Kézilabda

1 órája

Hiába a remek második félidő, az elsőben túlságosan meglépett a DVSC

Címkék#NB I#kézilabda#DVSC#DKKA

Míg az Alba Fehérvár KC óriási meglepetésre legyőzte a Mosonmagyaróvárt, addig a Kohásznak nem jött össze a hasonló bravúr. A dunaújvárosi kézisek 35-25-re kikaptak a DVSC otthonában.

Feol.hu
Hiába a remek második félidő, az elsőben túlságosan meglépett a DVSC

A dunaújvárosi lányok a végsőkig küzdöttek

Forrás: Kricskovics Antal / FMH-archív

Hétközi fordulót rendeztek a női kézilabda NB I-ben, amelyen mindkét Fejér vármegyei együttes idegenben lépett pályára. Ahogy arról bezsámoltunk az Alba Fehérvár KC óriási meglepetésre 25-27-re legyőzte a Mosonmagyaróvárt. A Dunaújvárosi KKA a DVSC otthonában lépett pályára. 

A dunaújvárosi lányok a végsőkig küzdöttek
A dunaújvárosi lányok a végsőkig küzdöttek
Forrás: Kricskovics Antal / FMH-archív 

Hamar eldőlt a mérkőzés, rosszul rajtolt a Dunaújváros

A debreceniek teljes gőzzel vágtak bele a mérkőzésbe, hamar eldöntötték a mérkőzés kimenetelével kapcsolatos kérdéseket. A Duna-partiak egymás után puskázták el a lehetőségeket, míg ellenfelük folyamatosan szórta a kaput, ennek az lett az eredménye, hogy 16-5-ös eredménnyel vonulhattak szünetre a felek.

A szünetben összekapták magukat a dunaújvárosi lányok, vagy ha megfordítjuk a nézőpontot, akkor a DVSC eresztett le. A második etapban kiegyenlített játék zajlott a pályán, egymást követték a hálórezdülések, amelyek az első fél órával ellentétben, most mindkét kaput érintették. A vendégek harciasságának megltt az eredménye, bár a hajdúságiak győzelme nem forgott veszélyben, valamelyest közelebb zárkózott a DKKA, 35-25

 

