DRS Zóna

1 órája

Folytatódhat Verstappen számára győzelmi széria? – videó

A Max Verstappen úgy néz ki feltámadt a szezon második felére, így akár komoly kihívója is lehet a McLareneknek a bajnokság hajrájára. A DRS Zóna újabb adásában Kelemen Kornél és Szabó Zsolt beszéli ki az F1 világának történéseit a Szingapúri Nagydíj futama előtt.

A villanyfényes Szingapúri Nagydíj következik a hétvégén, amely 2008 óta íródó története során számos felejthetetlen futamot eredményezett az évek során az F1-ben. Elég csak a 2017-es, vagy 2010-es futamra gondolni. Előbbi a rajt utáni káoszról, utóbbi Fernando Alonso és Sebastian Vettel csatájáról maradt emlékezetes, melyből a spanyol jött ki győztesen. A 2025-ös futamon leginkább az lesz a kérdés, Max Verstappen tudja-e tovább folytatni elképesztő győzelmi sorozatát, ameivel beérheti a McLaren, Lando Norris és Oscar Piastri alkotta kettősét. 

Többek között ezt is megvitatja Kelemen Kornél és Szabó Zsolt a DRS Zóna podcast legújabb adásában.

 

