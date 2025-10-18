Mennyire feszül egymásnak a két McLaren pilóta?

A DRS Zóna Podcast legújabb adásában Szabó Zsolt vendége Soós Anna volt. Anna a TikTok-on gyárt F1-es videókat. 2020-ban kezdte el aktívan követni a száguldó cirkuszt, emellett más autós szakágakat is figyelemmel követ. A műsorban szóba került a vb-címért zajló küzdelem, amelyben a felek kitárgyalták, hogy ha valaki képes legyőzni a két McLarent, az Max Verstappen.

Óriási a harc az F1-es bajnoki címért.

Fotó: Szabó Zsolt

Nem minden F1-et követő nő "fangirl"

Az adásban szóba került, hogy az elmúlt években rohamos rohamosan növekedett az F1 rajongók száma, feltűnően sok fiatal lány kedvelte meg a sportágat. Emiatt a száguldó cirkusz régi motoros kedvelői kissé gúnyosan rájuk aggatták a "fangirl" megnevezést. Anna kiemelte, nem minden F1 kedvelő nő fangirl, akik csak a helyes pilóták miatt követik a versenyeket. Ő maga nagy szerelmese a szlalom versenyeknek is, van amikor hajnalban kel, hogy útra kelljen egy ilyen esemény miatt.