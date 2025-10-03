Bokszmérkőzés a jégen – látványos bunyót mutatott be a Volán játékosa (galéria)

Igen nehéz időszakot él meg mostanában a Fehérvár AV19 az ICEHL-ben. A legutóbbi két mérkőzésük során idegenben kilenc gólt kaptak a Graztól, és Ljubjanában is 3-2-re kikaptak büntetők után. Sajnálatos módon a rossz szériát most sem tudták megtörni. Mindössze 53 másodperc kellett a tiroliaknak a vezető gólhoz, egy középre adott korongot Henry Bowbly közelről lőtte be a felsőbe. Ezzel rögtön hátrányba kerültek a fehérváriak,0-1. Ezután Trevor Cheek szabálytalankodása miatt miatt emberhátrányba kerültek a vendégek, és ezt kíméletlenül kihasználta a Pustertal. Tommy Purdeller lövésébe beleért egy fehérvári bot, amely megzavarta Reijolát aki nem tudott hárítani, így két perc alatt, két vendég gól született, 0-2. Szerencsére ez a két gyors találat nem törte meg a fehérváriakat, becsülettel küzdöttek, de igazán veszélyes lehetőséget nem tudtak kialakítani. Emellett a szurkolókra sem lehetett panasz, csakúgy mint a jégen a játékosok úgy ők is szívüket-lelküket beleadták a buzdításba.

Már az első két perceb eldöntötte a mérkőzést a Pustertal, a Fehérvár AV19 ellen.

Fotó: Nagy Norbert

Az első harmad felénél a Pustertal látszólag ráült az eredményre, bár voltak szép, és veszélyes támadásaik, valahogy azt lehetett érezni, mintha valamelyest félgőzzel játszanának. Hiába került emberelőnybe is Kiss Dávid együttese, ebben a szituációban sem sikerült veszélyeztetni, sőt a vendégek újabb gólt szereztek. A fehérvári védelem nem zárt vissza időben egy eladott korong után, amelyet Luca Zanatta köszönt szépen, és emberhátrányos találatot könyvelhetett el.0-3.

Ezután Németh Kristóf veszítette el a fejét és összeverekedett a tiroli JC Lipon-vel. A felek látványos bokszot mutattak be, ennek alapján simán beférnének mindketten valamelyik fehérvári ökölvívó egyesületbe is.

Németh Kristóf (jobbra fehérben) akaszkodott össze a kanadai légióssal a 3. gól után

Fotó: Nagy Norbert

Produkciójukat mindketten ötperces kiállítással jutalmazták, bár a tiroli játékos azonnal az öltözőbe sietett, és nem a büntetőpadra. A harmad végéig sajnos nem tudott továbbra sem veszélyes támadást kialakítani Kiss Dávid csapata, így a szünetben a trénernek sürgősen rendet kellett raknia a fejekben.

A második harmad elején hiába került ismét emberelőnybe a Fehérvár, teljes tanácstalanság jellemezte a csapat támadójátékát. Ezt már a közönség sem hagyhatta szó nélkül, hangos füttykoncert zengte be a MET Arénát. A folytatásban Kiss Roland és Timothy Campbell távoli lövésekkel próbálta mattolni Edward Pasqualét, de a Pustertal kapusa résen volt. Ezután mintha felébred volna a Volán, a találkozó során először nyomás alá tudták helyezni a vendégeket a harmad derekánál, de Pasquale hatalmas bravúrokat mutatott be a közeli próbálkozásoknál is. A fehérváriak mindent megtettek annak érdekében, hogy beakasszanak legalább egy gólt, de hihetetlen formában védett a kanadai hálóőr. Szerencsére a túloldalon sem találtak be a tiroliak, így ebben a játékrészben nem született gól.