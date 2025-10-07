október 7., kedd

Megye II

34 perce

Fölényesen győzött a Mór II., és az Aba

A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 4. fordulójában Északon a csoportrangadón nem hagyott kétséget a Mór II. csapata, négy góllal bizonyult jobbnak a PAFC III.-nál, míg a Bakonycsernye idén immár harmadszor, ezúttal Száron botlott. Délen az Aba Sárvíz kettős emberelőnyben játszva, jobb hajrájának köszönhetően simán túllépett a Beloiannisz gárdáján, a Polgárdi hetet vágott az Előszállásnak, és visszatért a dobogóra.

Káldor András
Szári védők veszik körbe a bakonycsernyei Molnár Dávidot (piros)

Fotó: Kricskovics Antal / FMH

ÉSZAKI CSOPORT

Mányi TK (10.) – Fehérvárcsurgó (6.) 3–3 (1–2)

Vezette: Jakab Zoltán.

Mány: Szabó Zs. – Schmidt, Juhász B.,, Nagy M. (Sipos), Czifra (Radovics M.) - Bokros, Vass, Irmai (Ferenczik), Lakatos (Bukovecz) - Palkovics, Somogyi E. Vezetőedző: Pintér Zoltán.

Fehérvárcsurgó: Rapali – Nagy B., Bitter, Herczeg, Kozma (Bíró) - Baksa, Csapcsár, Molnár D., Benke (Schieder) - Guti, Lascsik (Horváth M.).

Gól: Nagy M. (7.), Bokros (69.), Radovics M. (84)., ill. Baksa (3., 60.), Molnár D. (36.).
Szár (5.) – Bakonycsernye (7.) 3–1 (2–0)

Vezette: Kupi Zoltán.

Szár: Gyulai – Sátori, Farkas B. (Tóvári), Váradi (Svétecz), Tóth Bertalan - Szabó B. (Tész), Tóth Barnabás (Szabó M., Noll), Juhász A., Boros Z. - Nyitrai, Iváncsik. Vezetőedző: Kovács Zoltán.

Bakonycsernye: Simon L. – Dreska, Bus (Csányi), Boros B., Osgyán M. - Schweighardt (Strommer), Kovács D., Lattenstein, Molnár D. (Keller) - Kovács J. (Molnár T.), Rozembaum. Csapatvezető: Osgyán Gábor.

Gól: Farkas B. (12.), Tóth Bertalan (33.)., Nyitrai (50.), ill. Lattenstein (90.).

Bodajk SE (12.) – Pátka (2.) 0–2 (0–1)

Vezette: Klujber Kristóf.

Bodajk: Szabadi – Valasek, Tóth B., Hinora (Turi K.), Joó - Weiland, Rigó, Kaufmann, Meister (Paksi, Turi D.) - Mezősi, Fojtyik.

Pátka: Dobosi – Bélik, Horváth T., Szabó B. (Veih), Fülöp - Menyhárt, Kovács L. (Kántor), Simon K., Almási (Seper) - Németh G. (Brettschneider), Barócsi. Vezetőedző: Balogh Benedek.

Gól: Kovács L. (9.), Fülöp (80.).

Etyek (4.) – Velence (11.) 3–1 (0–0)

Vezette: Béd Ákos.

Etyek: Órai – Miklósi, Varga M., Szalai I., Haynes-Varga (Horváth D.) - Puskás (Ráczkevy-Eötvös), Klátyik, Hajagos (Faragó), Glück - Millner, Juhász E. (Veres). Vezetőedző: Simon Péter.

Velence: Zabos – Silhány T., Molnár G., Vaskó (Szántó), Silhány F. (Melczer) - Bernáth, Budai, Vida, Buzora (Felde) - Szaller, Szél. Vezetőedző: Serhók György.

Gól: Horváth D. (61., 88.), Millner (69.), ill. Miklósi (49., öngól).

Mór II. (1.) – Puskás Akadémia III. (3.) 4–0 (2–0)

Vezette: Domak Ádám.

Mór II.: Huszár – Dreska (Galovszky), Grell (Tóth B.), Loi M., Czachesz – Lehota R. (Mike), Paulik (Szabó K.), Hajdu M., Király K. (Petruska) - Németh D., Stéger. Edző: Loi László Krisztián

Puskás Akadémia III.: Zelena – Rózsás, Hárer, Kovács J., Tóth G. (Hurja) - Komáromi, Kiss Cs. (Heitler), Szabó G. (Kasziba), Mácsodi - Zelizi (Szilágyi), Vincze.

Gól: Loi M. (18.), Lehota R. (25.), Petruska (75.), Hajdu M. (89.).

Kiállítva: Czachesz (70.), ill. Vincze (25.), Szabó D. (25.), Kovács J. (60.).

Pusztavám-Jüllich (8.) – Vál (9.) 3–1 (1–1)

Vezette: Petrovszki Barna Pál.

Pusztavám-Jüllich: Bedő – Fürész, Czéh, Csordás (Rózsa), Molnár A. - Magosi, Kis, Deme, Vadkerti - Kálhok (Kalocsai), Németh Z. Csapatvezető: Kis Viktor.

Vál: Marton – Németh N., Kiss D., Sinkó D. (Kecskés), Homoki - Glaszhütter (Szatlmayer H.), Körmendi, Mayer (Molnár P.), Nádpor (Szatlmayer D.) - Horváth Zs. (Molnár B.), Lakatos. Vezetőedző: Sinkó Csaba.

Gól: Vadkerti (27., 93.), Deme (60.), ill. Glaszhütter (18.).

