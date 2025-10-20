október 20., hétfő

Ledöbbent a Fradi-tábor

1 órája

Olyan helyről érkezhet vetélytárs a kapuba Tóth Balázs helyére, amire senki nem számított

Címkék#NB I#Tóth Balázs#Varga Barnabás#Újpest#Ferencváros

Szoros mérkőzésen játszott 1-1-es döntetlent egymással az Újpest és az FTC a labdarúgó NB I 10. fordulójának záró mérkőzésén. A Ferencváros kapuját a hajrában egy új üdvöske védte, aki akár Tóth Balázs riválisa is lehetne.

Feol.hu
Tóth Balázs új vetélytársat kaphat a válogatottban

Fotó: Csudai Sándor

Hihetetlen jelentsorokat láthatott az, aki vasárnap este az Újpest–Ferencváros labdarúgó NB I (fizz liga) bajnokit választotta szórakozásául. Történt, hogy a rendes játékidő ráadásának utolsó perceiben egy kirúgással jöhetett volna a vendég Ferencvárosi TC, Gróf Dávid indult el a labdáért, majd nem vártan fellökte az újpesti labdaszedőt, aki legalább egy métert „repült". Az eset után villant azonnal előkerült, teljesen jogosan, a piros lap Bogár Gergő játékvezető zsebéből, így idő előtt mehetett zuhanyozni a rutinos kapus. A helyére csereként nem állhatott be senki, hiszen nem volt több változtatási lehetősége Robbie Keane-nek, így Varga Barnabás húzta fel a kapuskesztyűt és vette át Gróf mezét.

Ferencváros
Az utolsó percekben Varga Barnabás védte a Ferencváros kapuját
Fotó: Ladóczki Balázs

Vetélytársat kapott a válogatottnál Tóth Balázs a Ferencvárosból?

Vélhetően ez csak egy egyszeri alkalom volt, hogy Varga Barnabás tétmeccsen a kapuban találta magát, azonban így is elmondható, hogy azt a nagyjából két percet, amíg védenie kellett a Ferencváros kapuját hibátlanul teljesített. Volt egy kirúgása, amely bár embert nem talált, de az Újpest nem tudott belőle támadást indítani, kapura lövést pedig nem kellett hárítania, hála a zöld-fehérek jó védelmének.

Tóth Balázsnak bár vélhetően nem kell aggódnia, mint utólag kiderült Varga Barnabás nem akárkivel edzett együtt a kapus képességeinek a fejlesztésein. Szappanos Péter az Instagramon, egy 24 órán át elérhető történetben reagált az esetre, kommentárként pedig csak annyit fűzött hozzá:

Mi melóm van ebben

 

 

