október 11., szombat

Brigitta névnap

14°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

2 órája

Alsóházi rangadót buktak el a kézisek

Címkék#Dunaújvárosi Kohász KA#NB I#NEKA#női kézilabda NB I#kézilabda nb I#kézilabda#DKKA

A Dunaújvárosi Kohász KA továbbra is nyeretlen ebben az idényben. A Duna-partiak a NEKA-t fogadták a női kézilabda NB I 5. fordulójában, végül 27-21-es vereséget szenvedtek el.

Kelemen Kornél

Egyik csapat sem kezdte túl jól a női kézilabda NB I 2025-2026-os idényét, a Dunaújvárosi Kohász KA (DKKA) az első négy fordulóban egy döntetlen mellett háromszor is kikapott, míg a NEKA az első fordulóban aratott győzelmét követően háromszor is kikapott. A két csapat szombaton alsóházi derbit vívott Dunaújvárosban. 

Továbbra sincs meg a dunaújvárosi kézilabdázók első győzelme
Továbbra sincs meg a dunaújvárosi kézilabdázók első győzelme
Forrás: dkka.hu

Hazai szempontból nem indult jól a mérkőzés, hiszen Utasi Linda és Török Fanni góljaival négy perc után 0-2 állt az eredményjelzőn. Az első dunaújvárosi találatot Kellermann Dóra lőtte, amit egy gyors gólváltás követett, 2-3. Bár az előny végig a vendégeknél volt, az első tíz perc mindössze egygólos különbséggel zárult, 4-5. Zubai Gábor leányai mindent megtettek, hogy kiharcolják az első győzelmüket, de a NEKA is hasonló elszántsággal küzdött. Egyenlő féként harcoltak a gárdák, ami az eredményes is látszódott, hiszen egyik csapat sem tudta leszakítani a másikat. A 19. percben Horváth Anna úgy tűnt meghozza az áttörést, hiszen két góljábal átvette a vezetést a DKKA, 10-9. A vendégek hamar összeszedték magukat, szinte azonnal visszavették a vezetést, amit a félidőig már meg is őriztek, 13-15

A második etap elején úgy tűnt a Duna-partiak összeszedték magukat, két és fél perc alatt le is dolgozták a hátrányukat, 15-15. Az első félidőhöz hasonlóan most is következett a gólváltás, úgy tűnt az örökkévalóságig folytatják ezt az adok-kapokot a felek. 

A kiállítás pecsételte meg a dunaújvárosi kézilabdások sorsát

A 38. perc végén Maureen Luchies kiállítása törte meg a DKKA-t, hamar háromgólos előnyt épített ki a NEKA, 17-20. Ezt követően már nem volt visszaút, Rosa De Abrue mindent megtett, hogy meccsben tartsa az övéit, de a védelmet rendre feltörték és a különbség egyre csak nőtt. Öt perccel a vége előtt már 20-27 állt az eredményjelzőn, egyik csapat sem pörgött már maximumon, a játék egyre darabosabbá vált. A végeredményt végül Fehér Luca Blanka állította be, 21-27

A DKKA továbbra is nyeretlen az NB I 2025-2026-os idényében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu