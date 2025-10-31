október 31., péntek

GoalTalk Podcast

53 perce

Kifogyott az üzemanyag az Újpestből, nem lesz bajnok a Fradi (videó)

Címkék#Aqvital FC Csákvár#feol podcast#Videoton FC Fehérvár

Ezúttal is erős kijelentésekkel teli GoalTalk Podcast került rögzítésre. A Fradi vesszőfutása mellett az Újpest gyengélkedése és a Fejér vármegyei csapatok sikere is szóba került.

Feol.hu

Nem telhet el úgy hét – jobb esetben –, hogy ne jelentkezne a FEOL.hu magyar focival foglalkozó beszélgetős műsora, a GoalTalk Podcast. Ezúttal a is Szabó Zsolt volt Kelemen Kornél vendége, erős kijelentésekből pedig most sem volt hiány. A Fradi vesszőfutása és az Újpest gyengélkedése mellett a Videoton FC Fehérvár és az Aqvital FC Csákvár sikere is terítékre került.

fradi
Az Újpestből kifogyott az üzemanyag, míg a Fradi nem lesz bajnok a mostani idényben Szabó Zsolt szerint

A Fradi nem lesz bajnok, Újpesten kifogyott az üzemanyag?

Mindkét állításra igen a válasz, ha Szabó Zsolt véleményét idézzük a GoalTalk Podcast legújabb adásából. A Videoton FC Fehérvárnál két csapatról beszélünk: az egyik a hazai, amely szinte tökéletesen játszik és jó eredményeket ér el, valamint az idegenbeli, amely eredményképtelen. Vajon megszakad a fehérváriak rossz sorozata, az Aqvital FC Csákvár pedig tovább folytatja a tündérmeséjét? Mindez kiderül a GoalTalk Podcast legújabb adásából!

 

