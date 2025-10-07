Fölényesen győzött a Mór II., és az Aba

ÉSZAKI CSOPORT

Mányi TK (10.) – Fehérvárcsurgó (6.) 3–3 (1–2)

Vezette: Jakab Zoltán.

Mány: Szabó Zs. – Schmidt, Juhász B.,, Nagy M. (Sipos), Czifra (Radovics M.) - Bokros, Vass, Irmai (Ferenczik), Lakatos (Bukovecz) - Palkovics, Somogyi E. Vezetőedző: Pintér Zoltán.

Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bitter, Herczeg, Kozma (Bíró) - Baksa, Csapcsár, Molnár D., Benke (Schieder) - Guti, Lascsik (Horváth M.).

Gól: Nagy M. (7.), Bokros (69.), Radovics M. (84)., ill. Baksa (3., 60.), Molnár D. (36.).

Szár (5.) – Bakonycsernye (7.) 3–1 (2–0)

Vezette: Kupi Zoltán.

Szár: Gyulai – Sátori, Farkas B. (Tóvári), Váradi (Svétecz), Tóth Bertalan - Szabó B. (Tész), Tóth Barnabás (Szabó M., Noll), Juhász A., Boros Z. - Nyitrai, Iváncsik. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Bakonycsernye: Simon L. – Dreska, Bus (Csányi), Boros B., Osgyán M. - Schweighardt (Strommer), Kovács D., Lattenstein, Molnár D. (Keller) - Kovács J. (Molnár T.), Rozembaum. Csapatvezető: Osgyán Gábor.

Gól: Farkas B. (12.), Tóth Bertalan (33.)., Nyitrai (50.), ill. Lattenstein (90.).

Bodajk SE (12.) – Pátka (2.) 0–2 (0–1)

Vezette: Klujber Kristóf.

Bodajk: Szabadi – Valasek, Tóth B., Hinora (Turi K.), Joó - Weiland, Rigó, Kaufmann, Meister (Paksi, Turi D.) - Mezősi, Fojtyik.

Pátka: Dobosi – Bélik, Horváth T., Szabó B. (Veih), Fülöp - Menyhárt, Kovács L. (Kántor), Simon K., Almási (Seper) - Németh G. (Brettschneider), Barócsi. Vezetőedző: Balogh Benedek.

Gól: Kovács L. (9.), Fülöp (80.).

Etyek (4.) – Velence (11.) 3–1 (0–0)

Vezette: Béd Ákos.

Etyek: Órai – Miklósi, Varga M., Szalai I., Haynes-Varga (Horváth D.) - Puskás (Ráczkevy-Eötvös), Klátyik, Hajagos (Faragó), Glück - Millner, Juhász E. (Veres). Vezetőedző: Simon Péter.

Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G., Vaskó (Szántó), Silhány F. (Melczer) - Bernáth, Budai, Vida, Buzora (Felde) - Szaller, Szél. Vezetőedző: Serhók György.

Gól: Horváth D. (61., 88.), Millner (69.), ill. Miklósi (49., öngól).

Mór II. (1.) – Puskás Akadémia III. (3.) 4–0 (2–0)

Vezette: Domak Ádám.

Mór II.: Huszár – Dreska (Galovszky), Grell (Tóth B.), Loi M., Czachesz – Lehota R. (Mike), Paulik (Szabó K.), Hajdu M., Király K. (Petruska) - Németh D., Stéger. Edző: Loi László Krisztián