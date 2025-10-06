október 6., hétfő

Labdarúgás

34 perce

Teljesülhet a Fejér vármegyeiek álma

Címkék#videoton#Portugália#Dibusz Dénes#Szappanos Péter#MLSZ#Tóth Balázs#Örményország#magyar válogatott#Marco Rossi#magyar labdarúgó válogatott

Dibusz Dénes megsérült, ami miatt ki kell hagynia a válogatott októberi világbajnoki-selejtezőit. Igen nagy esély mutatkozik arra, hogy a korábban Fejér vármegyében szereplő, Tóth Balázs helyettesítse.

Feol.hu

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a hivatalos felületein közölte, hogy a Ferencváros kapusa, Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozott a nemzeti csapathoz, így ki kell hagynia az októberi világbajnoki-selejtezőket. Egy korábbi Fejér vármegyei játékos helyettesítheti az FTC portását.

Fejér vármegyéhez kötődő kapusok helyettesíthetik a sérült Dibusz Dénest
Fejér vármegyéhez kötődő kapusok helyettesíthetik a sérült Dibusz Dénest

A megoldást Fejér vármegye adhatja

A magyar labdarúgó-válogatott október 11-én Örményországot fogadja, majd három nappal később Portugáliába utazik. Marco Rossi szövetségi kapitány elvesztette elsőszámú kapusát, azonban szerencsére még két kiváló kapuvédő, Szappanos Péter a Puskás Akadémia portása, valamint Tóth Balázs a Blackburn Rovers kapusa is kapott meghívót, melléjük Dibusz kiesésével Demjén Patrik került még be a keretbe, bár vélhetően az előbbi két játékos közül kerül ki a győztes. A Fejér vármegyei futballkedvelők számára Szappanos Péter és Tóth Balázs neve is ismerős lehet, előbbi nyáron igazolt Felcsútra, míg utóbbi is éveket töltött a sárga-kékeknél, majd a Videotonból igazolt Angliába. 

Tóth Balázs legutóbb megmutatta magát

A szeptemberi válogatott szünet alatt is szükség volt a Blackburn Rovers kapusára, aki Portugália ellen remek teljesítményt nyújtott, több óriási bravúrt is bemutatott, ezeknek is volt köszönhető, hogy a végig volt esélyünk a pontszerzésre. Erre az idényre a Championshipben szereplő klubban is alapemberré vált, csapata bár küszködik, de ez nem rajta múlik, rendre remekel a ketrecben. 

 

