1 órája
Utolsó másodperces bomba, a Fehérvár AV19 legyűrte a címvédő Red Bull Salzburgot
Elképesztő izgalmak a MET Arénában. A Hydro Fehérvár AV19 a Red Bull Salzburgot fogadta vasárnap délután, amelyet egy fordulatos mérkőzésen vert meg. Anze Kuralt három másodperccel a rendes játékidő vége előtt vitte be a mindent eldöntő találatot.
Vasárnap ismét a MET Aréna jegén volt jelenése a Hydro Fehérvár AV19-nek, amely a Red Bull Salzburgot fogadta az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL)10. fordulójában. A Volán szombaton óriási meglepetésre 4-1-re kikapott az akkor még sereghajtó Pioneers Vorarlbergtől. A váratlan vereség után Kiss Dávid alaposan felforgatta a sorokat, erre tökéletes példa Horváth Dominik, aki a szezon során először kezdett a kapuban.
A székesfehérváriak nincsenek túl jó formában az utóbbi időben, talán ennek is volt betudható, hogy ahhoz képest aránylag kevés néző volt, hogy a Salzburg jött. Ilyenkor általában közel teltház szokott lenni az Arénában.
A mérkőzés első támadása a hazaiakhoz volt köthető, Tim Campbell eresztett el egy távoli lövést, amelyet Atte Tolvanen magabiztosan védett. A 3. percben megvolt az első Salzburg ziccer is, egy korongszerzést követően Brandon Coe tálalta a pakkot Peter Schneider elé, aki egy az egy ellen tört kapura, de nem tudott túljárni Horváth Dominik eszén. Az öröm nem lehetett teljes, mert Kiss Rolandot kiállította a játékvezető, így nagyon gyorsan emberelőnybe kerültek a piros-kékek. A létszámfölényt kevesebb mint egy perc alatt gólra is váltották, Travis St. Denis lövése csorgott át a gólvonalon, 0-1. A hangulat kissé nyomasztó volt, amit tetézett, hogy a fehérvári szurkolók néma csendben figyelték a történteket. Ez nem volt meglepetés, hiszen az utóbbi időben mutatott teljesítmény miatt a Fehérvár AV19 Fan Club előre jelezte, az első tíz percben nem fogják biztatni a csapatot.
Nem zuhant össze a Fehérvár AV19
Az első osztrák kiállításra sem kellett sokat várni, a 4. percben Schneider került a büntetőpadra. Bár ezt nem sikerült kihasználnia a Volánnak, a kieészülés után nem sokkal Terbócs István passzát Bartalis István küldte a hálóba, 1-1. Pillanatokkal később Hári János akár a vezetést is megszerezhette volna, de ez a lehetőség kimaradt.
Hangrobbanás a MET Arénában
Az óra amint elérte a tíz percet, abban a pillanatban valósággal felrobbant a stadion, olyan hangos biztatásba kezdtek a szurkolók. Ekkor éppen Horváth Dominik őrizte meg a vezetést a hazaiaknak. A közönség támogatása jó hatással volt a kék-fehérek támadókedvére, egymást követték a lövések. A harmad második felében többet zajlott az AV19 kapuja előtt a játék, ennek ellenére Tolvanen sem maradt feladat nélkül. A sok helyzet ellenére a szünetig már nem született több gól.
Óriási küzdelem, előnyben a Volán
A második etap Fehérvár AV19 dominanciával kezdődött, ami talán a Slazburgot is meglepte, az első percben szinte ki se jött az osztrák harmadból a korong. A bátorság góllá érett a 23. percben, ekkor a kapu mögött folyt a hacrc a pakkért, amit Magosi Bálint hozott el, ami ezt követően egészen a kékig hátra került, ahonnan Ole Andersen bombázott, a lövés irányt változtatott Rasmus Kulmalán, így került be a jobb alsó sarokba, 2-1. A Red Bull Salzburg azonnal vissza akart vágni, de Horváth Dominik éles volt és védte az őt fenyegető próbálkozásokat. Jöttek lövések közelről, távolról, de a ketrec érintetlen maradt. Igaz ez nem csak a kapuson múlt, a védők is önfeláldozó módon vetődtek bele a lövésekbe, ha éppen arra volt szükség. A 28. percben mintha jött volna egy töréspont a vendégek részéről, a Volán átvette az irányítást, egyre közeleb állt a harmadik találat beviteléhez. A 31. percben Stipsicz Bence rakétája centiméterekkel kerülte el a jobb felső sarkot. Négy perccel később Drake Rymsha már emberelőnyben két embert is kicselezett, majd kapura tűzött, azonban Tolvanen hatalmasat nyújtózkodva mentette meg a góltól a csapatát. A kiegészülés pillanataiban ismét Rymsha lódult meg, Némeh Krisóffal kiegészülve kettő az egy ellen rohamoztak, át is tette a korongot a magyar támadónak, aki viszont nem tudott elég gyorsan lőni, így a kapuvédő ezt is blokkolta, így a vendégek végül megúszták a két percet. Nem sokkal később Martin Stajnoch maradt lent a jégen, aki oldalát fájlalva hagyta el a játékteret. Fél perccel később szinte a semmiből jött a salzburgi egyenlítés, Bartalis István nem tudott lekezelni egy passzt, amire lecsaptak a vendégek, Florian Baltram bombázott a rövid alsó sarokba, 2-2. A hátralévő időben már egyik gárda sem volt eredményes, így döntetlennek fordultak a harmadik harmadra a felek. Pillanatokkal később a Volán kapuvasán csattant a korong, majd Németh törhetett volna kapura, azonban úgy tűnt, hogy kigáncsolják, de a játékvezető nem látott szabálytalanságot, így mehetett tovább a játék.
