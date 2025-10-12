Kiütéssel jutott tovább a Dunaújváros

A DFVE pénteken és szombaton is összecsapott a Győrrel a Magyar Kupa negyeddöntőjében. A dunaújvárosiak már a pénteki, idegenbeli mérkőzésen eldöntötték a lényegi kérdéseket, hiszen bár sokáig szoros volt a találkozó, végül hatgólos előnnyel várhatták a másnapi visszavágót, 14-20.

Kakas Krisztina védte a dunaújvárosi kaput

Forrás: duol.hu

A szombati mérkőzésen már az első percektől kezdve érezhető volt, hogy a vendégek sem látnak túl sok esélyt a fordításra, míg a Fejér vármegyeiek teljesen felszabadultak játszhattak. Az első negyedben hétszer is beköszöntek a Duna-partiak, amire csak kettő válasz érkezett, 7-2. A második etapban már jóval kevesebb találat született, valamelyest feljavult a vendégek védekezése, ennek ellenére tovább nőtt a különbség, az első félidő végéig már tíz gólnál jártak Sike József leányai, 10-3.

A harmadik nyededben részsikereket elértek a győriek, hiszen legalább ezt a játékrészt döntetlenre tudták hozni, igaz ez valamelyest annak is volt köszönhető, hogy a hazaiak támadásai egy fokkal veszélytelenebbek voltak, 12-5.

A záró negyedben újfent magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak Garda Krisztináék, egymás után találtak a hálóba, így végül 18-6-ra diadalmaskodtak. A remek játékot produkáló DFVE 38-20-as gólkülönbséggel ütötte ki az UNI-Győrt.

Boldog dunaújvárosiak a lefújás után

A találkozót követően a DFVE vezetőedzője, Sike József nyilatkozott társoldalunknak, a duol.hu-nak.

„Szerintem nincs ekkora különbség a két fél között, mint a gólkülönbség mutatja, ez túlzás volt. Azonban ez semmit nem von le a játékosaim érdemeiből, hogy komolyan vették a meccset és akartak bizonyítani" – emelte ki a szakember.

A dunaújvárosi női vízilabdázók több fronton is szerepelnek, amelyekben szeretnének komoly sikereket elérni. Céljuk volt, hogy bejussanak a Magyar Kupa elődöntőjébe, amelyben éremért akarnak harcolni, valamint a Bajnokok Ligája főtábla is a szemük előtt lebeg, azonban erre és a bajnokság végjátékára még sokat kell fejlődniük.

A DFVE kapuját Kakas Krisztina védte, aki nemrég igazolt a csapathoz. A találkozó után elárulta, örül neki, hogy a hazai meccsen ilyen jó teljesítményt nyújtottak.