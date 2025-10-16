FC Főnix: Újratervezés indul!

2025. október 18., szombat, 14:30

Ercsi Kinizsi (6.) – Móri SE (11.)

Hargitai László az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - A mérkőzés előtt aláírtam volna a döntetlent, viszont a játék képe alapján - ahhoz képest, hogy rosszul kezdtük a találkozót, utána uraltuk végig a meccset, és viszonylag jó játékkal nyertünk. Nagyon nagy helyzete nem volt a Kápolnásnyéknek, egy-két lehetőségüket kihagyták, mi, pedig amit lehetett azt berúgtuk. A Mór ellen hazai pályán szeretnénk a legjobb eredményt elérni, várjuk a Mórt, úgy néz ki, hogy két rangadó után egy harmadik vár ránk, és reményeim szerint megnehezíthetjük vendégeink dolgát. Lekopogom, teljes a keret, nincsenek sérültjeink, egyedül Bodnaruk Gyima játékára nem számíthatok.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (3.) – KK Grain KFT.-Mezőfalva (15.)

Dukon Béla a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Az utóbbi két mérkőzésen voltak sérüléssel bajlódó kulcsjátékosaink, akiket nem sikerült pótolni, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ráadásul idegenben, Sárosdon rúgtunk négy gólt, és nem tudtunk nyerni, a tetejébe pedig három pontrúgásból talált be ellenfelünk. Ez a találkozó simán hozható lett volna, a rúgott gólok számával elégedett vagyok, de három egyről nem lehet kikapni! Elkerülhető találatokat kaptunk, benne vagyunk egy olyan spirálban, hogy csupa negatívum jön velünk szembe. Remélem, hogy kimászunk ebből! Nincs egyelőre különösebb gond, hiszen a riválisok is bukdácsolnak, számunkra az a legfontosabb, hogy a soron következő összecsapáson önbizalmat, és szép győzelmet szerezzünk. A sérültjeink kezdenek felépülni, talán a jövő héten már az a csapat szerepelni, amelyet elvárnék. Papucsek Barna és Héger Bálint fognak hiányozni a Mezőfalva ellen, de nélkülük is meg kell oldanunk a feladatot.

2025. október 19., vasárnap, 14:30

Lajoskomárom (7.) - Ikarus-Maroshegy (4.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Kényelmes mérkőzés játszottunk a Videoton Baráti Kör ellen, főként védekeztek a házigazdák, mi pedig jó időben, jókor rúgtuk a gólokat, és lényegében végig uraltuk a meccset. Bízom benne, hogy jó mérkőzés játszunk az Ikarusszal, ellentétben az előző idényben ellenük játszott találkozókkal, és itthon tudjuk tartani mindhárom pontot. Nem mi vagyunk az esélyesek, jó csapata van Szarka Martin kollégámnak, nálunk többen sérüléssel küszködnek, de igyekezni fogunk. Azok, akik a pályán lesznek viszont jó hozzáállással, és jó mentalitással a fognak pályára lépni.