Idei negyedik nemzetközi tornagyőzelmét érte el Turós Levente

Turós Arnold fia a szerbiai Greatest Open, a szlovák Olimpiai Reménységek Tornája, és a Tóth Ákos Emlékverseny mellett, a hétvégi Zágreb Opent is megnyerte. A hétvége során mindhárom összecsapásán győzni tudott a szorítóban. Az első nap a korcsoportja szlovák bajnokát sikerült legyőznie, majd másnap következett volna egy horvát ellenfél, ám ő végül nem tudott kiállni ellene. Az utolsó napon pedig a cseh bajnokot is felülmúlta a Fehérvár Küzdősport SE bokszolója.

Turós Levente újabb nemzetközi diadalt szerzett a Fehérvár Küzdősport SE színeiben.

Fotó: Turós Arnold

Elképesztően sikeres az idei évben a Fehérvár Küzdősport SE tehetsége

Turós Levente a 2025-ös esztendőben csupán egyetlen alkalommal veszített el mérkőzést, 23 győzelem mellett. Ez a teljesítmény azért is megsüvegelendő, mert több nemzetközi összecsapáson vett részt, mint hazain. Az összesített mérlegét tekintve is igen impozáns eredménysort tudhat magáénak, 52 győzelem 8 vereség és egy döntetlen.

A fiatal ökölvívó a jövő hét során kezdi meg az alapozást a december 8-án kezdődő Európa-bajnokságra. Ennek keretében Írországban edzőtáborban vesz részt, ahol a világbajnok John Maher készíti fel a megmérettetésre, majd ezt követően a válogatott központi edzőtáborában zárja a felkészülést.