1 órája
Kivégzést rendezett a címvédő Székesfehérváron
Elmaradt a bravúr a címvédő ellen. A Dunaújvárosi Acélbikák 11-2-re kikapott a Gyergyói HK ellen a jégkorong Erste Liga pénteki játéknapján.
Eddig hozott szerencsét a székesfehérvári vendégszereplés a Dunaújvárosi Acélbikák számára. Az újvárosi együttes a hétvégi két „hazai" mérkőzését kivételesen az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban játssza, amely közül az elsőn, péntek este az Erste Liga címvédőjét, a Gyergyói HK-t fogadta. A vendégek sok esélyt nem adtak ellenfelüknek.
Az Erste Liga pénteki játéknapján alulmaradt a Dunaújváros
Szép szeptemberi emlékekkel térhetett vissza Székesfehérvárra a Gyergyói HK, hiszen bő két héttel ezelőtt a FEHA19 ellen magabiztos, 6-1-es győzelmet aratott a címvédő. Az újvárosiaknak ennyire nem voltak szép emlékeik, hiszen szeptember 28-án 5-2-re kikaptak a fehérváriaktól és most sem indult számukra biztatóan az összecsapás, hiszen mindössze 4:35 perc alatt hármat rámoltak a vendégek, sorban Ambrus Gergő, Owen Williams és Császár Hunor voltak eredményesek, 0-3. Bár próbálkoztak az acélbikák, a szépítés nem jött össze a szünet előtt.
A régi hősökhöz méltó derbit játszott a FEHA19 és a DAB (galéria)
A második harmadot is egy gyergyói gól nyitotta, Bodó Christopher növelte négyre a különbséget a játékrész hetedik percében, de erre mindössze 13 másodperc alatt Jarulin Tigran révén válsazolt a DAB, 1-4. Az utolsó öt percre fordulva az egyértelmű fölényben játszó vendégek ismét beköszöntek, Matias Haaranen volt eredményes, 1-5.
Az utolsó húsz percben a Gyergyói HK úgy lendült játékba, mintha 0-0-s eredményt mutatna az eredményjelző. A mérkőzés harmadik találatát jegyző Császárnak csupán 25 másodperc kellett ahhoz, hogy betaláljon, majd Fejes Nándor is beköszönt, ezzel már hatra növelve a különbséget, 1-7. Ezzel még nem ért véget a műsor, Bodó, Fejes és Haaranen is megszerezte második gólját, valamint Dallas Gerards is betalált, míg hazai oldalon Jarulin köszönt be ismét, ezzel beállítva a végeredményt, 2-11.
Vasárnap bizakodhatnak a javításban
A Dunaújvárosi Acélbikák zsinórban második mérkőzésüket veszítették el az Erste Ligában, így visszacsúsztak a nyolcadik helyre, csupán azért nem az utolsók, mert nem rég legyőzték a DEAC-ot hosszabbítás után. A Fejér vármegyei együttes vasárnap pont a hajdúságiakat fogadja ideiglenes otthonában, 14.30 órától az ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban, ahol akár a javításban is reménykedhet a gárda.
Jégkorong, Erste Liga
Dunaújvárosi Acélbikák–Gyergyói HK 2-11 (0-3, 1-2, 1-6)
Székesfehérvár, Ifj. Ocskay Gbor Jégcsarnok
Dunaújvárosi Acélbikák: Szücs – Kudin, Vuoksiala, Jarulin 2, Zorin (1), Askarov (2) – Szécsi, Balázsi, Djumic, Pinczés, Cseh – Murgic, Bánki, Lawson, Subotic, Keresztes – Strenk, Kuminka, Csémi. Vezetőedző: Hetler Ádám.
Gyergyói Hoki Klub: Rinne – Haaranen 2 (2), Williams 1 (1), Bodó 2 (2), Csiszár 2 (1), Vincze (2) – Fejes 2, Molnár, Orban (4), Gerads 1, Sárpátki (1) – Imre, Sándor (1), Ambrus 1, Tranca (1), Vayrynen – Salamon, Sándor-Székely, Csiszer, Szigeti (1). Vezetőedző: Juurikkala, Markus Sakari.
Kapura lövések: 17-41
Emberelőnyök: 2/0, ill. 5/3.