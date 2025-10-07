Robbant a cukiságbomba – megtette első lépéseit focipályán a magyar futball legendájának unokája – videóval

Lipcsei Krisztián TikTok videójában számolt be a nagy napról, amikor is fia, az egy éves Nolen kilátogatott életében először Ferencváros mérkőzésre, a Groupama Arénába a Paks elleni találkozóra nagypapája, Lipcsei és édesapja társaságában.

Videón a Ferencváros legendájának, Lipcsei Péter unokájának első lépései a Groupama Arénában.

Fotó: MTI/Purger Tamás

Videón ahogy Lipcsei Péter unokája megteszi az első lépéseit a Ferencváros pálya gyepén

A végül 2-2-re végződő mérkőzés végén, a lefújás után Nolen is birtokba vehette a pályát, amelyen önfeledten szaladgált az egy éves gyermek. Erről a videót IDE KATTINTVA lehet megtekinteni.