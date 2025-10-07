1 órája
Robbant a cukiságbomba – megtette első lépéseit focipályán a magyar futball legendájának unokája – videóval
Ellátogatott első labdarúgó-mérkőzésére a Fradi legendájának unokája. Lipcsei Péter fia, Krisztián elvitte a Ferencváros legendájának unokáját, Nolent élete első Üllői úti mérkőzésére, ahol a meccs után még a pályára is felmehetett.
Videón a Ferencváros legendájának, Lipcsei Péter unokájának első lépései a Groupama Arénában.
Fotó: MTI/Purger Tamás
Lipcsei Krisztián TikTok videójában számolt be a nagy napról, amikor is fia, az egy éves Nolen kilátogatott életében először Ferencváros mérkőzésre, a Groupama Arénába a Paks elleni találkozóra nagypapája, Lipcsei és édesapja társaságában.
Videón ahogy Lipcsei Péter unokája megteszi az első lépéseit a Ferencváros pálya gyepén
A végül 2-2-re végződő mérkőzés végén, a lefújás után Nolen is birtokba vehette a pályát, amelyen önfeledten szaladgált az egy éves gyermek. Erről a videót IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.