Gázolt a Sárbogárd

Sárosd – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 5–4 (1–3)

Sárosd, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Sárosd: Tibor – Várnai (Szabó V.), Hanzli, Vámosi (Németh B.), Hushegyi - Németh L. (Buza), Fodor M., Kertész (Paksi P.), Hallósy - Németh P. (Szrnka), Kónya. Vezetőedző: Lendvai Tamás.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Hajdu Cs. – Balogh Á., Czabai (Klauz B.), Reizinger, Tar L. (Héger) - Prantner, Balogh B., Szabó B., Klauz M. - Bozai, Pekowski. Vezetőedző: Dukon Béla.

Gól: Hanzli (54., 79.), Hallósy (32.), Németh P. (62.), Buza (90.), ill. Reizinger (2.), Bozai (30.), Czabai (33.), Pekowski (75.).

Jók: Hanzli, Kertész, Hallósy, ill. Balogh Á., Pekowski

A 2. percben egy előre ívelt labdával Reizinger Bence előnyből indult, majd bejátszotta magát a kapu elé, és a hálóba lőtt, 0-1. A folytatásban is a vendégek igyekeztek nagy nyomást helyezni a sárosdi kapura. Majd Németh Péter egyedül törhetett kapura, két gárdonyi védő a 16-oson belül buktatta, de Domak Ádám játékvezető sípja néma maradt. A 30. percben a védelmet kicselezve 16-osig vitte Bozai Bence a labdát és onnan lőtte ki a jobb alsó sarkot, 0-2. A 32. percben Kertész Attila szabadrúgására Hallósy Gergő érkezett jól, és fejelt a vendégek hálójába, 1-2. A középkezdést követően a házigazdák védelme mögé került Czabai Ádám, aki egy könnyed lövéssel vette be Tibor József kapuját, 1-3. A félidő zárásaként egy távoli lövést eresztett meg Balogh Ádám, de labdája a kapufát találta telibe. Aztán Czabai a második félidő első szögletét alig fejelte mellé. Az 54. percben Kertész oldalról érkező beadására Hanzli Dominik érkezett remekül, és egy becsúszással juttatta a gólvonal mögé a labdát, 2-3. A 62. percben Kertész szögletéből látványos fejessel vette be a kaput Németh Péter, 3-3. A 75. percben hiába hárított Tibor egy nehéz lövést, mert után nekipattant a labda a kapufának, melyről vissza hozzá, ám kiesett a kezéből és Pekowski Michal bekotorta mellette a kapuba, 3-4. A vendéglátók rendíthetetlen akarata érvényesülni látszott a következő támadásban, ebből pedig Hanzli ismét egyenlített, 4-4. Zárszóként a 90. percben Búza Balázs egy erős lövéssel 25 méterről zavarta meg a kapust, aki hiába próbált védeni, a labda a kapuba robbant, és ez meghozta a Sárosd győzelmét, 5-4.