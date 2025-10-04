Folytatódhat Verstappen számára győzelmi széria? – videó

A villanyfényes Szingapúri Nagydíj következik a hétvégén, amely 2008 óta íródó története során számos felejthetetlen futamot eredményezett az évek során az F1-ben. Elég csak a 2017-es, vagy 2010-es futamra gondolni. Előbbi a rajt utáni káoszról, utóbbi Fernando Alonso és Sebastian Vettel csatájáról maradt emlékezetes, melyből a spanyol jött ki győztesen. A 2025-ös futamon leginkább az lesz a kérdés, Max Verstappen tudja-e tovább folytatni elképesztő győzelmi sorozatát, ameivel beérheti a McLaren, Lando Norris és Oscar Piastri alkotta kettősét.

Verstappen megszerezheti újabb F1 világbajnoki címét?

Fotó: motorsport.hu

Többek között ezt is megvitatja Kelemen Kornél és Szabó Zsolt a DRS Zóna podcast legújabb adásában.