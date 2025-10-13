46 perce
Gázolt a Sárbogárd
A vármegyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 8. forduló szombati játéknapját gólparádé jellemezte, a két mérkőzés összesen 18 találatot hozott. A Sárosd egy, illetve kétgólos mínuszból állt fel, és győzte le a Gárdonyt, a Sárbogárd pedig megrendítő ütést vitt be az FC Főnix gárdájának, nyolcat vágva. A vasárnap sem telt el meglepetés nélkül, a Martonvásár hathetes veretlenségét vette el az Adony gárdája, az Ercsi Kinizsi pedig rendkívül simán nyert Nyéken.
Kun Bálint (7, zöld) ismét góllal segítette az Ercsi Kinizsi csapatát, ezúttal Kápolnásnyéken
Fotó: Kricskovics Antal / FMH
Sárosd – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 5–4 (1–3)
Sárosd, 100 néző
Vezette: Domak Ádám.
Sárosd: Tibor – Várnai (Szabó V.), Hanzli, Vámosi (Németh B.), Hushegyi - Németh L. (Buza), Fodor M., Kertész (Paksi P.), Hallósy - Németh P. (Szrnka), Kónya. Vezetőedző: Lendvai Tamás.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. – Balogh Á., Czabai (Klauz B.), Reizinger, Tar L. (Héger) - Prantner, Balogh B., Szabó B., Klauz M. - Bozai, Pekowski. Vezetőedző: Dukon Béla.
Gól: Hanzli (54., 79.), Hallósy (32.), Németh P. (62.), Buza (90.), ill. Reizinger (2.), Bozai (30.), Czabai (33.), Pekowski (75.).
Jók: Hanzli, Kertész, Hallósy, ill. Balogh Á., Pekowski
A 2. percben egy előre ívelt labdával Reizinger Bence előnyből indult, majd bejátszotta magát a kapu elé, és a hálóba lőtt, 0-1. A folytatásban is a vendégek igyekeztek nagy nyomást helyezni a sárosdi kapura. Majd Németh Péter egyedül törhetett kapura, két gárdonyi védő a 16-oson belül buktatta, de Domak Ádám játékvezető sípja néma maradt. A 30. percben a védelmet kicselezve 16-osig vitte Bozai Bence a labdát és onnan lőtte ki a jobb alsó sarkot, 0-2. A 32. percben Kertész Attila szabadrúgására Hallósy Gergő érkezett jól, és fejelt a vendégek hálójába, 1-2. A középkezdést követően a házigazdák védelme mögé került Czabai Ádám, aki egy könnyed lövéssel vette be Tibor József kapuját, 1-3. A félidő zárásaként egy távoli lövést eresztett meg Balogh Ádám, de labdája a kapufát találta telibe. Aztán Czabai a második félidő első szögletét alig fejelte mellé. Az 54. percben Kertész oldalról érkező beadására Hanzli Dominik érkezett remekül, és egy becsúszással juttatta a gólvonal mögé a labdát, 2-3. A 62. percben Kertész szögletéből látványos fejessel vette be a kaput Németh Péter, 3-3. A 75. percben hiába hárított Tibor egy nehéz lövést, mert után nekipattant a labda a kapufának, melyről vissza hozzá, ám kiesett a kezéből és Pekowski Michal bekotorta mellette a kapuba, 3-4. A vendéglátók rendíthetetlen akarata érvényesülni látszott a következő támadásban, ebből pedig Hanzli ismét egyenlített, 4-4. Zárszóként a 90. percben Búza Balázs egy erős lövéssel 25 méterről zavarta meg a kapust, aki hiába próbált védeni, a labda a kapuba robbant, és ez meghozta a Sárosd győzelmét, 5-4.
Tudósított: Németh Réka.
Sárbogárd – FC Főnix 8–1 (4–1)
Sárbogárd, 150 néző
Vezette: Cseh Roland.
Sárbogárd: Nyári (Brúzsa) – Vagyóczki P., Tölgyesi, Fehér, Horváth A. (Zvezdovics) – Szalai Á., Bencze (Kiss B.), Klémán M. (Varga Z.), Horváth Á. - Farkas G. (Csőgör), Kiss P. Vezetőedző: Lesnyik Gábor.
FC Főnix: Demeter (Dőry) – Trampler, Borbély (Neidhardt), Andróczi (Homola), Francis (Falus) - Galovics, Pápai, Király B., Jungwirth - Horváth M., Csiba. Vezetőedző: Balogh Zoltán.
