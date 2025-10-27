október 27., hétfő

Szabina névnap

+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ökölvívás

2 órája

Idei negyedik nemzetközi tornagyőzelmét érte el Turós Levente

Címkék#Turós Levente#Greatest Open#Turós Arnold#Olimpiai Reménységek Tornája

A tehetséges ökölvívó, Turós Levente tornagyőzelemmel távozott Zágrábból. A Fehérvár Küzdősport SE versenyzője három nap alatt, háromszor lépett ki győztesen a szorítóból, ezzel pedig idei negyedik nemzetközi sikerét szerezte meg.

Szabó Zsolt

Turós Arnold fia a szerbiai Greatest Open, a szlovák Olimpiai Reménységek Tornája, és a Tóth Ákos Emlékverseny mellett, a hétvégi Zágreb Opent is megnyerte. A  hétvége során mindhárom összecsapásán győzni tudott a szorítóban. Az első nap a korcsoportja szlovák bajnokát sikerült legyőznie, majd másnap következett volna egy horvát ellenfél, ám ő végül nem tudott kiállni ellene. Az utolsó napon pedig a cseh bajnokot is felülmúlta a Fehérvár Küzdősport SE bokszolója.

Fehérvár Küzdősport SE
Turós Levente újabb nemzetközi diadalt szerzett a Fehérvár Küzdősport SE színeiben.
Fotó: Turós Arnold

Elképesztően sikeres az idei évben a Fehérvár Küzdősport SE tehetsége

Turós Levente a 2025-ös esztendőben csupán egyetlen alkalommal veszített el mérkőzést, 23 győzelem mellett. Ez a teljesítmény azért is megsüvegelendő, mert több nemzetközi összecsapáson vett részt, mint hazain. Az összesített mérlegét tekintve is igen impozáns eredménysort tudhat magáénak,  52 győzelem 8 vereség és egy döntetlen.

A fiatal ökölvívó a jövő hét során kezdi meg az alapozást a december 8-án kezdődő Európa-bajnokságra. Ennek keretében Írországban edzőtáborban vesz részt, ahol a világbajnok John Maher készíti fel a megmérettetésre, majd ezt követően a válogatott központi edzőtáborában zárja a felkészülést.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu