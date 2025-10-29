Egy kis faluból a világ elitjébe jutott az e-sportoló

A mai világban a hagyományos sportok mellett már óriási teret hódít a világ számos pontján az e-sport. Hazánkban még talán egy kicsit gyerekcipőben jár, azonban már így is vannak olyan e-sportolóink, akik a nemzetközi ajtókon kopogtatnak. A legfrissebb adatok szerint 737 lelket számláló Igar Község egyik lakója, az Igar-Vámszőlőhegyen élő Jobban Tibor is ilyen, aki a League of Legends játékban éri el sikereit. A LoL egy csapatjáték, ahol öt játékosból álló együttesek küzdenek egymás ellen. Minden játékos egy egyedi képességekkel rendelkező karaktert irányít, és a cél az, hogy közösen elpusztítsák az ellenfél fő bázisát. Határozottan kijelenthetjük: egy igazi stratégiai játékról van szó.

Jobban Tibor már hosszú évek óta ott van a legjobb magyar e-sportolók között

Forrás: MTK

Kitartás kellett ahhoz, hogy e-sportoló legyen

Jobban Tibor, azaz játékosnevén „_blueboar_" 2014 óta játszik a League of Legends-szel és elmondása szerint az ilyen, stratégiai jellegű játékok mindig jobban bejöttek neki, mint a lövöldözős, úgymond FPS játékok.

– A 2014-es világbajnokság volt az első amit követtem, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy komolyabban is lehet ezt venni, mint egy hobbit. 2019-ben aztán részt vettem az „Afterglow Esports" nevű magyar egyesület utánpótlásnvelő programjában, így őket tekintem a nevelőegyesületemnek. Jelenleg is ezzel foglalkoznak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen külön felvehető órák formájában – meséli Tibor, aki hozzáteszi, ezzel az egyesülettel játszotta az első Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságait, ami a magyar játékosoknak egy ugródeszka a profi karrier felé.

A 20 esztendős e-sportoló a hazai mezőny legjobb csapataiban bizonyíthatott, játszott a szombathelyi Illés Akadémia és a Budapest Honvéd színeiben is. 2024-ben aztán külföldre igazolt, az arab másodosztályban próbált szerencsét.

– A 3bl esports nevű egyiptomi csapathoz kerültem, itt azonban nem sikerült kiemelkedő helyezést elérni. Emiatt váltottam a következő átigazolási időszakban és a szlovén Diamant Esportshoz igazoltam, akikkel a Balkán Liga alapszakaszában az ötödik helyen zártunk. Ezután érkezett a nagy megkeresés Szerbia egyik legnagyobb múltú sportegyesületétől, a Crvena zvezdától, amit egyből el is fogadtam. Itt egyértelmű elvárás volt a bajnokság megnyerése, és a klubrivális Partizan legyőzése. Ezt az akadályt sikeresen is vettük, és az Emea Masters nevű versenysorozatba is kvalifikáltuk magunkat a főtáblára a bajnoki cím elhódításával. Ez gyakorlatilag hasonló, mint futballban a Bajnokok Ligája, Európa legjobb csapataival – foglalja össze az elmúlt időszak sikereit Jobban Tibor.