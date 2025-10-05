október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+2
Jégkorong

1 órája

Kilencgólos meccseket játszottak Fejér csapatai

Címkék#FEHA19#DAB#Erste Liga#jégkorong

Az Erste Liga vasárnapi játéknapján gólokból nem volt hiány, már ami a DAB és a FEHA19 meccseit illeti. Fejér vármegye két csapata egyaránt kilencgólos meccset játszott, a fehérváriak örülhettek a végén, míg a dunaújvárosiak alaposan elkeseredhettek.

Kelemen Kornél

Vasárnap nem csak a Hydro Fehérvárnak volt jelenése a jégen, Fejér vármegye két Erste Liga csapata is játszott, nem is akármilyen meccseket. 

Előkelő pozícióban a Fejér vármegyei FEHA19
Fotó: Fehér Gábor
Fotó: Fehér Gábor

Mindkét csapat Fejérben lépett jégre, ez azonban csak egyiküknek kedvezett

Délután 14.30 órátától a Dunaújvárosi Acélbikák vendége a DEAC volt. Már-már szokásosnak mondható, hogy a DAB az első harmadban előnybe kerül, sőt a játékrész végére meg is duplázták ezt a vezetést, Mirko Djumic és Tigran Jarulin voltak eredményesek, 2-0.Idén már nem először csinátak ilyet a piros-fehérek, azonban arra is volt már példa, ami a folytatásban következett...

A második etapra szétesett a hazaiak védelme, egymás után nyelték be a naygobbnál nagyobb helyzeteket, amikből jónéhány a hálóban is landolt, így a harmadik harmadra a lényegi kérdések már eldőlni látszódtak, nem tűnt úgy, hogy van még innen visszaút, 2-5

A debreceniek visszább is vettek a tempóból, talán ennek is volt köszönhető, hogy a DAB nem egyszer közel állt a szépítéshez, de a kapuba nem sikerült betalálni. A gólcsendet egy emberelőnynek köszönhetően a vendégek törték meg, Anton Shenfeld ütött egy újabb korongot a hálóba, 2-6. Ezzel még nem volt vége, ugyanis az orosz játékos a végjátékban megint beköszönt, 2-7

Elképesztő meccsen nyert a FEHA19

Tokaji Viktor legénysége hasonlóan gólgazdag meccset vívott a Corona Brasovval, azonban az elosztás jóval egyenlőbb volt. 

A találkozót a hazai jégen játszó székesfhérváriak kezdték jobban, Mikhail Bucskin góljával már az 5. percben megragadták az előnyt, amit az első szünetig őrizni is tudtak. A második etap első percében meg is duplázódott ez az előny, kkor Vladislav Atlas volt eredményes, 2-0. A Brassóra ébresztő jelleggel hatott a második találat, azonnal magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, egy emberelőny segítségével pedig a szépítésre sem kellett várni, Jared Van Wormer kzdte meg a gólgyártást, 2-1. A vendégek valósággal megtáltosodtak a szépítést követően, nem volt kérdés, addig nem vesznek visszább, amíg ki nem egyenlítenek, ez pedig Sebastien Piche révén össze is jött, igaz tiszavirág életű volt a döntetlen, kevesebb mint húsz másodperccel később William Zapernick szerezte vissza a fehérváriaknak a vezetést, 3-2. A kilátogatók nem panaszkodhattak, izgalomból és gólokból nem volt hiány, és ekkor még hol volt a vége, nemhogy a meccsnek a harmadnak. Volt még fordulat a szünet előtt, Albert Zagidullin tűntette el a különbéget, 3-3

Tokaji Viktor úgy tűnik a pihenők alatt remekül motiválja a tanítványait, ugyanis a harmadik játékrészben is a FEHA19 volt először eredményes, Zapernick használt ki egy létszámfölényt, majd Alapi Márton duplázta meg a csapat előnyét, ekkor már csak tíz perc volt hátra, 5-3. Ez a z időszak sem telhettt el izgalmak nélkül, David Levin hozta vissza a vendégek pontszerzési reményeit, azonban ez már csak szépségtapasznak volt jó, 5-4

A FEHA19 ezzel a diadallal a negyedik helyr lépett fel a tabellán.

FEHA - Brassó jégkorong mérkőzés

Fotók: Fehér Gábor - FMH

 

