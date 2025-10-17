Cápavadászatra indul a Hydro Fehérvár AV19

A Volánra kőkemény mérkőzés vár péntek este, hiszen annak az Innsbrucknak az otthonában lép pályára, amely néhány héttel ezelőtt Székesfehérváron is majdnem megszorongatta. A két együttes szeptember 20-án találkozott, amikor hat perc után úgy tűnt, hogy könnyed Hydro Fehérvár AV19 győzelem születik, hiszen Hári János, Erdély Csanád és Anze Kuralt góljával 3-0-ra vezetett. A Cápák nem adták könnyen a bőrüket, a második etap közepére már ki is egyenlítettek, 3-3. Kiss Dávid legénysége végül 5-4-re megnyerte a találkozót, emellett tanulságként is leszűrhette, hogy akármekkora is a különbség, ez a cápa bármikor visszaharap.

Anze Kuralt az Innsbruck és a Salzburg ellen is fontos gót szerzett a Hydro Fehérvár AV19

Fotó: Nagy Norbert

A Hydro Fehérvár AV19 és az Innsbruck is fontos győzelmet aratott

Mindkét csapat diadalmaskodott az előző fordulóban és mindkettő meghökkentő győzelmet aratott. A Volán a címvédő Red Bull Salzburgot verte meg egy utolsó pillanatos góllal, míg az Innsbruck a szezont kiválóan kezdő és listavezető Olimpija Ljubljana otthonában nyert 7-6-ra.