A góllövőlista állása:

1. Millner Márk (Etyek), Tóth Gábor (PAFC III.) 5-5 gól

2. Baksa Richárd (Fehérvárcsurgó), Bus Adrián (Bakonycsernye), Fülöp Alex, Kovács Levente András (mindkettő Pátka), Lehota Roland (Mór II.), Molnár Dávid (Fehérvárcsurgó), Prill Tamás (Velence) 4-4 gól.

DÉLI CSOPORT

Aba Sárvíz (3.) – Beloiannisz (1.) 5–2 (2–2)

Vezette: Rózsa Ádám.

Aba Sárvíz: Sereg – Huszti, Glócz Z., Iváncsik (Simon M.), Varga Zs. (Kovács B.) - Réti G. (Piszker), Kuczi, Réti R., Zsifkovics - Glócz H., Kulcsár. Vezetőedző: Radnics Attila.

Beloiannisz: Rácz – László (Várkonyi), Lakakisz (Hodula V.), Szentes (Hujber), Schrick (Szalai P.) - Németh B. (Nebucz), Szántó, Bedőcs, Juhász M. - Kovács A., Tóth N. Vezetőedző: Ruzsás László.

Gól: Glócz Z. (34., 77., 82.), Varga Zs. (17., 89.), ill. Tóth N. (25., 36.).

Kiállítva: Rácz (30.), Bedőcs (47.).

Pákozd (12.) – Sárszentmihály-Masterplast (13.) 2–2 (2–1)

Vezette: Szabados Gábor.

Pákozd: Kasza (Molnár R.) – Szente, Knitli (Bökény), Krizsán-Deák (Horváth D.), Téglási - Füredi (Németh B.), Unger, Gönczi, Szenyéri - Tanárki, Molnár V. Vezetőedző: Molnár Viktor.

Sárszentmihály-Masterplast: Zsidó – Vajda, Horváth F. (Gál A.), Nagy D., Túri (Blaski) - Lánczos, Szipőcs (Mezei), Jasinka, Török – Tornyai T., Borsos (Dombi). Csapatvezető: Horváth Ferenc.

Gól: Knitli (5.), Tanárki (26.9, ill. Túri (10.), Tornyai T. (92.)

Kiállítva: Zsidó (75.).

Seregélyes-Sárosd II. (8.) – Lajoskomárom II. (4.) 2–0 (2–0)

Vezette: Durecz Balázs István.

Seregélyes-Sárosd II.: Závotka – Miklós, Szloboda, Mayer, Kiss N. (Fábián) - Rapai (Uhrin Á.), Szarka, Uhrin M., Németh D. - Zsilovics, Kálmán (Békefi). Vezetőedző: Bolla János Zoltán.

Lajoskomárom II.: Balogh B. – Hambalgó, Tóth N., Berta, Lakk - Kicska, Labossa, Esze Z. (Őri, Szili), Balogh K. - Bögyös, Vas.

Gól: Mayer (27., 41.).

Baracs SE (9.) – Nagyvenyim (5.) 1–1 (0–0)

Vezette: Szücs László.

Baracs SE: Tóth N. – Hepp, Wolf, Szurma, Takács Titusz - Kápolnási (Áldott), Fülöp, Kiss N., Palkó - Huber, Damásdi (Katona). Vezetőedző: Körmendi Zsolt.

Nagyvenyim: Virág – Rezes, Princz, Balogh D. (Ráthgéber), Slett - Mohácsi, Palkovics (Alumbugu), Kővári L., Kovács M. (Rácz A.) - Cislo, Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás.

Gól: Kiss N. (68.), ill. Slett (59.).

Nagykarácsony (6.) – LMSK (7.) 4–1 (1–0)

Vezette: Szűcs Zoltán.

Nagykarácsony: Turi – Csucsai (Gertner), Kovács D., Gógán, Dobrovitz - Balogh D., Jákli, Princz, Zsilovics - Kü, Baranyai (Szabó M.). Edző: Szöllősi Martin.

LMSK: Árkus – Kiss R., Sütő, Pap (Iliás), Bagó - Tóth V., Horváth P., Szente, Potesz (Vajda) - Teichel, Hatos (Mészár). Vezetőedző: Nagy Bálint.

Gól: Jákli (34.), Kü (76.), Balogh D. (78.), Kovács D. (87.), ill. Tóth V. (81.).

Polgárdi (2.) –Előszállás (10.) 7–0 (2–0)

Vezette: Cérna János.

Polgárdi: Neizer – Molnár G., Komlós, Takács Tibor (Csanádi), Devcsity - Horgos, Horváth Z. (Grabecz), Nánai, Baranyai (Szabó M.) - Fi L., Pécsi (Fi K.). Csapatvezető: Salacz János

Előszállás: Nagy G. – Takács R., Kovalovszky, Szabó M. (Horváth G.), Nyári (Bognár M.) - Béres, Kercza, Szalai Sz., Puskás (Horváth K.) - Németh L., Gulyás. Vezetőedző: Reichardt Bálint.

Gól: Horgos (65., 85.), Fi L. (17.), Horváth Z. (18.), Szabó M. (67.), Pécsi (72.), Csanádi (88.).

Kiállítva: Kovalovszky (42.).
Szabadnapos: Kisláng (11.)

A góllövőlista állása:

1. Tóth Norbert (Beloiannisz) 8 gól
2. Tóth Vincent Krisztián (LMSK) 7 gól

3. Balogh Dániel (Nagykarácsony) 6 gól

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
