41 perce
Kiakadtak a magyar szurkolók Szoboszlai Dominikék meccse miatt
Rendkívüli izgalmakat hozott a magyarok összecspása, az emberek többsége mégsem láthatta. A Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája mérkőzés egy országot tartott lázban, mégsem került a tv-képernyőre.
Kedd este igazi magyar csemegét hozott a Bajnokok Ligája főtábláján, ugyanis Galatasaray–Liverpool mérkőzést rendeztek Isztambulban. A törököknél csereként lépett pályára Sallai Roland, míg a Premier League címvédőjénél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a kezdőcsapatban kapott helyet.
Felháborító, a magyar szurkolók nem nézhették a Galatasaray–Liverpool meccset
Bár már második éve van az RTL kötelékében a legrangosabb európai kupasorozat, sokakban csak tegnap tudatosult, hogy a cégcsoport az általa kiválasztott találkozókat a streaming szolgáltatásában (RTL+) előfizetéssel lehet csak megtekinteni. Nem volt ez másképp a kedd esti magyar rangadón sem, így a hazai futballkedvelők nagy része lemaradt az összecsapásról.
Tündéri fotón varázsol el mindenkit Szoboszlai Dominik kislánya
Többen nem is rejtették véka alá a felháborodásukat
Az interneten rengetegen kifejtették, hogy ez nem igazságos a magyar szurkolókkal szemben, hiszen ritka alkalom, hogy három honfitársunk is pályára lépjen egy BL-meccsen. A korábbi válogatott kajakos, jelenleg újságíróként és tartalomgyártóként dolgozó Korondy Tamás is megosztott egy videót a Facebook oldalán, amelyben az RTL döntését bírálja. A videó alatti kommentelők többsége is felháborodott, legtöbbjük jelezte, hogy nem normális, hogy nem adták a televízióban ezt a mérkőzést.
Lehetőségből nem volt hiány
Az RTL csoport tíz csatornát üzemeltet, ennek fényében még érthetetlenebb, hogy miért nem sikerült egyikre sem kitűzni a Galatasaray–Liverpool mérkőzést. Már a 2024-2025-ös szezon kezdete óta vannak olyan meccsek, melyek csak az RTL+-ra előfizetők számára érhető el, azonban a csatornának jogában áll dönteni, melyiket kívánja csak ott elérhetővé tenni, így meg volt a lehetősége, hogy a három magyar játékost is foglalkoztató összecsapást a nagyközönségnek is megmutassa.
Óriási meglepetésről maradtak le a magyar szurkolók
Nem is akármilyen meccsről maradtak le a szurkolók, ugyanis a Galatasaray 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt, Szoboszlai Dominik ellen kétesen megítélt büntetőt kihasználva kaparintották meg a három pontot a törökök. Ezt követően Arne Slot megvédte a magyar válogatott csapatkapitányát.
Szoboszlai nem hibázott. Az ellenfél érzett egy enyhe kontaktot, és a földre esett. A húszszázalékos büntetőből százszázalékosat csinált, nagyon okos húzás volt tőle
– nyilatkozta a holland szakember a lefújás után.
Szerdán is sok szurkoló marad le kedvenceiről
A Bajnokok Ligája nem áll meg, szerdán is rendeznek kilenc mérkőzést, ebből négy csak a streaming felületen lesz elérhető.
Bajnokok Ligája szerdai játéknap (hol tekinthető meg)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) (Tv: RTL+, Sport1)
18.45: Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) (Tv: RTL+,Sport2)
21.00: Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+)
21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: RTL+)