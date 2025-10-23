október 23., csütörtök

Jégkorong

33 perce

A legjobb formában lévő csapat látogat Székesfehérvárra

Kőkemény mérkőzés vár a Volánra péntek este. A Hydro Fehérvár AV19 a rekordbajnok Klagenfurtot fogadja 19.15 órától.

Kelemen Kornél

A Hydro Fehérvár AV19 teljesítménye hullámzó ebben az idényben. Péntek este nehéz feladat vár Kiss Dávid legénységére, hiszen az osztrák bázisú jégkorongliga (ICEHL) legjobb formában lévő együttese látogat Székesfehérvárra. A Klagenfurt nem kezdte túl jól  a bajnokságot, az első öt fordulóban háromszor is kikapott. Azóta viszont szárnyal, hiszen a legutóbbi öt fordulóban veretlen maradt, igaz kétszer is a ráadásban nyerte meg a meccset. Érdekesség, hogy mind az öt összecsapás 3-2-es KAC győzelemmel ért véget.

A Hydro Fehérvár AV19-ben eloszlanak a gólok
Forrás: Hydro Fehérvár AV19 / Facebook

A két együttes ebben az idényben egyszer már találkozott, szeptemberben a piros-fehérek 4-0-ra legyőzték a Volánt hazai pályán. Az előző idényben is a négygólos differencia volt a sláger eredmény, hiszen négy meccsől hármon is ekkora volt a különbség a felek között. 

Kevés gólt szerez a Hydro Fehérvár AV19 és a Klagenfurt

Egyik csapat sem dúskál a szerzett gólokban, a KAC eddig 29-szer, míg az AV19 23-szor vette be az ellenfelek kapuját, ezzel a bajnokság legrosszabbjai közé tartoznak ebben a kategóriában. Az ICEHL 2025-2026-os kiírásában eddig a Vorarlberg szerezte a legkevesebb gólt, szám szerint 21-et. A másik véglet pedig az Olimpija Ljubljana, amely eddig 63-szor vol eredményes. 

Ami az egyéni teljesítményt illeti, két kiemelkedően játszó játékos is erősíti a rekordbajnokot, Nicholas Eric Petersen hatszor volt eredményes, emellet kiosztott 8 gólpasszt is, amivel a bajnokság harmadik legjobbja, ami a kanadai tálázatot illeti, míg Mathias From neve mellett 4 gól és 7 assziszt áll. A fehérváriak legjobbja Anze Kuralt, aki 3 találat mellett 4-szer készített elő. 

 

 

