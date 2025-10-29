Hullámvasút Bécs és Fehérvár között (galéria)

Szerda este a Vienna Capitalst fogadta a Hydro Fehérvár AV19 az ICEHL-ben, amely ellen az elmúlt években több pikáns csatát is megvívott.

Nagy volt a káosz a Capitals és a Fehérvár AV19 összecsapásán

Fotó: Nagy Norbert

A hazaiak nem kezdték rosszul a meccset, érződött, hogy szerették volna jóvátenni a Black Wings Linz elleni óriási blamát. Az első igazán komoly lehetőségre a 7. percig kellett várni, ekkor Drake Rymsha gyönyörűen passzolt keresztbe Varga Balázsnak, aki nem habozott, egyből célba vette a kaput, azonban Sebastian Wraneshitz résen volt és hárított. A következő percekben a Capitals fokozatosan kezdte átvenni az irányítást, aminek még a szünet előtt meglett az eredménye, a 17. percben a Volán a saját harmadában adta el a pakkot, amire lecsaptak a vendégek, előbb egy zengő kapuvasat ütöttek, majd a kipattanót Simon Bourque bombázta a hálóba, 0-1.

A fordulást követően magasabb sebességi fokozatba kapcsolt az AV19, nem is kellett sokat várni az egyenlítésre, hiszen a 21. percben Hári János harcolt meg egy korongért, amit Timothy Campbellnek passzolt, aki szinte a kékről vállalt el egy lövést, amibe a kapu előterében Darren Archibald ért bele, amire már a portás nem tudott reagálni, 1-1. A gól után nem sokkal Kiss Rolandot állították ki két percre, ezt viszont túlélte Kiss Dávid legénysége, ezt követően újfent támadásba lendült a Volán, többször is centimétereken múlt a fordítás, viszont ez nem jött össze. A 32. percben ismét megszerezte a vezetést az osztrák gárda, Carter Souch keserítette el a szurkolókat, 1-2. A harmad hátralévő részében mindkét csapat előtt adódtak helyzetet, de több találat nem született.

