Utolsó másodperces bomba, a Fehérvár AV19 legyűrte a címvédő Red Bull Salzburgot

Vasárnap ismét a MET Aréna jegén volt jelenése a Hydro Fehérvár AV19-nek, amely a Red Bull Salzburgot fogadta az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL)10. fordulójában. A Volán szombaton óriási meglepetésre 4-1-re kikapott az akkor még sereghajtó Pioneers Vorarlbergtől. A váratlan vereség után Kiss Dávid alaposan felforgatta a sorokat, erre tökéletes példa Horváth Dominik, aki a szezon során először kezdett a kapuban.

Jó néhány meleg pillanatot megélt a Fehérvár AV19 a jégen

Fotó: Szabó Zsolt

A székesfehérváriak nincsenek túl jó formában az utóbbi időben, talán ennek is volt betudható, hogy ahhoz képest aránylag kevés néző volt, hogy a Salzburg jött. Ilyenkor általában közel teltház szokott lenni az Arénában.

A mérkőzés első támadása a hazaiakhoz volt köthető, Tim Campbell eresztett el egy távoli lövést, amelyet Atte Tolvanen magabiztosan védett. A 3. percben megvolt az első Salzburg ziccer is, egy korongszerzést követően Brandon Coe tálalta a pakkot Peter Schneider elé, aki egy az egy ellen tört kapura, de nem tudott túljárni Horváth Dominik eszén. Az öröm nem lehetett teljes, mert Kiss Rolandot kiállította a játékvezető, így nagyon gyorsan emberelőnybe kerültek a piros-kékek. A létszámfölényt kevesebb mint egy perc alatt gólra is váltották, Travis St. Denis lövése csorgott át a gólvonalon, 0-1. A hangulat kissé nyomasztó volt, amit tetézett, hogy a fehérvári szurkolók néma csendben figyelték a történteket. Ez nem volt meglepetés, hiszen az utóbbi időben mutatott teljesítmény miatt a Fehérvár AV19 Fan Club előre jelezte, az első tíz percben nem fogják biztatni a csapatot.

Nem zuhant össze a Fehérvár AV19

Az első osztrák kiállításra sem kellett sokat várni, a 4. percben Schneider került a büntetőpadra. Bár ezt nem sikerült kihasználnia a Volánnak, a kieészülés után nem sokkal Terbócs István passzát Bartalis István küldte a hálóba, 1-1. Pillanatokkal később Hári János akár a vezetést is megszerezhette volna, de ez a lehetőség kimaradt.

Hangrobbanás a MET Arénában

Az óra amint elérte a tíz percet, abban a pillanatban valósággal felrobbant a stadion, olyan hangos biztatásba kezdtek a szurkolók. Ekkor éppen Horváth Dominik őrizte meg a vezetést a hazaiaknak. A közönség támogatása jó hatással volt a kék-fehérek támadókedvére, egymást követték a lövések. A harmad második felében többet zajlott az AV19 kapuja előtt a játék, ennek ellenére Tolvanen sem maradt feladat nélkül. A sok helyzet ellenére a szünetig már nem született több gól.