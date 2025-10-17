38 perce
Cápavadászatra indul a Hydro Fehérvár AV19
Legutóbb is fordulatos mérkőzést játszottak a csapatok. A Hydro Fehérvár AV19 péntek este 19.15 órától az Innsbruck otthonában lép jégre.
A Volánra kőkemény mérkőzés vár péntek este, hiszen annak az Innsbrucknak az otthonában lép pályára, amely néhány héttel ezelőtt Székesfehérváron is majdnem megszorongatta. A két együttes szeptember 20-án találkozott, amikor hat perc után úgy tűnt, hogy könnyed Hydro Fehérvár AV19 győzelem születik, hiszen Hári János, Erdély Csanád és Anze Kuralt góljával 3-0-ra vezetett. A Cápák nem adták könnyen a bőrüket, a második etap közepére már ki is egyenlítettek, 3-3. Kiss Dávid legénysége végül 5-4-re megnyerte a találkozót, emellett tanulságként is leszűrhette, hogy akármekkora is a különbség, ez a cápa bármikor visszaharap.
A Hydro Fehérvár AV19 és az Innsbruck is fontos győzelmet aratott
Mindkét csapat diadalmaskodott az előző fordulóban és mindkettő meghökkentő győzelmet aratott. A Volán a címvédő Red Bull Salzburgot verte meg egy utolsó pillanatos góllal, míg az Innsbruck a szezont kiválóan kezdő és listavezető Olimpija Ljubljana otthonában nyert 7-6-ra.
Utolsó másodperces bomba, a Fehérvár AV19 legyűrte a címvédő Red Bull Salzburgot
Az osztrákok legeredményesebb játékosa Steven Owre, aki eddig 4 gólt szerzett, emellett kiosztott 5 gólpasszt is. A Fejér vármegyeiek szurkolói alaposan megjegyezhették a nevét, hiszen a szeptemberi egymás elleni meccsen kétszer is bevette Rasmus Reijola kapuját.
A Volán péntek este cápavadászatra készül.