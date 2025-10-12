október 12., vasárnap

Miksa névnap

12°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Több száz hátrányos helyzetű gyermek futballozott a FETE Kupa döntőjén (galéria)

Címkék#FETE Kupa#labdarúgás#hátrányos helyzetű

Közel hétszáz, hátrányos helyzetű településen élő fiatal mérte össze futballtudását a Pancho Arénában, és annak edzőpályáin. A Felzárkózó Települések, rövidítve FETE Kupa döntő tornáját a tavalyi évhez hasonlóan idén is Felcsúton rendezték meg.

Szabó Zsolt
Több száz hátrányos helyzetű gyermek futballozott a FETE Kupa döntőjén (galéria)

Lelkesen rúgták a labdát a fiatalok a FETE Kupa döntő tornáján.

Fotó: Szabó Zsolt

A FETE Kupa kezdeményezésének története egészen 2011-ig nyúlik vissza. Ebben az évben a monori romatelepen, az integrációs program során váratlan dolog történt. A szociális munkában új elemként jelent meg a labdarúgás amely pozitív dolgokat indított el. A közösséghez tartozás, a játékban átélt siker, és a célokért végzett munka megváltoztatta a telepen élő fiatalok mentalitását. A focizni járók körében megszűntek az iskolai bukások, és a kamaszok is aktív résztvevői lettek a helyi közösségnek. Ennek hatására, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013-ban sportegyesületet alapított. 

FETE Kupa
A FETE Kupa selejtezői során 77 hátrányos helyzetű település 110 csapata nevezett a küzdelmekre, közülük 60 jutott be a döntő tornára.
Fotó: Szabó Zsolt

Az egyesület számos sikert ért el ez idő alatt, többek között éveken át szerepeltek a futsal NB II-ben, ahol a csapat gerincét hátrányos helyzetű településeken nevelkedő fiatalok adták. 2019-ben Magyarország Kormánya hosszútávú felzárkóztatási programot indított a 300 legszegényebb településének a felemelésére. 2024 óta a sportfoglalkozások a Széchényi Terv Plusz keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg. A kispályán zajló FETE Kupa idei kiírása a Magyar Mártai Szeretetszolgálat szakmai koordinálásukban zajlott le.

Hétszáz gyermek részvételével zajlott a FETE Kupa döntője

A döntő tornára csakúgy mint a tavaly, a Pancho Arénában, illetve annak edzőpályáin került sor, amelyre 60 csapat jutott be a selejtezőből. A küzdelmek négy korosztályban zajlottak (U10,U12,U14,U16). Az esemény a csoportmérkőzésekkel kezdődött, majd ezt követően a helyosztókkal folytatódott. A finálé során pedig a Pancho Arénában dőlt el, melyik település viszi haza korosztályában a kupagyőzelmet. Az ország minden tájáról érkeztek együttesek, volt olyan is, akik már reggel négykor útra keltek hogy Felcsúton képviseljék településüket. A megnyitón bemutatkozott a nap házigazdája, Baumstark Tibor sportriporter, majd átadta a szót Tima Jánosnak, a Puskás Akadémia főigazgatójának. Beszédében köszönetet mondott a szervezőknek, a településeket képviselő edzőknek, nevelőknek és a gyerekeknek. Kiemelte, hogy mindenkinek a lelkesedése kellett ahhoz, hogy ez a sorozat létre jöhessen, és ilyen nagy létszámú fiatal képviselje otthonát. 

Sárkeresztúr is képviseltette magát a tornán.
Fotó: Szabó Zsolt

A megnyitó után 11 órakor elkezdődtek a mérkőzések. A gyerekek elképesztően magas iramot diktálva, lendületes játékot mutattak be. Mindössze néhány másodperc kellett  hogy a torna első gólja megszülessen. A találkozók rendkívül sportszerű keretek között zajlottak, amihez hozzájárult az is, hogy már a mérkőzések előtt barátkoztak más települések csapataival a fiatalok.

Több száz hátrányos helyzetű gyermek futballozott a FETE Kupa döntőjén

Fotók: Szabó Zsolt / FMH

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu