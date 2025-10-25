Megelégedne a Ferencváros a kiesés elleni harccal az Európa-liga elődöntőért cserébe? (videó)

Nem telhet el úgy hét – jobb esetben –, hogy ne jelentkezne a FEOL.hu magyar focival foglalkozó beszélgetős műsora, a GoalTalk Podcast. Ezúttal a szabadságáról visszatérő Szabó Zsolt volt Kelemen Kornél vendége, erős kijelentésekből pedig most sem volt hiány. A Ferencváros Európa-liga szereplése mellett a hétvégi labdarúgó NB I-es és NB II-es mérkőzések is terítékre kerültek.

A Ferencváros az Európa-liga elődöntőjében, de cserébe a kiesés szélén?

A fent említett kérdés pontosan így került szóba a GoalTalk legújabb adásában, amelyből azt is megtudhattuk, melyik játékos a Videoton FC Fehérvár színesceruzája, valamint azt is, hogy jön Mick Jagger a Csabai Kolbászfesztiválhoz.

A teljes adást az alábbi videóban tekinthetik meg.