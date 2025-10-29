október 29., szerda

Jégkorong

41 perce

Hullámvasút Bécs és Fehérvár között (galéria)

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#Linden Vey#ICEHL#Vienna Capitals#jégkorong#volán

A Volán a Vienna Capitalst látta vendégül szerda este. A Hydro Fehérvár AV19 egy valódi érzelmi hullámvasútra emlékeztető meccset játszott a bécsiek ellen, melyet végül a vendégek 6-3-ra megnyertek.

Kelemen Kornél

Szerda este a Vienna Capitalst fogadta a Hydro Fehérvár AV19 az ICEHL-ben, amely ellen az elmúlt években több pikáns csatát is megvívott. 

Nagy volt a káosz a Capitals és a Fehérvár AV19 összecsapásán
Nagy volt a káosz a Capitals és a Fehérvár AV19 összecsapásán
Fotó: Nagy Norbert

A hazaiak nem kezdték rosszul a meccset, érződött, hogy szerették volna jóvátenni a Black Wings Linz elleni óriási blamát. Az első igazán komoly lehetőségre a 7. percig kellett várni, ekkor Drake Rymsha gyönyörűen passzolt keresztbe Varga Balázsnak, aki nem habozott, egyből célba vette a kaput, azonban Sebastian Wraneshitz résen volt és hárított. A következő percekben a Capitals fokozatosan kezdte átvenni az irányítást, aminek még a szünet előtt meglett az eredménye, a 17. percben a Volán a saját harmadában adta el a pakkot, amire lecsaptak a vendégek, előbb egy zengő kapuvasat ütöttek, majd a kipattanót Simon Bourque bombázta a hálóba, 0-1

A fordulást követően magasabb sebességi fokozatba kapcsolt az AV19, nem is kellett sokat várni az egyenlítésre, hiszen a 21. percben Hári János harcolt meg egy korongért, amit Timothy Campbellnek passzolt, aki szinte a kékről vállalt el egy lövést, amibe a kapu előterében Darren Archibald ért bele, amire már a portás nem tudott reagálni, 1-1. A gól után nem sokkal Kiss Rolandot állították ki két percre, ezt viszont túlélte Kiss Dávid legénysége, ezt követően újfent támadásba lendült a Volán, többször is centimétereken múlt a fordítás, viszont ez nem jött össze. A 32. percben ismét megszerezte a vezetést az osztrák gárda, Carter Souch keserítette el a szurkolókat, 1-2. A harmad hátralévő részében mindkét csapat előtt adódtak helyzetet, de több találat nem született.

(Galéria a képre kattintva!)

Hydro Fehérvár AV19 - Vienna Capitals jégkorong mérkőzés

Fotók: Nagy Norbert / FMH

A harmadik etap elején Dominic Hackl-t küldte a büntetőpadra a játékvezető, ekkor úgy tűnhetett, hogy eljött a hazaiak ideje, azonban az emberelőnyből végül nem jöttek ki jól a fehérváriak. Leon Wallner csent el egy korongot és növelte kétgólosra a különbséget, 1-3. Ez teljesen sokkolta a szurkolókat, volt aki megtapsolta a Volánt azért, hogy képes volt így is kapitulálni. A jégen lévők viszont nem adták fel, Trevor Cheek alig több mint két perccel később egyre csökkentette a különbséget, 2-3

Ezután jött az igazi hullámvasút a Hydro Fehérvár AV19 számára

A következő percekben óriási nyomás helyeződött a vendég kapura, a csapat próbált felnőni a szurkolói támogatás mértékéhez, azonban a Capitals szívósnak bizonyult, nem adta olcsón a bőrét, sőt Linden Vey révén még növelte is az előnyét, 2-4. Ez a találat sem szegte a Fejér vármegyeiek támadókedvét, Cheek újfent szépített, 3-4. Ekkor már hat az öt ellen támadta Volán, amit folytatott is, hiszen a tét az egalizálás volt, azonban egy elvesztett korongot Vey lőtt az üresen álló ketrecbe, 3-5. Egy perc volt még hátra a találkozóból, de Vey ihletett formába lendült, hiszen meglőtte önmaga harmadik, csapata hatodik gólját, 3-6

Óriásit fordított a Volán

Fotók: Nagy Norbert

 

 

