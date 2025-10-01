október 1., szerda

Malvin névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

41 perce

Kiakadtak a magyar szurkolók Szoboszlai Dominikék meccse miatt

Címkék#felháborító#Galatasaray#Bajnokok Ligája#Sallai Roland#Szoboszlai Dominik

Rendkívüli izgalmakat hozott a magyarok összecspása, az emberek többsége mégsem láthatta. A Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája mérkőzés egy országot tartott lázban, mégsem került a tv-képernyőre.

Feol.hu

Kedd este igazi magyar csemegét hozott a Bajnokok Ligája főtábláján, ugyanis Galatasaray–Liverpool mérkőzést rendeztek Isztambulban. A törököknél csereként lépett pályára Sallai Roland, míg a Premier League címvédőjénél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a kezdőcsapatban kapott helyet. 

A magyar szurkolók többsége lemaradt a Galatasaray–Liverpool meccsről (a kép illusztráció)
A magyar szurkolók többsége lemaradt a Galatasaray–Liverpool meccsről (a kép illusztráció)
Forrás: origo.hu

Felháborító, a magyar szurkolók nem nézhették a Galatasaray–Liverpool meccset

Bár már második éve van az RTL kötelékében a legrangosabb európai kupasorozat, sokakban csak tegnap tudatosult, hogy a cégcsoport az általa kiválasztott találkozókat a streaming szolgáltatásában (RTL+) előfizetéssel lehet csak megtekinteni. Nem volt ez másképp a kedd esti magyar rangadón sem, így a hazai futballkedvelők nagy része lemaradt az összecsapásról. 

Többen nem is rejtették véka alá a felháborodásukat

Az interneten rengetegen kifejtették, hogy ez nem igazságos a magyar szurkolókkal szemben, hiszen ritka alkalom, hogy három honfitársunk is pályára lépjen egy BL-meccsen. A korábbi válogatott kajakos, jelenleg újságíróként és tartalomgyártóként dolgozó Korondy Tamás is megosztott egy videót a Facebook oldalán, amelyben az RTL döntését bírálja. A videó alatti kommentelők többsége is felháborodott, legtöbbjük jelezte, hogy nem normális, hogy nem adták a televízióban ezt a mérkőzést. 

Lehetőségből nem volt hiány

Az RTL csoport tíz csatornát üzemeltet, ennek fényében még érthetetlenebb, hogy miért nem sikerült egyikre sem kitűzni a Galatasaray–Liverpool mérkőzést. Már a 2024-2025-ös szezon kezdete óta vannak olyan meccsek, melyek csak az RTL+-ra előfizetők számára érhető el, azonban a csatornának jogában áll dönteni, melyiket kívánja csak ott elérhetővé tenni, így meg volt a lehetősége, hogy a három magyar játékost is foglalkoztató összecsapást a nagyközönségnek is megmutassa. 

Óriási meglepetésről maradtak le a magyar szurkolók

Nem is akármilyen meccsről maradtak le a szurkolók, ugyanis a Galatasaray 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt, Szoboszlai Dominik ellen kétesen megítélt büntetőt kihasználva kaparintották meg a három pontot a törökök. Ezt követően Arne Slot megvédte a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlai nem hibázott. Az ellenfél érzett egy enyhe kontaktot, és a földre esett. A húszszázalékos büntetőből százszázalékosat csinált, nagyon okos húzás volt tőle

– nyilatkozta a holland szakember a lefújás után.

Szerdán is sok szurkoló marad le kedvenceiről

A Bajnokok Ligája nem áll meg, szerdán is rendeznek kilenc mérkőzést, ebből négy csak a streaming felületen lesz elérhető. 

Bajnokok Ligája szerdai játéknap (hol tekinthető meg)

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Newcastle United (angol) (Tv: RTL+, Sport1)
18.45: Qarabag (azeri)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Arsenal (angol)–Olympiakosz (görög) (Tv: RTL+,Sport2)
21.00: Barcelona (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–PSV (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Borussia Dortmund (német)–Athletic Bilbao (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Monaco (francia)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Napoli (olasz)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+)
21.00: Villarreal (spanyol)–Juventus (olasz) (Tv: RTL+)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu