1 órája
FC Főnix: Újratervezés indul!
A 9. fordulóra készülődnek a csapatok Fejér vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó együttesek vezetőit, trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra.
2025. október 18., szombat, 14:30
Ercsi Kinizsi (6.) – Móri SE (11.)
Hargitai László az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - A mérkőzés előtt aláírtam volna a döntetlent, viszont a játék képe alapján - ahhoz képest, hogy rosszul kezdtük a találkozót, utána uraltuk végig a meccset, és viszonylag jó játékkal nyertünk. Nagyon nagy helyzete nem volt a Kápolnásnyéknek, egy-két lehetőségüket kihagyták, mi, pedig amit lehetett azt berúgtuk. A Mór ellen hazai pályán szeretnénk a legjobb eredményt elérni, várjuk a Mórt, úgy néz ki, hogy két rangadó után egy harmadik vár ránk, és reményeim szerint megnehezíthetjük vendégeink dolgát. Lekopogom, teljes a keret, nincsenek sérültjeink, egyedül Bodnaruk Gyima játékára nem számíthatok.
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (3.) – KK Grain KFT.-Mezőfalva (15.)
Dukon Béla a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Az utóbbi két mérkőzésen voltak sérüléssel bajlódó kulcsjátékosaink, akiket nem sikerült pótolni, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ráadásul idegenben, Sárosdon rúgtunk négy gólt, és nem tudtunk nyerni, a tetejébe pedig három pontrúgásból talált be ellenfelünk. Ez a találkozó simán hozható lett volna, a rúgott gólok számával elégedett vagyok, de három egyről nem lehet kikapni! Elkerülhető találatokat kaptunk, benne vagyunk egy olyan spirálban, hogy csupa negatívum jön velünk szembe. Remélem, hogy kimászunk ebből! Nincs egyelőre különösebb gond, hiszen a riválisok is bukdácsolnak, számunkra az a legfontosabb, hogy a soron következő összecsapáson önbizalmat, és szép győzelmet szerezzünk. A sérültjeink kezdenek felépülni, talán a jövő héten már az a csapat szerepelni, amelyet elvárnék. Papucsek Barna és Héger Bálint fognak hiányozni a Mezőfalva ellen, de nélkülük is meg kell oldanunk a feladatot.
2025. október 19., vasárnap, 14:30
Lajoskomárom (7.) - Ikarus-Maroshegy (4.)
Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Kényelmes mérkőzés játszottunk a Videoton Baráti Kör ellen, főként védekeztek a házigazdák, mi pedig jó időben, jókor rúgtuk a gólokat, és lényegében végig uraltuk a meccset. Bízom benne, hogy jó mérkőzés játszunk az Ikarusszal, ellentétben az előző idényben ellenük játszott találkozókkal, és itthon tudjuk tartani mindhárom pontot. Nem mi vagyunk az esélyesek, jó csapata van Szarka Martin kollégámnak, nálunk többen sérüléssel küszködnek, de igyekezni fogunk. Azok, akik a pályán lesznek viszont jó hozzáállással, és jó mentalitással a fognak pályára lépni.
Enying (14.) – Adony VSK (8.)
Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Az elmúlt fordulókban nagyon kevés hiányzott az első győzelmünk megszerzéséhez. Mezőfalván és a Videoton BK ellen is megszereztük a vezetést, de nem sikerült megtartani előnyünket, és az ellenfelek nagyobb akaratának köszönhetően végül mindkét esetben vereséggel felérő döntetlennel zártunk. Kellőképpen frusztrálta ez a csapatot s emiatt több hangsúlyt fektettünk a mentális felkészülésre is. Nagyon nehéz helyzetben voltunk az Ikarusnál, mert mindkét aktívan játszó kapusunk megsérült a hét folyamán. Végül egyikük vállalta a játékot, de nem rajta ment el a mérkőzés. Egyszerűen nem működött a középpályánk és a védekezés során is hibát hibára halmoztunk. Tetézte bajainkat, hogy a kevés ziccerünket sem tudtuk hatékonyan kihasználni, pedig rúghattunk volna néhány gólt mi is. Nem igazán tudnék kiemelni senkit, akinek a játékával elégedettek lehettünk volna. Hétvégén az Adonyt fogadjuk, szeretnénk végre jó játékkal előrukkolni. Úgy tűnik, teljes csapattal tudunk készülni, de persze mindez kevés lesz, ha a mentális állapotot nem sikerül addigra rendeznünk. Nagyon nehéz, küzdelmes mérkőzésre számítok, kevés találattal, szűk, de remélhetőleg hazai győzelemmel a végén.
Martonvásár (2.) – Melde KFT. Kápolnásnyék (10.)
