A sereghajtó végezte ki a Volánt

Sűrű hétvége várt a Hydro Fehérvár AV19-re hiszen szombaton a Vorarlberg Pioneerst fogadta, míg vasárnap a Red Bull Salzburg érkezik a MET Arénába.

Megdöbbentő vereséget szevedett el a Fehérvár AV19

Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

Bár a szezon eleje nem sikerült jól a Volánnak, ennek ellenére toronymagas esélyese volt a mérkőzésnek, hiszen a Vorarlberg a találozó előtt az utolsó helyen állt, nyolc meccsből mindössze egyet megnyerve.

A Volán szurkolóknak már a mérkőzés eleje sem hozott megnyugvást, hiszen a csapat nem tudta ledominálni ellenfelét, sőt a Vorarlbergnek még több lövése is volt. Az instabil játéknak meg is lett az eredménye, a 16. percben Oskar Maier szerezte meg a vezetést a fekete mezeseknek, 0-1.

Összeomlott a Fehérvár AV19

A fordulst követően szinte azonnal megduplázta az előnyét a Vorarlberg, Cole Gallant köszönt be, 0-2. Másodpercekkel emberelőnybe került a Fejér vármegyei alakulat, ennek köszönhetően sikerült valamelyest beszorítani a vendégeket, de a gól nem akart megszületni, a feszültség egyre inkább kézzel foghatóvá vált. Joel Messnernél pattant el a cérna, ő is kapott két percet, amit az osztrákok kegyetlenül kihasználtak, Collin Adams hozta kilátástalan helyzete Kiss Dávid legénységét, 0-3. Az óriási hátrány ellenére sem tudott dominálni a kék-fehér alakulat, ami az ellenfél köszönt is szépen, lepörgette a második húsz percet.

A harmadik etap elején Marlon Tschofen is mattolta Rasmus Reijolát, ezzel végképp lezárva a még félig nyitott kérdéseket, 0-4. A 44. percben Darren Archibald megszerezte a becsületgólt, de ezzel sokra nem ment a csapat, 1-4. A hátralévő időben ugyan többször is nagyot kellett védenie Alex Caffinak, de a győzelem egy pillanatra sem forgott veszélyben, így a Sazburg elleni összecsapást egy óriási gyomros után várhatja a fehérvári alakulat.

A Vorarlberg a győzelemnek köszönhetően pedig ellépett az utolsó helyről, egészen a kilencedik helyig jött fel.