Nehézkesen, de megszakadt a Fehérvár AV19 rossz sorozata

Vasárnap este nem várt egyszerű feladat a Hydro Fehérvár AV19-re, hiszen az ezt megelőző három mérkőzését egyaránt megnyerő Villach otthonában volt jelenése. A Volán ennek teljes ellentétjét produkálta, hiszen a sasok elleni meccs előtt sorozatban háromszor is alulmaradt. Az eredmények mellett még nagyobb problémát jelentett, hogy többször is érezhető volt a csapat játékán, hogy nincsenek formában a játékosok, az átlagosnál jóval több hibával játszottak.

A Fehérvár AV19 négy gólt lőtt Villachban, amivel el is hozta a három pontot.

Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

A kék-fehérek a javítás reményében utaztak a Villach otthonába, ennek megfelelően kezdték is a találkozót. Egymás után több helyzetet is kialakítottak, de Rasmus Reijolának is ügyelnie kellett, mert a hazai támadók mindig résen voltak, amikor csak lehetőségük volt rá, rögtön rohamot indítottak. A bátor játéknak még az első harmadban meglett az eredménye, Anze Kuralt a kapu mö. gül tette vissza a korongot, amit Bartalis István köszönt is szépen, meg is szerezte a vezetést, 0-1. A kapott gól mintha kissé megzavarta volna a vendéglátókat, nem sokkal később Luca Erne kiállítása miatt emberhátrányba is kerültek, ami óriási hibának bizonyult, alig öt másodperc telt el a büntetés kiszabása után, Erdély Csanád lövését már a hálóból kellett kiszedni, 0-2.

A második harmadra felébredtek Tray Tuomie tanítványai, két egyenlő csapat küzdelme zajlott a jégen, benne volt a levegőben, hogy bármelyik pillantban jöhet a szépítés, vagy az újabb AV19 gól. A Fejér vármegyeiek legnagyobb bánatára az előbbi jött össze, Guus van Nes hozta újra meccsbe a Villachot, 1-2. A játékidő végéig maradt a kiegyenlített játék, egyik csapat sem tudott a másik felé kerekedni.

A Fehérvár AV19 ráijesztett a szurkolókra, de végül meglett a győzelem

A harmadik harmad elejét megnyomta Kiss Dávid legénysége, mindent megtett, hogy ismételten kétgólos előnyre tegyen szert, ami a 45. percben össze is jött. Az a Horváth Donát volt eredményes, akinek ez volt karrierje második ICEHL gólja, 1-3. Nikita Schrebaknak köszönhetően nem kényelmesedhettek túlságosan el a fehérváriak, tíz perccel a vége előtt újfent csak egy gól volt a különbség, 2-3. A Villach vérszemet kapott, amire a szurkolók is ráerősítettek, valóságos hangrobbanás volt az arénában, akárhányszor a Volán harmadába került a korong. A nagy nyomás ellenére sem remegtek meg a magyar lábak, sőt a java még csak hátra volt. A hazaiak közül Alex Wall idegei nem bírták, kétperces büntetést szedett össze öt perccel a vége előtt, amit ismét kihasznált a fehérvári alakulat. A kegyelemdöfést Anze Kuralt vitte be, ezzel megszakítva a három mérkőzés óta tartó nyeretlen szériát, 2-4.