Harc a végsőkig
A szünetben mindkét együttes felkészült a harmadik húsz percre, ennek megfelelően óriási elszántsággal indult a játékrész, helyzetek és lövések voltak itt is ott is. A 46. percben verekedés alakult ki a Fejér vármegyeiek kapuja előtt, végül mindkét csapat megúszta büntetés nélkül. Az idő előre haladtával egyre csak nőtt a feszültség, az AV19-nek és a Salzburgnak is a három pontra fájt a foga. Az 50. percben Darren Archibald és Nikolaus Kraus szólalkozott össze, amiért mindketten a büntetőpadra kerültek sportszerűtlen magatartásért, teljes létszámban folytatódhatott a játék. Nyolc és fél perccel a vége előtt nehéz helyzetbe került Kiss Dávid legénysége, hiszen Némethet két percre kiállították. A címvédő érezte, most kell lecsapnia, ez viszont kisebb kapkodáshoz vezetett, ami miatt nem tudta beszorítani az ellenfelet. Az idegesség Lucas Thaleren csapódott le, aki lerántotta Rymshát, viszont a játékvezető mindkettő játékost büntetéssel sújtotta, így továbbra is létszámfölényben volt a Salzburg. Németh a visszatérést követően azonnal leütközte az egyik vendéget, amiért ülhetett is vissza újabb két percre. A lelátó teljesen felháborodott az ezt megelőző percek döntései miatt, hangos füttykoncert vette kezdetét, amit elképesztő hangerővel bíró buzdítás váltott. Trevor Cheek is büntetést kapott öt perccel a vége előtt, így fél perc kettős emberhátrány várt a hazaiakra, amiért időt is kért a vendégek mestere. A bulit elhozta a Salzburg, többször is lövésig jutottak, de Horváth Dominikon egyszerűen nem lehetett átjutni, bravúrt-bravúrra halmozott. A hősies védekezésnek meglett az eredménye, kihúzta kapott gól nélkül a csapat. Sőt alig kevesebb, mint három perccel a vége előtt Benjamin Nissnert állította ki a játékvezető, így most a Volán rohamozhatott emberelőnyben. Rengeteg helyzetet dolgozott ki a fehérvári alakulat, de nemsikerült kihasználni a létszámfölényt. 15 másodperccel a vége előtt Conor Corcoran is büntetést kapott, itt volt az utolsó nagy lehetőség. Másodpercek voltak hátra, amikor Bartalis passzolt középre egy korongot, a hosszún pedig Anze Kuralt érkezett, aki nem hibázott, megnyerte a meccset a Volánnak, 3-2.
Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg 3-2 (1-1, 1-1, 1-0)
ICEHL, MET Aréna. Vezette: Christian Ofner, Elias Seewald, Muzsik Norbert, Wolfgang Puff.
Hydro Fehérvár AV19: Horváth Dominik – Archibald, Richards, Kuralt 1, Andersen (1), Campbell – Cheek, Bartalis 1 (1), Terbócs (1), Stipsicz, Messner – Erdély, Hári, Rymsha, Kiss, Stajnoch – Kulmala 1, Németh, Magosi, Varga, Horváth Donát. Vezetőedző: Kiss Dávid.
Red Bull Salzburg: Tolvanen – Coe, Robertson, Nissner, Schneider, Corcoran – Raffl (1), Nienhuis, St. Denis 1, Thaler (1), Lewington – Bourke, Stephens, Baltram 1, Huber (1), Kirchebner – Schreier, Rebernig, Auer, Kraus. Vezetőedző: Manny Viveiros.