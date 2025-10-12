október 12., vasárnap

Miksa névnap

12°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jégkorong

1 órája

Utolsó másodperces bomba, a Fehérvár AV19 legyűrte a címvédő Red Bull Salzburgot

Címkék#Hydro Fehérvár AV19#Red Bull Salzburg#ICEHL#Fehérvár AV19#jégkorong#volán

Elképesztő izgalmak a MET Arénában. A Hydro Fehérvár AV19 a Red Bull Salzburgot fogadta vasárnap délután, amelyet egy fordulatos mérkőzésen vert meg. Anze Kuralt három másodperccel a rendes játékidő vége előtt vitte be a mindent eldöntő találatot.

Kelemen Kornél

Vasárnap ismét a MET Aréna jegén volt jelenése a Hydro Fehérvár AV19-nek, amely a Red Bull Salzburgot fogadta az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL)10. fordulójában. A Volán szombaton óriási meglepetésre 4-1-re kikapott az akkor még sereghajtó Pioneers Vorarlbergtől. A váratlan vereség után Kiss Dávid alaposan felforgatta a sorokat, erre tökéletes példa Horváth Dominik, aki a szezon során először kezdett a kapuban. 

Jó néhány meleg pillanatot megélt a Fehérvár AV19 a jégen
Jó néhány meleg pillanatot megélt a Fehérvár AV19 a jégen
Fotó: Szabó Zsolt

A székesfehérváriak nincsenek túl jó formában az utóbbi időben, talán ennek is volt betudható, hogy ahhoz képest aránylag kevés néző volt, hogy a Salzburg jött. Ilyenkor általában közel teltház szokott lenni az Arénában. 

A mérkőzés első támadása a hazaiakhoz volt köthető, Tim Campbell eresztett el egy távoli lövést, amelyet Atte Tolvanen magabiztosan védett. A 3. percben megvolt az első Salzburg ziccer is, egy korongszerzést követően Brandon Coe tálalta a pakkot Peter Schneider elé, aki egy az egy ellen tört kapura, de nem tudott túljárni Horváth Dominik eszén. Az öröm nem lehetett teljes, mert Kiss Rolandot kiállította a játékvezető, így nagyon gyorsan emberelőnybe kerültek a piros-kékek. A létszámfölényt kevesebb mint egy perc alatt gólra is váltották, Travis St. Denis lövése csorgott át a gólvonalon, 0-1. A hangulat kissé nyomasztó volt, amit tetézett, hogy a fehérvári szurkolók néma csendben figyelték a történteket. Ez nem volt meglepetés, hiszen az utóbbi időben mutatott teljesítmény miatt a Fehérvár AV19 Fan Club előre jelezte, az első tíz percben nem fogják biztatni a csapatot.

Nem zuhant össze a Fehérvár AV19

Az első osztrák kiállításra sem kellett sokat várni, a 4. percben Schneider került a büntetőpadra. Bár ezt nem sikerült kihasználnia a Volánnak, a kieészülés után nem sokkal Terbócs István passzát Bartalis István küldte a hálóba, 1-1. Pillanatokkal később Hári János akár a vezetést is megszerezhette volna, de ez a lehetőség kimaradt. 

Hangrobbanás a MET Arénában

Az óra amint elérte a tíz percet, abban a pillanatban valósággal felrobbant a stadion, olyan hangos biztatásba kezdtek a szurkolók. Ekkor éppen Horváth Dominik őrizte meg a vezetést a hazaiaknak. A közönség támogatása jó hatással volt a kék-fehérek támadókedvére, egymást követték a lövések. A harmad második felében többet zajlott az AV19 kapuja előtt a játék, ennek ellenére Tolvanen sem maradt feladat nélkül. A sok helyzet ellenére a szünetig már nem született több gól. 