Gól: Bencze (11., 59.), Horváth Á. (27., 64.), Kiss P. (50., 60.), Fehér (15.), Horváth A. (35.), ill. Csiba (13.).
Jók: az egész csapat, ill. senki.
A jó formában lévő hazaiak nagy lendülettel kezdték a mérkőzést, akaratukat hamar a fiatalos fehérvári gárdára erőltették. A 11. percben egy baloldalról induló szép támadást Bencze János fejezett be lövéssel, mely egy vendégvédőn megpattanva, védhetetlenül landolt a kapuban, 1-0. A 13. percben egy büntetőből Csiba Zoltán egalizált, 1-1. A 15. percben Bencze szögletét Fehér Mihály fejelte a kapuba, 2-1. Tovább robogott a bogárdi henger, a 27. percben a gólerős Horváth Ádám is beköszönt, 3-1. A 35. percben Nyári Bence jó meglátással indította Horváth Attilát, aki a védőkön átcselezve magát lőtt a hosszúba, 4-1. A második félidőben folytatódott a bogárdi fölény. Az 50. percben Horváth Ádám egy jobb oldali lecsorgó labdát megszerezve tekert a kapu elé, melyet Kiss Patrik fejjel továbbított Demeter Máriusz kapujába, 5-1. Az 59. percben szabadrúgáshoz jutott a Sárbogárd, melyet Bencze a bal oldalról , kiválóan tekert a kapuba, 6-1. A 60. percben Kiss P. a félpályán labdát szerezve, a védőkön magát átcselezve lőtt a kapuba, 7-1. A 64. percben Horváth Ádám jobb oldalról 22 méterről bombázott a hosszúba, 8-1. Szép játékkal megérdemelten tartotta otthon a pontokat a Bogárd.
Tudósított: Lengyel István
Melde Kft.-Kápolnásnyék – Ercsi Kinizsi 1–4 (1–2)
Kápolnásnyék, 120 néző
Vezette: Jónás Péter.
Melde Kft.-Kápolnásnyék: Palásthy – Urbán (Domak), Őz, Varga József, Csörge - Nagy E., Venczel, Szöllősi (Lőrincz), Imrefi (Bakonyi) - Kiss Á., Zsigmond. Vezetőedző: Höltzl Richárd.
Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Gál Benedek (Lőrincz), Bánszki, Szili, Schnierer J. - Kun, Hompót D., Lak (György), Kuti (Terejánszki) - Békes (Blonski), Buzás (Rebők). Vezetőedző: Hargitai László.
Gól: Venczel (8.), ill. Szili (21.), Kuti (37.), Kun (55.), Lak (57.).
Jók: Kiss Á., ill. az egész csapat.
Jól indult a mérkőzés nyéki szempontból, a 8. percben Venczel Zsolt fejjel volt eredményes, megelőzve mindenkit, 1–0. A 21. percben Szili Szabolcs egy visszagurított labdát értékesített, 1–1. A 37. percben Varga József utolsó emberként veszített labdát, amelyet Kuti András köszönt meg, egészen az ötösig vezette, majd a hálóba lőtt, 1–2. A szünet után sem változott a játék képe, a Nyék gyengén muzsikált, az Ercsi pedig akaratosan, szervezetten futballozott. Az 55. percben Kun Bálint cselezett ki négy védőt, és lőtt a hálóba, 1–3. Az 57. percben pedig Lak Imre volt eredményes egy szöglet után, 1-4. A folytatásban a hazai csapat nem tudott újítani, míg az Ercsi magabiztosan játszott, és a szezon egyik leggyengébb nyéki teljesítményét kihasználva könnyedén megnyerte a mérkőzést.
Tudósított: Höltzl Richárd.
Adony – Martonvásár 2–0 (1–0)
Adony, 180 néző
Vezette: Tusa Zoltán.
Adony: Andrejev – Tatár (Tóth D.) Mónus, Balogh B., Kovács L. – Kaló (Bagóczki), Holentoner – Bognár B. (Bihácsi) Bartha, Hodula M. (Virág) – Hamar (Schnierer B.). Vezetőedző: Boldoczki Sándor.
Martonvásár: Farkas Cs. – Antal, Füzik, Hajdu I., Dudás (Balassa) - Halász (Victor), Trizna (Gábor D.), Juhász B., Hernádi - Veres, Patkós K. (Füzér). Edzők: Gálvölgyi István, Trizna Tamás.
Gól: Hamar (39.), Bartha (93.).
Jók: Andrejev (a mezőny legjobbja), és az egész csapat, ill. Hernádi, Trizna.
