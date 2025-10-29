50 perce
Egy kis faluból a világ elitjébe jutott az e-sportoló
A mai napig akadnak olyan történetek, amikor egy kis faluból indulva valaki a világ elitjébe jut. Ilyen Jobban Tibor is, aki már megmutathatta tehetségét a világ legjobb e-sportolói között is és célja, hogy még tovább fejlődjön.
Külföldön is bizonyíthatta már tehetségét Jobban Tibor
Forrás: Fortuna Esports
A mai világban a hagyományos sportok mellett már óriási teret hódít a világ számos pontján az e-sport. Hazánkban még talán egy kicsit gyerekcipőben jár, azonban már így is vannak olyan e-sportolóink, akik a nemzetközi ajtókon kopogtatnak. A legfrissebb adatok szerint 737 lelket számláló Igar Község egyik lakója, az Igar-Vámszőlőhegyen élő Jobban Tibor is ilyen, aki a League of Legends játékban éri el sikereit. A LoL egy csapatjáték, ahol öt játékosból álló együttesek küzdenek egymás ellen. Minden játékos egy egyedi képességekkel rendelkező karaktert irányít, és a cél az, hogy közösen elpusztítsák az ellenfél fő bázisát. Határozottan kijelenthetjük: egy igazi stratégiai játékról van szó.
Kitartás kellett ahhoz, hogy e-sportoló legyen
Jobban Tibor, azaz játékosnevén „_blueboar_" 2014 óta játszik a League of Legends-szel és elmondása szerint az ilyen, stratégiai jellegű játékok mindig jobban bejöttek neki, mint a lövöldözős, úgymond FPS játékok.
– A 2014-es világbajnokság volt az első amit követtem, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy komolyabban is lehet ezt venni, mint egy hobbit. 2019-ben aztán részt vettem az „Afterglow Esports" nevű magyar egyesület utánpótlásnvelő programjában, így őket tekintem a nevelőegyesületemnek. Jelenleg is ezzel foglalkoznak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen külön felvehető órák formájában – meséli Tibor, aki hozzáteszi, ezzel az egyesülettel játszotta az első Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságait, ami a magyar játékosoknak egy ugródeszka a profi karrier felé.
A 20 esztendős e-sportoló a hazai mezőny legjobb csapataiban bizonyíthatott, játszott a szombathelyi Illés Akadémia és a Budapest Honvéd színeiben is. 2024-ben aztán külföldre igazolt, az arab másodosztályban próbált szerencsét.
– A 3bl esports nevű egyiptomi csapathoz kerültem, itt azonban nem sikerült kiemelkedő helyezést elérni. Emiatt váltottam a következő átigazolási időszakban és a szlovén Diamant Esportshoz igazoltam, akikkel a Balkán Liga alapszakaszában az ötödik helyen zártunk. Ezután érkezett a nagy megkeresés Szerbia egyik legnagyobb múltú sportegyesületétől, a Crvena zvezdától, amit egyből el is fogadtam. Itt egyértelmű elvárás volt a bajnokság megnyerése, és a klubrivális Partizan legyőzése. Ezt az akadályt sikeresen is vettük, és az Emea Masters nevű versenysorozatba is kvalifikáltuk magunkat a főtáblára a bajnoki cím elhódításával. Ez gyakorlatilag hasonló, mint futballban a Bajnokok Ligája, Európa legjobb csapataival – foglalja össze az elmúlt időszak sikereit Jobban Tibor.
A „Bajnokok Ligájában" aztán nem jutottak a rájátszásba, de ahogy mondja, eddigi karrierje legjobb eredményének tartja, hiszen lehetősége adódott arra, hogy Európa legjobb nevei és csapatai ellen játszhasson, akik a hagyományos sportokban is ott vannak. Ha esetleg valaki közelebbről is megnézné milyen a League of Legends az alábbi videóban megtekintheti Jobban Tiborék egyik mérkőzését.
Így kerülhet külföldre egy magyar e-sportoló
A futballból vagy éppen a kézilabdából kiindulva – de más sportokat is említhetnénk – játékosmegfigyelők tömkelege dolgozik azért, hogy megtalálják a legjobbakat a különböző csapatok számára. Nincs ez másképp az e-sportban sem, mint azt Jobban Tibortól megtudtuk.
– Legtöbbször játékosmegfigyelők visszajelzései alapján válogatják a játékosokat, akárcsak a többi sportban, viszont kevés olyan magyar játékos van, aki ténylegesen ki tud törni és megélhetési szinten tud játszani. Engem az a szerencsés helyzet ért, hogy megkeresett a Rabona Sports nevű szlovén sportügynökség, és rajtuk keresztül, az ő kapcsolataik alapján kaptam lehetőséget próbajátékra több helyen is. A mostani helyzetben játékosügynök nélkül külföldön gyakorlatilag esélytelen bármilyen együttesbe is bekerülni ismerettség nélkül, magyarként, mivel a magyar versenyek nem adnak elég hírnevet ahhoz, hogy kiemeljenek téged innen – összegezte a magyar LoL játékosok jelenlegi helyzetét Tibor.