Óriási küzdelem, előnyben a Volán

A második etap Fehérvár AV19 dominanciával kezdődött, ami talán a Slazburgot is meglepte, az első percben szinte ki se jött az osztrák harmadból a korong. A bátorság góllá érett a 23. percben, ekkor a kapu mögött folyt a hacrc a pakkért, amit Magosi Bálint hozott el, ami ezt követően egészen a kékig hátra került, ahonnan Ole Andersen bombázott, a lövés irányt változtatott Rasmus Kulmalán, így került be a jobb alsó sarokba, 2-1. A Red Bull Salzburg azonnal vissza akart vágni, de Horváth Dominik éles volt és védte az őt fenyegető próbálkozásokat. Jöttek lövések közelről, távolról, de a ketrec érintetlen maradt. Igaz ez nem csak a kapuson múlt, a védők is önfeláldozó módon vetődtek bele a lövésekbe, ha éppen arra volt szükség. A 28. percben mintha jött volna egy töréspont a vendégek részéről, a Volán átvette az irányítást, egyre közeleb állt a harmadik találat beviteléhez. A 31. percben Stipsicz Bence rakétája centiméterekkel kerülte el a jobb felső sarkot. Négy perccel később Drake Rymsha már emberelőnyben két embert is kicselezett, majd kapura tűzött, azonban Tolvanen hatalmasat nyújtózkodva mentette meg a góltól a csapatát. A kiegészülés pillanataiban ismét Rymsha lódult meg, Némeh Krisóffal kiegészülve kettő az egy ellen rohamoztak, át is tette a korongot a magyar támadónak, aki viszont nem tudott elég gyorsan lőni, így a kapuvédő ezt is blokkolta, így a vendégek végül megúszták a két percet. Nem sokkal később Martin Stajnoch maradt lent a jégen, aki oldalát fájlalva hagyta el a játékteret. Fél perccel később szinte a semmiből jött a salzburgi egyenlítés, Bartalis István nem tudott lekezelni egy passzt, amire lecsaptak a vendégek, Florian Baltram bombázott a rövid alsó sarokba, 2-2. A hátralévő időben már egyik gárda sem volt eredményes, így döntetlennek fordultak a harmadik harmadra a felek. Pillanatokkal később a Volán kapuvasán csattant a korong, majd Németh törhetett volna kapura, azonban úgy tűnt, hogy kigáncsolják, de a játékvezető nem látott szabálytalanságot, így mehetett tovább a játék. 

Harc a végsőkig

A szünetben mindkét együttes felkészült a harmadik húsz percre, ennek megfelelően óriási elszántsággal indult a játékrész, helyzetek és lövések voltak itt is ott is. A 46. percben verekedés alakult ki a Fejér vármegyeiek kapuja előtt, végül mindkét csapat megúszta büntetés nélkül. Az idő előre haladtával egyre csak nőtt a feszültség, az AV19-nek és a Salzburgnak is a három pontra fájt a foga. Az 50. percben Darren Archibald és Nikolaus Kraus szólalkozott össze, amiért mindketten a büntetőpadra kerültek sportszerűtlen magatartásért, teljes létszámban folytatódhatott a játék. Nyolc és fél perccel a vége előtt nehéz helyzetbe került Kiss Dávid legénysége, hiszen Némethet két percre kiállították. A címvédő érezte, most kell lecsapnia, ez viszont kisebb kapkodáshoz vezetett, ami miatt nem tudta beszorítani az ellenfelet. Az idegesség Lucas Thaleren csapódott le, aki lerántotta Rymshát, viszont a játékvezető mindkettő játékost büntetéssel sújtotta, így továbbra is létszámfölényben volt a Salzburg. Németh a visszatérést követően azonnal leütközte az egyik vendéget, amiért ülhetett is vissza újabb két percre. A lelátó teljesen felháborodott az ezt megelőző percek döntései miatt, hangos füttykoncert vette kezdetét, amit elképesztő hangerővel bíró buzdítás váltott. Trevor Cheek is büntetést kapott öt perccel a vége előtt, így fél perc kettős emberhátrány várt a hazaiakra, amiért időt is kért a vendégek mestere. A bulit elhozta a Salzburg, többször is lövésig jutottak, de Horváth Dominikon egyszerűen nem lehetett átjutni, bravúrt-bravúrra halmozott. A hősies védekezésnek meglett az eredménye, kihúzta kapott gól nélkül a csapat. Sőt alig kevesebb, mint három perccel a vége előtt Benjamin Nissnert állította ki a játékvezető, így most a Volán rohamozhatott emberelőnyben. Rengeteg helyzetet dolgozott ki a fehérvári alakulat, de nemsikerült kihasználni a létszámfölényt. 15 másodperccel a vége előtt Conor Corcoran is büntetést kapott, itt volt az utolsó nagy lehetőség. Másodpercek voltak hátra, amikor Bartalis passzolt középre egy korongot, a hosszún pedig Anze Kuralt érkezett, aki nem hibázott, megnyerte a meccset a Volánnak, 3-2.

Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg 3-2 (1-1, 1-1, 1-0)

ICEHL, MET Aréna. Vezette: Christian Ofner, Elias Seewald, Muzsik Norbert, Wolfgang Puff.

Hydro Fehérvár AV19: Horváth Dominik – Archibald, Richards, Kuralt 1, Andersen (1), Campbell – Cheek, Bartalis 1 (1), Terbócs (1), Stipsicz, Messner – Erdély, Hári, Rymsha, Kiss, Stajnoch – Kulmala 1, Németh, Magosi, Varga, Horváth Donát. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Red Bull Salzburg: Tolvanen – Coe, Robertson, Nissner, Schneider, Corcoran – Raffl (1), Nienhuis, St. Denis 1, Thaler (1), Lewington – Bourke, Stephens, Baltram 1, Huber (1), Kirchebner – Schreier, Rebernig, Auer, Kraus. Vezetőedző: Manny Viveiros.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu