második lett. De a legnagyobb sikert a zárónapon érték el a Gold Dance Company táncosai.

Világbajnoki címmel távoztak a gárdonyi Gold Dance Company fiataljai

Fotó: Gold Dance Company/Facebook

Világbajnoki címet szerzett a Gold Dance Company

A zsűri a Jungle névre hallgató csapatot választotta meg a világbajnoki megmérettetés győztesének, valamint párosban, Kovács Zsófia és Simon Liliána nyakába akasztottak aranyérmet. Gratulálunk a versenyen részt vett táncosoknak és felkészítő tanároknak ehhez a fantasztikus sikerhez!