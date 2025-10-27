37 perce
A támadó lepattanókkal megölték a hazaiakat
A Vasas Akadémia együttesét fogadta a DKKA női kosárcsapata az NB I hétvégi fordulójában. A vendégek 79-65-re nyertek, a hazaiak szakvezetője szerint megérdemelten
Jobban kezdtek a fővárosiak, tíz perc után négy ponttal vezetettek, azonban a második negyed során hárommal jobbak voltak a házigazdák. A nagyszünet után beleerősítettek a piros-kék látogatók, a meccs az utolsó negyedben dőlt el végérvényesen.
Gáll Tamás, a fehérváriak szakvezetője szerint jobbak voltak a látogatók.
− A Vasas teljesen megérdemelten nyert, ránk tudták erőltetni a saját játékukat, bár sikerült limitálniuk KK Deans-t, azért ne felejtsük el, hogy a mi csapatunk sem egy játékosból áll. Ami mellett viszont nem lehet elmenni: ha egy mérkőzésen az ellenfél 19 támadólepattanót szed, azzal gyakorlatilag megöl minket. Ez az ő munkájukat dicséri, minket pedig kritikaként kell, hogy érjen. Erről beszéltünk már korábban is, de ezek után nincs is értelme tovább magyarázni, ezek a számok beszédesek. A Vasas három negyedet is megnyert, bár nem voltak nagy különbségek a játékban, az, hogy ők 44 pontot szereztek a festékből, mi pedig csak 20-at, illetve 22 támadólepattanót engedtünk, már önmagában elég ahhoz, hogy eldöntse a meccset. Nem kérdés, hogy a Vasas jobb volt nálunk. Sok sikert kívánok nekik a folytatásra. Örülök annak is, hogy náluk sok magyar játékos kap szerepet. Ők egy olyan csapat, akik jó példát mutatnak mindenkinek: küzdenek, hajtanak, ebből Fehérváron is jelesre vizsgáztak. Szeretnénk mi is elérni ezt a szintet.
Az agresszivitás jelentette a kulcsot
Nenad Markovic, a Vasas trénere érthetően elégedett volt az eredménnyel és tanítványai produkciójával.
− Tudtuk, hogy a Dávid Kornél Akadémia veszélyes csapat, amely képes nagyon jól játszani. Különösen figyelnünk kellett a gyors támadásaikra, hiszen ez az egyik legnagyobb erősségük. Úgy érzem, hogy jól védekeztünk ellenük, ezt az is mutatja, hogy a hazai csapat mindössze 10 pontot szerzett gyorsindításból. Ez visszaigazolta azt, hogy a védekezési tervünk működött. Ugyanakkor ha egy-egy pillanatra kihagyott a fókuszunk, a DKKA azonnal megbüntetett minket. Külön kiemelném KK Deans-t, aki az első félidőben nem szerzett pontot, a végén pedig 15-ig jutott. Aki rajta védekezett, nagyszerű munkát végzett, jól sikerült őt semlegesíteni. Tudtuk, hogy jó játékos, ismerjük a múltból, számítottunk rá, hogy pontokat fog dobni, de nem volt mindegy, mennyit. Ezért az egész csapatnak gratulálok a védekezéséhez. Sok sikert kívánok a fehérváriaknak a továbbiakban, biztos vagyok benne, hogy lesznek még győzelmeik ebben a szezonban.
Madár Kata, a DKKA játékosa jól játszott, 11/9 pontot jegyzett, három triplát a hálóba süllyesztett.
− Ezúttal jobb volt a Vasas. Mi próbáltuk kijavítani a védekezésbeli hibáinkat, de a sok támadólepattanó és a rengeteg kapott tripla komoly problémát okozott. Ha ezeket sikerül javítanunk, a következő meccsre jobbak lehetünk. Furcsa és kemény volt a testvérem ellen játszani, Eszter a riválist erősíti.
Szerencsés Tamara Beatrix ezúttal 5 pontot jegyzett a látogatók együttesében.
− A Dávid Kornél Akadémia kemény küzdelemre kényszerített bennünket. Mi is jól játszottunk és sikerült megvalósítani, amit edzésen megbeszéltünk. Bár voltak nehéz pillanatok, nem adtuk fel, úgy érzem, ez volt a kulcs az idegenbeli győzelemhe