Ezúttal is a harmadik negyedben játszott az Alba Fehérvár

Az Alba Fehérvár kosarasainak mindenképp a javítás lebeghetett a szemeik előtt az SZTE-Szedeák elleni idegenbeli mérkőzésen, hiszen az elmúlt két fordulóban egyaránt vereséggel hagyták el a parkettet. Nagyobb meglepetés volt az, hogy az újonc Kaposvár 117-110-es győzelmet aratott Székesfehérváron, de az sem volt várható, hogy az Atomerőmű SE Paks otthonában 94-87-re kikapnak a fiúk. A szegediek sem ígérkeztek egyszerű falatnak, de az önbizalom növelés miatt rendkívül fontos volt a siker.

A találkozó első felvonásában hol az Alba Fehérvár, hol a házigazda Szeged vezetett, amely öt ponttal is el tudott húzni 20-15-nél, azonban erre a fehérváriaknak is volt válasza még a negyed vége előtt, 22-23. A pihenő után ismét a szegediek jöttek jobban vissza a parkettre, a kezükben tartották az előnyt, 32-30-ig nem is vezetett a játékrészben az Alba, amely ekkor bár egy 0-5-ös szakasszal fordított, de innentől a nagyszünetig már egy pontot sem szerzett, 41-35.

A fordulás után egy darabig még tartotta magát a Szedeák, 52-46-ra is vezetett a házigazda, de ekkor beindult az Alba-henger, és előbb sikerült az egyenlítés, majd a fordítás is. Vojvoda Dávidék szokásukhoz híven a harmadik negyedben meg is próbálták lezárni az érdemi kérdéseket és tíz pontot tettek a két csapat közé a dudaszóig, 60-70. A záró játékrészben aztán már nem volt kérdés, az Alba végig vezetett és az előnyét is növelte, így magabiztos győzelmet aratott, 76-90.

A mérkőzés legeredményesebb játékosa Isaiah Bigelow volt, aki 22 pontja mellé szedett 4 lepattanót és kiosztott 1 asszisztot is, de érdemes megemlíteni három szegedit is. Djordje Drenovac 22 pontig 1 lepattanóig és 2 asszisztig jutott, míg Cseh Botond dupla duplát ért el 12 pontjával és 11 lepattanójával, akárcsak Kerpel-Fronius Gáspár, aki 12 pontja mellé szedett 11 lepattanót is.

Az Alba Fehérvár legközelebb november 1-jén lép majd pályára, a Budapest Honvédot fogadja 16 órától az Alba Regia Sportcsarnokban.

Férfi kosárlabda NB I/A, 5. fordukó

SZTE-Szedeák–Alba Fehérvár 76-90 (22-23, 23-17, 15-30, 16-20)