A sikersztori onnan indult, hogy a Crvena zvezda még 2025 elején bejelentette, szerződtette a világbajnokságot is megjárt lengyel Oskar „Selfmade" Bodereket, azonban ő végül nem tudott a szerb csapat színeiben játszani.
– A Crvena zvezda menedzserét én már korábbról ismertem, mert a szlovén csapatomnál együtt dolgoztunk, aztán az év elején egyszer csak megkeresett, hogy lenne egy egyszeri lehetősége, mivel egy 20 év alatti fiatal játékost kerestek, aki Oskartól tudna tanulni. Én ezt gondolkodás nélkül elfogadtam annak ellenére is, hogy tudtam mekkora elvárások lesznek a szerb szurkolóktól, mivel egy olyan játékost helyettesítek, aki a pozícióján nem, hogy kiemelkedően jó, hanem a legjobb. Hatalmas szerencsém is volt, de mivel a bajnokságban megálltam a helyem, így sikeresen vettem az ezzel járó akadályokat – meséli a sikerét Tibor.
A vármegyénkben élő e-sportoló most új csapatot keres, több nagy nevű csapattal is kapcsolatban van. Mint mondja, sokat tanult az előző nemzetközi szerepléséből, így kicsit könnyebb az, hogy új egyesületet találjon a meglévő eredményeivel, de még a jövő zenéje az, hogy januárban hol kezdi meg a szezont, de az biztos, hogy egy topcsapatban szeretne visszatérni.
Ilyen a megítélése ma Magyarországon az e-sportnak
Sokan talán a mai napig kicsit furcsán néznek arra, aki azt mondja, hogy e-sporttal foglalkozik, olyanok is vannak nagy számban, akik nem fogadják el azt, hogy ez a műfaj is sportnak számít. Külföldön ennek már nagyobb hagyománya van, manapság itthon még mindig csak gyerekcipőben jár ez a dolog.
– Most fektetik le az e-sport alapjait. Jelenleg tudomásom szerint nincs olyan magyar egyesület, ahol megélhetési szinten tudnának játszani a játékosok, így inkább hobbiként tekintenek erre, mint komolyabb megmérettetésre. Ennek ellenére az elmúlt években több nagynevű cég is elkezdte támogatni a magyar versenyeket, így lehet, hogy 3-4 éven belül sikerül arra a szintre jutnia a magyar kluboknak, hogy felvegyék a versenyt a régió legjobbjaival játéktudás és fizetés szempontjából is – véli Tibor.
Abban az e-sportoló is megerősített minket, hogy benne van a magyarokban az a sztereotípia, hogy mivel fizikai megterhelést ez nem igényel, csak szellemit, így az e-sport nem számít sportnak.
– Szerintem ez nem teljesen igaz, mivel például a sakk is sportnak számít, és ha megnézzük Magnus Carlsen példáját, akit jelenleg a világ legjobb sakkozói között tartanak számon, ő is a Team Liquid nevű holland e-sport egyesület játékosa. Ezek mellett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nemrégiben ismerte el az e-sportot, mint sportágat, 2027-ben pedig már az első olimpiát is megrendezik belőle. Szerintem lassan, de biztosan sikerül lemosni magáról a sztereotípiákat az e-sportnak – vázolta fel a lehetséges jövőt Tibor.
Nem számít az, hogy ki honnan jön
Ahogy azt már említettük, Jobban Tibor egy kis faluban, Igar-Vámszőlőhegyen él, Fejér vármegye déli részén, innen érte el a korábban említett sikereit. Úgy véli, nem számít az, hogy ki honnan jön.
– Teljesen mindegy, hogy honnan, milyen kis közegből jössz és honnan kell kitörnöd. Ha kitartó vagy, sok energiát teszel abba, amit szeretsz csinálni és még alázatos is vagy az emberekkel szemben, akkor biztos, hogy sikeres leszel benne, bármit is csinálj. Legyen szó itt sportról, munkáról vagy hobbiról. Én annak a híve vagyok, hogy a legtöbb esetben a kemény munka, amit belefektetsz valamibe az többet ér, mint a tehetség – osztotta meg véleményét Jobban Tibor.
A családja már az elejétől kezdve támogatta mindenben _blueboar_-t, és segítették, hogy elérje a sikereit.
– Nyilván, most már jobban örülnek, hogy külföldön játszok és ezzel pénzt is keresek, de akkor sem álltak máshogy a dologhoz, amikor itthoni csapatoknál voltam – zárta gondolatait Jobban Tibor.