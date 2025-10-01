Szoboszlai Dominik óriási hibájával nyertek Sallai Rolandék

A Galatasaray-Liverpool Bajnokok Ligája mérkőzésen rögtön az első félidő 16. percében hátrányba került a Liverpool, miután Szoboszlai Dominik büntetőt hozott össze. Victor Osimhen lépett a labda mögé, és mattolta Alissont, így megszerezte a vezetést a Galata,1-0.

Hatalmas meglepetésre a hazaiak nyertek a Galatasaray-Liverpool mérkőzésen.

Fotó: Getty Images

Hiába küzdöttek nagyot az angol klub, a törökök nyerték a Galatasaray-Liverpool mérkőzést

A második félidőben a Liverpool helyzetét tovább rontotta, hogy megsérült a Vörösök kapusa Alisson, így Giorgi Mamardashvilinek kellett beállnia. A Liverpool megpróbált mindent megtenni annak érdekében hogy kiegyenlítsenek, ám a Galatasarayt sem kellett félteni, több veszélyes helyzetet is kialakítottak. Végül elégnek bizonyult a büntetőből szerzett gól, így nagy meglepetésre Sallai Rolandék nyerték meg a találkozót. A Puskás Akadémia nevelésű játékos a találkozó 72. percében váltotta Yunus Akgunt, 1-0.

Galatasaray-Liverpool 1-0 (1-0)