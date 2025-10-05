október 5., vasárnap

Aurél névnap

+11
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

1 órája

Nehézkesen, de megszakadt a Fehérvár AV19 rossz sorozata

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#Villach#jégkorong#volán

Idegenben törték meg a borzasztó szériát. A Hydro Fehérvár AV19 4-2-re győzött a Villach otthonában.

Kelemen Kornél

Vasárnap este nem várt egyszerű feladat a Hydro Fehérvár AV19-re, hiszen az ezt megelőző három mérkőzését egyaránt megnyerő Villach otthonában volt jelenése. A Volán ennek teljes ellentétjét produkálta, hiszen a sasok elleni meccs előtt sorozatban háromszor is alulmaradt. Az eredmények mellett még nagyobb problémát jelentett, hogy többször is érezhető volt a csapat játékán, hogy nincsenek formában a játékosok, az átlagosnál jóval több hibával játszottak.

A Fehérvár AV19 négy gólt lőtt Villachban, amivel el is hozta a három pontot.
A Fehérvár AV19 négy gólt lőtt Villachban, amivel el is hozta a három pontot.
Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

A kék-fehérek a javítás reményében utaztak a Villach otthonába, ennek megfelelően kezdték is a találkozót. Egymás után több helyzetet is kialakítottak, de Rasmus Reijolának is ügyelnie kellett, mert a hazai támadók mindig résen voltak, amikor csak lehetőségük volt rá, rögtön rohamot indítottak. A bátor játéknak még az első harmadban meglett az eredménye, Anze Kuralt a kapu mö. gül tette vissza a korongot, amit Bartalis István köszönt is szépen, meg is szerezte a vezetést, 0-1. A kapott gól mintha kissé megzavarta volna a vendéglátókat, nem sokkal később Luca Erne kiállítása miatt emberhátrányba is kerültek, ami óriási hibának bizonyult, alig öt másodperc telt el a büntetés kiszabása után, Erdély Csanád lövését már a hálóból kellett kiszedni, 0-2

A második harmadra felébredtek Tray Tuomie tanítványai, két egyenlő csapat küzdelme zajlott a jégen, benne volt a  levegőben, hogy bármelyik pillantban jöhet a szépítés, vagy az újabb AV19 gól. A Fejér vármegyeiek legnagyobb bánatára az előbbi jött össze, Guus van Nes hozta újra meccsbe a Villachot, 1-2. A játékidő végéig maradt a kiegyenlített játék, egyik csapat sem tudott a másik felé kerekedni.

A Fehérvár AV19 ráijesztett a szurkolókra, de végül meglett a győzelem

A harmadik harmad elejét megnyomta Kiss Dávid legénysége, mindent megtett, hogy ismételten kétgólos előnyre tegyen szert, ami a 45. percben össze is jött. Az a Horváth Donát volt eredményes, akinek ez volt karrierje második ICEHL gólja, 1-3. Nikita Schrebaknak köszönhetően nem kényelmesedhettek túlságosan el a fehérváriak, tíz perccel a vége előtt újfent csak egy gól volt a különbség, 2-3. A Villach vérszemet kapott, amire a szurkolók is ráerősítettek, valóságos hangrobbanás volt az arénában, akárhányszor a Volán harmadába került a korong. A nagy nyomás ellenére sem remegtek meg a magyar lábak, sőt a java még csak hátra volt. A hazaiak közül Alex Wall idegei nem bírták, kétperces büntetést szedett össze öt perccel a vége előtt, amit ismét kihasznált a fehérvári alakulat. A kegyelemdöfést Anze Kuralt vitte be, ezzel megszakítva a három mérkőzés óta tartó nyeretlen szériát, 2-4.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu