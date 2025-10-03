40 perce
Bokszmérkőzés a jégen – látványos bunyót mutatott be a Volán játékosa (galéria)
Az ICEHL 7. játéknapján a HC Falkensteiner Pustertal Wölfe gyakorlatilag két perc alatt eldöntötte a találkozó sorsát. A Fehérvár AV19 hazai pályán 3-1-ra kikapott a tiroliaktól. A találkozó leginkább Németh Kristóf és JC Lipon bunyója tette emlékezetessé.
Németh Kristóf és JC Lipon ökölvívó tudásukról is számot adtak a MET Arénában.
Fotó: Nagy Norbert
Igen nehéz időszakot él meg mostanában a Fehérvár AV19 az ICEHL-ben. A legutóbbi két mérkőzésük során idegenben kilenc gólt kaptak a Graztól, és Ljubjanában is 3-2-re kikaptak büntetők után. Sajnálatos módon a rossz szériát most sem tudták megtörni. Mindössze 53 másodperc kellett a tiroliaknak a vezető gólhoz, egy középre adott korongot Henry Bowbly közelről lőtte be a felsőbe. Ezzel rögtön hátrányba kerültek a fehérváriak,0-1. Ezután Trevor Cheek szabálytalankodása miatt miatt emberhátrányba kerültek a vendégek, és ezt kíméletlenül kihasználta a Pustertal. Tommy Purdeller lövésébe beleért egy fehérvári bot, amely megzavarta Reijolát aki nem tudott hárítani, így két perc alatt, két vendég gól született, 0-2. Szerencsére ez a két gyors találat nem törte meg a fehérváriakat, becsülettel küzdöttek, de igazán veszélyes lehetőséget nem tudtak kialakítani. Emellett a szurkolókra sem lehetett panasz, csakúgy mint a jégen a játékosok úgy ők is szívüket-lelküket beleadták a buzdításba.
Az első harmad felénél a Pustertal látszólag ráült az eredményre, bár voltak szép, és veszélyes támadásaik, valahogy azt lehetett érezni, mintha valamelyest félgőzzel játszanának. Hiába került emberelőnybe is Kiss Dávid együttese, ebben a szituációban sem sikerült veszélyeztetni, sőt a vendégek újabb gólt szereztek. A fehérvári védelem nem zárt vissza időben egy eladott korong után, amelyet Luca Zanatta köszönt szépen, és emberhátrányos találatot könyvelhetett el.0-3.
Ezután Németh Kristóf veszítette el a fejét és összeverekedett a tiroli JC Lipon-vel. A felek látványos bokszot mutattak be, ennek alapján simán beférnének mindketten valamelyik fehérvári ökölvívó egyesületbe is.
Produkciójukat mindketten ötperces kiállítással jutalmazták, bár a tiroli játékos azonnal az öltözőbe sietett, és nem a büntetőpadra. A harmad végéig sajnos nem tudott továbbra sem veszélyes támadást kialakítani Kiss Dávid csapata, így a szünetben a trénernek sürgősen rendet kellett raknia a fejekben.
A második harmad elején hiába került ismét emberelőnybe a Fehérvár, teljes tanácstalanság jellemezte a csapat támadójátékát. Ezt már a közönség sem hagyhatta szó nélkül, hangos füttykoncert zengte be a MET Arénát. A folytatásban Kiss Roland és Timothy Campbell távoli lövésekkel próbálta mattolni Edward Pasqualét, de a Pustertal kapusa résen volt. Ezután mintha felébred volna a Volán, a találkozó során először nyomás alá tudták helyezni a vendégeket a harmad derekánál, de Pasquale hatalmas bravúrokat mutatott be a közeli próbálkozásoknál is. A fehérváriak mindent megtettek annak érdekében, hogy beakasszanak legalább egy gólt, de hihetetlen formában védett a kanadai hálóőr. Szerencsére a túloldalon sem találtak be a tiroliak, így ebben a játékrészben nem született gól.
(Galéria a képre kattintva!)
Fehérvár AV19 - HC Falkensteiner Pustertal Wölfe összecsapásFotók: Nagy Norbert / FMH
A záró harmad elején leginkább a Reijola kapuja volt veszélyben, de szerencsére továbbra sem tudták a vendégek tovább növelni előnyüket. A Volán játékosai rengeteg technikai hibát vétettek az egész mérkőzés során, amely ebben a játékrészben csúcsosodott ki. Ez teljes mértékben megpecsételte a sorsukat. Alig forgott veszélyben Pasquale kapuja, a Pustertal pedig látványosan kiengedett. A kissé eseménytelen játék miatt a fehérvári szurkolók sálpörgetéssel szórakoztatták magukat. A mérkőzés vége előtt 4 perccel lehozta a kapuból Kiss Dávid Rasmus Reijolát. A próbálkozás csak részben jött be, a dudaszó előtt másfél perccel talált be Darren Archibald, így legalább egy fehérvári gólt láthatott a publikum,1-3. Hiába helyezték az utolsó másodpercekben nagy nyomás alá a vendégeket, több gól már nem született, így ezzel a kétgólos vereséggel tovább folytatódik a Fehérvár AV19 rossz sorozata,1-3.
Hydro Fehérvár AV19-HC Falkensteiner Pustertal Wölfe 1-3 (0-3,0-0,1-0)