Gálvölgyi István a Martonvásár edzője: - Adonyban úgy gondolom 30 percig nem játszottunk rosszul, rendben volt minden, csupán a gól hiányzott. Sajnos a helyzeteket kihagytuk, büntetőt is hibáztunk, ezt követően egy kicsit elbizonytalanodtunk, és az első félidő végén a hazaiak szinte a semmiből betaláltak. A szünet után próbáltunk frissíteni, de hiába volt nagy a labdabirtoklásunk, és javarészt az Adony térfelén pattogott a labda, mégis tompának éreztem a társaságot. Bíztunk abban Trizna Tamás kollégámmal, hogy ki tudunk egyenlíteni, benne is volt a levegőben, ám nem jött össze, mert nem voltunk elég élesek. Csak gratulálni tudok azt Adony csapatának, mindent jól csináltak, elrontották a játékunkat, kizárólag magunknak köszönhetjük, hogy nem szereztünk pontot, pontokat az adonyi katlanban. Láttam két hete vasárnapi ellenfelünket, a Kápolnásnyéket, akkor szebbik arcukat mutatták a Mór ellen, nagyon fegyelmezetten, akaratosan játszottak, a helyzeteiket értékesítve bravúrt értek el. Úgy veszem észre leendő ellenfelünk tud kirívóan jól játszani, de előfordultak náluk meglepő vereségek is. Ismerjük őket, jó játékosok alkotják a keretüket, kellemetlen csapat, és ráadásul az egyik mumusunk, mert mióta a Martonvásár irányítjuk még nem sikerült legyőzni őket. Idén játszottunk velük a kupában, akkor jobban néztünk ki, de 11-esből elért góllal ők bizonyultak jobbnak. Nehéz mérkőzésre számítunk, ám nagyon bízom abban, hogyha már úgy alakult, hogy megszakadt a veretlenségi sorozatunk, ez jókor jött, mindenki időben felébred, és többet kell beletennünk a hétvégébe, és akkor sikeresek lehetünk. Patkós Kevin begyűjtötte ötödik sárga lapját, rá biztosan nem számíthatunk, valamint Dudás Márton munkahelyi elfoglaltsága miatt nem segíthet bennünket.
FC Főnix (12.) – Sárosd (9.)
Pavlik József az FC Főnix vezetőedzője: - Egymás után három mérkőzést veszítettünk el, úgy döntött a klubvezetés, hogy megköszöni Balogh Zoltán eddigi vezetőedző munkáját, további sok sikert kívánva neki, és újra én fogom irányítani a csapatot. Legutóbb Sárbogárdon az első félidő nem nézett ki rosszul, annak ellenére, hogy négy egyre vezetett a hazai csapat, zsinórban szerencsétlen gólokat kaptunk, de a Sárbogárd teljesen megérdemelten nyert. A helyzetkihasználás kérdése továbbra is komoly problémát jelent, Sárbogárdon az első félidőben Pápai Kristófnak és Galovics Péternek voltak lehetőségeik, de ezek egész egyszerűen kimaradtak. Rendbe kell tennünk a házunk táját, konszolidálni kell a jelenlegi helyzetet, nagyon sok problémával küzdünk. Azt nem lehet megengedni, még az amatőr futballban sem, hogy valaki, ha úgy kívánja kedve, akkor kihagyjon mérkőzést, mert minden körülmények között rendelkezésére kell, hogy álljon a csapatnak. Ezek alapján teljes koncepcióváltásra lehet számítani nálunk! Adtunk magunknak kettő-három évet, hogy az alapoktól kezdve elinduljunk, ezt a tulajdonosok teljes mértékben támogatják. Tesszük a dolgunkat a bajnokságból ősszel hátralevő fordulókban, de csak azokkal az emberekkel vagyok hajlandó dolgozni, akik ezt komolyan veszik.
Csór Truck-Trailer (5.) – Videoton Baráti Kör (13.)
Vajda Gusztáv a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Vasárnapi ellenfelünk, a Mezőfalva szimpatikus csapat volt, akik próbáltak futballozni, ám a képességek eldöntötték a mérkőzést. Azt játszottuk, amit egy ilyen csapat ellen kell, komolyan vettük a találkozót, és ezért a hozzáállásért dicséret illeti a fiúkat. A Videoton Baráti Kör csapatában több olyan játékos is szerepel, akik a játékosaim voltak korábban, nem ismeretlenek számomra. Kontra focit játszanak, nekünk erre nagyon figyelnünk kell, ám mindenképpen itthon tartanánk a három pontot. Mi vagyunk az esélyesek, és ezt szeretnénk a pályán is érvényesíteni. Mindenki egészséges, és a legerősebb összeállításban léphetünk pályára.
Szabadnapos: Sárbogárd SE (1.).