Kivégzést rendezett a címvédő Székesfehérváron

A második harmadot is egy gyergyói gól nyitotta, Bodó Christopher növelte négyre a különbséget a játékrész hetedik percében, de erre mindössze 13 másodperc alatt Jarulin Tigran révén válsazolt a DAB, 1-4. Az utolsó öt percre fordulva az egyértelmű fölényben játszó vendégek ismét beköszöntek, Matias Haaranen volt eredményes, 1-5.

Az utolsó húsz percben a Gyergyói HK úgy lendült játékba, mintha 0-0-s eredményt mutatna az eredményjelző. A mérkőzés harmadik találatát jegyző Császárnak csupán 25 másodperc kellett ahhoz, hogy betaláljon, majd Fejes Nándor is beköszönt, ezzel már hatra növelve a különbséget, 1-7. Ezzel még nem ért véget a műsor, Bodó, Fejes és Haaranen is megszerezte második gólját, valamint Dallas Gerards is betalált, míg hazai oldalon Jarulin köszönt be ismét, ezzel beállítva a végeredményt, 2-11.

Vasárnap bizakodhatnak a javításban

A Dunaújvárosi Acélbikák zsinórban második mérkőzésüket veszítették el az Erste Ligában, így visszacsúsztak a nyolcadik helyre, csupán azért nem az utolsók, mert nem rég legyőzték a DEAC-ot hosszabbítás után. A Fejér vármegyei együttes vasárnap pont a hajdúságiakat fogadja ideiglenes otthonában, 14.30 órától az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban, ahol akár a javításban is reménykedhet a gárda.

Jégkorong, Erste Liga

Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK 2-11 (0-3, 1-2, 1-6)

Székesfehérvár, Ifj. Ocskay Gbor Jégcsarnok