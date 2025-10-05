Ismét dicsőséget hoztak Fejér vármegyének a fogathajtók

Szombaton Lukácsházán rendezték a CAN-C Kettesfogathajtó Országos Bajnoki Döntőjét, amelyen a Fejér vármegyei indulók remekeltek.

Kovács Tibor lett az országos bajnok a fogathajtók között

Forrás: Fogathajtó Szakbizottság Facebook-oldala

Az egyéni bajnoki trófea Sárkeresztúrra került, ugyanis a Vihar Lovas Egyesület színeiben induló Kovács Tibor bizonyult a legjobbnak az 54 fős mezőnyben, aki a győzelmet követően a Facebook oldalán osztotta meg gondolatait.

Hatalmas öröm és megtiszteltetés, hogy a tegnapi lukácsházi döntőn sikerült megszerezni a C kategóriás kettesfogatok magyar bajnoki címét! Köszönettel tartozom mindenkinek, aki segített, támogatott és hitt bennem az egész szezon során: a családomnak, a segítőimnek, a csapatnak, a lovas barátoknak és mindenkinek, aki hozzátett ehhez a sikerhez

Nem Kovács Tibor volt az egyetlen aki Fejért képviselte, Hufnágel József a hetedik, id. Semjén Attila a tizenhetedik helyen végzett, ezzel további dicsőséget szerezve vármegyénk lovassportjának.

Csapatban is szép eredménnyel zártak fogathajtóink

A csapatversenyben, amely az egyéni eredmények összességéből alakult ki, a Fejér vármegyeiek a második helyet szerezték meg.