Alsóházi rangadót buktak el a kézisek

Egyik csapat sem kezdte túl jól a női kézilabda NB I 2025-2026-os idényét, a Dunaújvárosi Kohász KA (DKKA) az első négy fordulóban egy döntetlen mellett háromszor is kikapott, míg a NEKA az első fordulóban aratott győzelmét követően háromszor is kikapott. A két csapat szombaton alsóházi derbit vívott Dunaújvárosban.

Továbbra sincs meg a dunaújvárosi kézilabdázók első győzelme

Forrás: dkka.hu

Hazai szempontból nem indult jól a mérkőzés, hiszen Utasi Linda és Török Fanni góljaival négy perc után 0-2 állt az eredményjelzőn. Az első dunaújvárosi találatot Kellermann Dóra lőtte, amit egy gyors gólváltás követett, 2-3. Bár az előny végig a vendégeknél volt, az első tíz perc mindössze egygólos különbséggel zárult, 4-5. Zubai Gábor leányai mindent megtettek, hogy kiharcolják az első győzelmüket, de a NEKA is hasonló elszántsággal küzdött. Egyenlő féként harcoltak a gárdák, ami az eredményes is látszódott, hiszen egyik csapat sem tudta leszakítani a másikat. A 19. percben Horváth Anna úgy tűnt meghozza az áttörést, hiszen két góljábal átvette a vezetést a DKKA, 10-9. A vendégek hamar összeszedték magukat, szinte azonnal visszavették a vezetést, amit a félidőig már meg is őriztek, 13-15.

A második etap elején úgy tűnt a Duna-partiak összeszedték magukat, két és fél perc alatt le is dolgozták a hátrányukat, 15-15. Az első félidőhöz hasonlóan most is következett a gólváltás, úgy tűnt az örökkévalóságig folytatják ezt az adok-kapokot a felek.

A kiállítás pecsételte meg a dunaújvárosi kézilabdások sorsát

A 38. perc végén Maureen Luchies kiállítása törte meg a DKKA-t, hamar háromgólos előnyt épített ki a NEKA, 17-20. Ezt követően már nem volt visszaút, Rosa De Abrue mindent megtett, hogy meccsben tartsa az övéit, de a védelmet rendre feltörték és a különbség egyre csak nőtt. Öt perccel a vége előtt már 20-27 állt az eredményjelzőn, egyik csapat sem pörgött már maximumon, a játék egyre darabosabbá vált. A végeredményt végül Fehér Luca Blanka állította be, 21-27.

A DKKA továbbra is nyeretlen az NB I 2025-2026-os idényében.