Több száz hátrányos helyzetű gyermek futballozott a FETE Kupa döntőjén (galéria)

A FETE Kupa kezdeményezésének története egészen 2011-ig nyúlik vissza. Ebben az évben a monori romatelepen, az integrációs program során váratlan dolog történt. A szociális munkában új elemként jelent meg a labdarúgás amely pozitív dolgokat indított el. A közösséghez tartozás, a játékban átélt siker, és a célokért végzett munka megváltoztatta a telepen élő fiatalok mentalitását. A focizni járók körében megszűntek az iskolai bukások, és a kamaszok is aktív résztvevői lettek a helyi közösségnek. Ennek hatására, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2013-ban sportegyesületet alapított.

A FETE Kupa selejtezői során 77 hátrányos helyzetű település 110 csapata nevezett a küzdelmekre, közülük 60 jutott be a döntő tornára.

Fotó: Szabó Zsolt

Az egyesület számos sikert ért el ez idő alatt, többek között éveken át szerepeltek a futsal NB II-ben, ahol a csapat gerincét hátrányos helyzetű településeken nevelkedő fiatalok adták. 2019-ben Magyarország Kormánya hosszútávú felzárkóztatási programot indított a 300 legszegényebb településének a felemelésére. 2024 óta a sportfoglalkozások a Széchényi Terv Plusz keretében az Európai Unió támogatásával valósul meg. A kispályán zajló FETE Kupa idei kiírása a Magyar Mártai Szeretetszolgálat szakmai koordinálásukban zajlott le.

Hétszáz gyermek részvételével zajlott a FETE Kupa döntője

A döntő tornára csakúgy mint a tavaly, a Pancho Arénában, illetve annak edzőpályáin került sor, amelyre 60 csapat jutott be a selejtezőből. A küzdelmek négy korosztályban zajlottak (U10,U12,U14,U16). Az esemény a csoportmérkőzésekkel kezdődött, majd ezt követően a helyosztókkal folytatódott. A finálé során pedig a Pancho Arénában dőlt el, melyik település viszi haza korosztályában a kupagyőzelmet. Az ország minden tájáról érkeztek együttesek, volt olyan is, akik már reggel négykor útra keltek hogy Felcsúton képviseljék településüket. A megnyitón bemutatkozott a nap házigazdája, Baumstark Tibor sportriporter, majd átadta a szót Tima Jánosnak, a Puskás Akadémia főigazgatójának. Beszédében köszönetet mondott a szervezőknek, a településeket képviselő edzőknek, nevelőknek és a gyerekeknek. Kiemelte, hogy mindenkinek a lelkesedése kellett ahhoz, hogy ez a sorozat létre jöhessen, és ilyen nagy létszámú fiatal képviselje otthonát.