Kiakadtak a magyar szurkolók Szoboszlai Dominikék meccse miatt

Lehetőségből nem volt hiány

Az RTL csoport tíz csatornát üzemeltet, ennek fényében még érthetetlenebb, hogy miért nem sikerült egyikre sem kitűzni a Galatasaray–Liverpool mérkőzést. Már a 2024-2025-ös szezon kezdete óta vannak olyan meccsek, melyek csak az RTL+-ra előfizetők számára érhető el, azonban a csatornának jogában áll dönteni, melyiket kívánja csak ott elérhetővé tenni, így meg volt a lehetősége, hogy a három magyar játékost is foglalkoztató összecsapást a nagyközönségnek is megmutassa.

Óriási meglepetésről maradtak le a magyar szurkolók

Nem is akármilyen meccsről maradtak le a szurkolók, ugyanis a Galatasaray 1-0-ra legyőzte a Liverpoolt, Szoboszlai Dominik ellen kétesen megítélt büntetőt kihasználva kaparintották meg a három pontot a törökök. Ezt követően Arne Slot megvédte a magyar válogatott csapatkapitányát.

Szoboszlai nem hibázott. Az ellenfél érzett egy enyhe kontaktot, és a földre esett. A húszszázalékos büntetőből százszázalékosat csinált, nagyon okos húzás volt tőle

– nyilatkozta a holland szakember a lefújás után.