Jó iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat sokat futva vetette bele magát a küzdelembe. Jórészt a forduló előtt listavezető vendégek próbálkoztak többet, de igazán nagy helyzetig csak egy szöglet utáni beadásnál fejelt felsőkapufával jelentkeztek. A vendég kapu előtt is adódtak lehetőségek, először Bartha Roland fejelhetett senkitől sem zavartatva azonban csúnyán a kapu mellé bólintott, majd Holentoner Edvin remek lövését szedte ki óriási bravúrral Farkas Csaba a bal felső sarokból. A 30. percben aztán egy ártalmatlan tűnő szituációban Balogh Bálint rosszul kezelt le egy labdát, amely így a kezére pattant, a megítélt büntetőt azonban Andrejev Illés bravúrral hárította. A 40. percben Hodula Máté kapott remek labdát a baloldalon lövése már túljutott Farkas kapuson azonban a gólvonalról még ki tudták vágni a védők a labdát, ami
azonban visszakerült Hodulához, akinek beadását Hamar Erik lőtte bal lábbal a jobb alsó sarokba, 1-0. A második félidőre cserékkel próbált frissíteni a vendégek edzője, a meddő martonvásári fölény azonban nem érett góllá. A slusszpoént a 93. percben Bartha adta meg, aki egy előre vágott labdával indulhatott a saját térfeléről a teljesen kitámadó martonvásáriak kapuja felé, senkitől sem zavartatva 40 métert vezette a labdát, majd 15 méterről higgadtan helyezett Farkas mellett a kapu
bal oldalába, 2-0. A lelkesen küzdő Adony megérdemelten tartotta otthon a három pontot a döntő szituációkban nagyokat hibázó vendégekkel szemben.
Tudósított: Pálinkás András.
Ikarus-Maroshegy – Enying 9–1 (4–1)
Székesfehérvár, 80 néző
Vezette: Béd Ákos.
Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés Á., Kókány (Skultéti A.), Drexler (Szabó-Bakos) - Harangozó, Junior Joaz (Nagy B.), Fülöp (Gimes), Bogdány - Szabó B. (Bíró), Kindl. Vezetőedző: Szarka Martin.
Enying: Surányi – Orsós (Boros), Mohai, Kollár, Horváth D. – Paluska K., Mándoky (Kovács L.), Halász, Németh Sz. - Horváth P., Király Zs. Vezetőedző: Molnár Ferenc.
Gól: Drexler (20., 41., 48., 52.), Kecskés Á. (73., 89.), Junior Joaz (7.), Fülöp (12.), Kindl (51.), ill. Németh Sz. (30.).
Jók: egész csapat, ill. Surányi.
A 7. percben Szabó Balázs szép labdát juttatott Junior Joaz fejére, aki megkezdte a hazai gólgyártást, 1-0. A 12. percben Fülöp Gábor szólója után vette be a kaput, 2-0. A 20. percben Kókány Péter szolgálta ki jól Drexler Lórántot, aki ziccerben nem hibázott, 3-0. A 30. percben egy jogosan megítélt büntetőt Németh Szabolcs értékesített magabiztosan, 3-1. A 41. percben ismét Drexler volt eredményes, 4-1. A második félidő elején a hazaiak több helyzetet alakítottak ki, Drexler egy szép egyéni akció után, Kindl Zalán fejesből talált be, majd ismét Drexler volt eredményes, 7-1. A 73. percben Kecskés Ádám érkezett Skultéti András megcsúsztatott labdájára, és közelről volt eredményes, 8-1. A 89. percben Kecskés zárta le a mérkőzést egy szép szabadrúgást követően, 9-1.
Tudósított: Mezővári András.
Videoton Baráti Kör – Lajoskomárom 0–2 (0–1)
Szabadbattyán, 100 néző
Vezette: Szücs László.
Videoton Baráti Kör: Aranyos – Szenner (Polacsek), Kecskés K., Papp M., László (Sasvári) - Timár, Forró, Marton, Kocsy - Hegedűs M. (Tóth K.), Inzsöl (Farkas B.). Edző: Márkus Lajos.
Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Fodor P., Csörgei, Varga F. - Kövecses, Makai (Gergye), Magyaródi, Szulimán - Németh Á., Nyikos. Vezetőedző: Dopuda Igor.
Gól: Szulimán (31.), Fodor P. (65.).
Jók: Forró, ill. Juhász M., Szulimán
A hazai csapat más felállásban próbálkozott, mint legutóbb, de ez csupán a mágnestáblán mutatott jól. A kezdéstől kezdve a vendégek kezdeményeztek, amely átlövésekben mutatkozott leginkább, ám nagyobb gólhelyzetet nem tudtak kialakítani. Az első nagy lehetőségük egy szöglet után jött, amikor Aranyos Ádámot megtréfálta a szél, alászaladt a labdának, de a vendégek támadója 1 méterről a kapufát találta telibe. Ezután a 31. percben egy szép akciót vezettek a lajosiak, akik a jobb oldalon vittek végig a támadást, majd a középre lőtt labdát Szulimán Roland helyzete a kapuba, 0-1. A második félidő tökéletes másolata volt az elsőnek, igazi gólhelyzet nélkül. Majd a 65. percben Fodor Péter váratlan lecsúszott beadásra a hazaiak kapusa magabiztosan érkezett, de a kezei között, a feje felett behullott a hálóba a labda, 0-2. Óriási potyagól volt! A 83. percben Forró Máté futott el a baloldalon majd a 16-osra betörve lerántották, de a megítélt büntetőt Timár Szabolcs gyengén helyezve kihagyta. A Lajoskomárom magabiztosan végig uralva a mérkőzést megérdemelten nyert a helyzetig sem jutó hazai csapat ellen.
Tudósított: Juhász Gábor.
KK Grain Kft.-Mezőfalva – Csór Truck-Trailer 0–5 (0–2)
Mezőfalva, 110 néző
Vezette: Gebei Bálint.
Kk Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Kovács D., Rózsahegyi, Szabó O. (Hajdu R.), Rakonczai - Sági, Kovács B., Rabi, Mekota - Kovács K. (Lengyel), Csicskovics P. (Kiss G.). Vezetőedző: Masinka Csaba.
Csór Truck-Trailer: Janky – Finta (Báles Zs.), Salacz M. (Báles A.), Zs. Nagy (Kásler Barnabás), Spánitz - Takács G., Viniczai (Orosz), Báles I., Mód - Klein (Katona), Horváth H. Vezetőedző: Vajda Gusztáv.
Gól: Salacz M. (25., 37., 48.), Zs. Nagy (51.), Spánitz (75.).
Jók: senki, illetve Salacz M., Takács G., Horváth H., Spánitz.
Búcsút tartottak Mezőfalván, a disco-ritmusokra élénken kezdődött a mérkőzés. Az első tíz percben Csicskovics Péter révén két hazai és Klein Márk jóvoltából egy csóri helyzet alakult ki - egyikből sem lett gól. Nem úgy a 25. percben, amikor Salacz Máté 22 méterről ragasztotta a labdát a hálóba, 0-1. Félóra elteltével Kovács Ádám nagy bravúrt mutatott be egy veszedelmesen lefelé hulló labdát hárítva, ám a 37. percben már ő sem tudott segíteni, a szerencsésen maga elé pattanó labdát Salacz Máté biztosan lőtte a hálóba, 0-2. A második játékrészben gyorsan és végleg eldöntötte a mérkőzést a Csór. A 48. percben a labdát előbb a jobb kapufa, majd a gólvonalon álló mezőfalvai védő ugyan még blokkolta, de a harmadik csóri próbálkozás, Salacz Máté lövése a jobb kapufa belső lapjáról már a hálóba vágódott, 0-3. Az 51. percben teljesen jogos büntetőt kapott a látogató, egy lerántásért, a megítélt 11-est Zs. Nagy Balázs magabiztosan értékesítette, 0-4. Négy perccel később Kovács Ádám óriási bravúrral hatástalanította a csóriak közeli próbálkozását. A 75. percben viszont egy célt tévesztett lövés megtalálta Spánitz Bálintot, aki habozás nélkül 16 méterről a kapuba bombázott, 0-5. Kisvártatva ajtó-ablak helyzetben lőtt mellé Orosz Márkó egy szépen kijátszott szituáció végén. A lefújás előtt Szabó Olivér lőtt el 17 méterről szabadrúgást, amelyet látványos mozdulattal védett Janky Barnabás. Osztálykülönbség volt a két csapat között, a vendégek ilyen különbséggel is megérdemelten győztek.
Tudósított: Bán Balázs.
Szabadnapos: Móri SE (6.).
A góllövőlista állása:
1. Reizinger Bence (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 9 gól
2 Drexler Lóránt (Ikarus-Maroshegy), Kiss Patrik (Sárbogárd SE), Zs. Nagy Balázs (Csór Truck-Trailer) 7-7 gól
3. Horváth Ádám (Sárbogárd SE), Victor Michel (Martonvásár) 6-6 gól.